Αλλάζει η τύχη για 6 ζώδια – «Ο Σεπτέμβριος σας δοκιμάζει, αλλά σύντομα έρχονται θετικές εξελίξεις στη ζωή σας»

Αν νιώθετε ότι η ζωή είναι πιο χαοτική απ’ ό,τι συνήθως, ίσως να ανήκετε σε ένα από τα έξι ζώδια που έχουν πολλά να αντιμετωπίσουν αστρολογικά αυτήν την περίοδο.

Μπορεί να είναι δύσκολο να αισθάνεστε ότι έχετε τον έλεγχο όταν φαίνεται ότι το σύμπαν τραβά το χαλί κάτω από τα πόδια σας κάθε μέρα, αλλά σύντομα όλα πρόκειται να μπουν στη θέση τους.

Σύμφωνα με την αστρολόγο Abigal-Rose Remmer, έξι ζώδια είναι οι “κύριοι χαρακτήρες” του Σεπτεμβρίου 2025, που σημαίνει ότι “η προσοχή στρέφεται πάνω σας” καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, καθώς πολλές αστρολογικές διελεύσεις επικεντρώνονται σε σημαντικούς τομείς της ζωής σας.

Η ζωή θα δοκιμάσει σίγουρα καθένα από αυτά τα ζώδια αυτόν τον μήνα, καθώς θα περνούν από μια μορφή μεταμόρφωσης.

Για καλό ή κακό, αν ανήκετε σε αυτά τα ζώδια, σίγουρα θα έχετε πολλά να αντιμετωπίσετε τις επόμενες εβδομάδες, καθώς το σύμπαν σας αναγκάζει να αφήσετε πίσω σας κάποια πράγματα και να βάλετε τον εαυτό σας σε προτεραιότητα.

Τα 6 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται σύντομα – Ακόμη κι αν δεν το περιμένουν

Ιχθύες,

Παρθένος,

Δίδυμος,

Τοξότης,

Σκορπιός,

Ζυγός

Ιχθύες

Ιχθύες, έχετε πολλά να αντιμετωπίσετε αυτήν την περίοδο. Έχετε περάσει από δύσκολες καταστάσεις, καθώς η ζωή είχε μια αίσθηση αβεβαιότητας τους τελευταίους μήνες.

Και με τον Κρόνο να κινείται σε ανάδρομη πορεία πίσω στο ζώδιό σας αυτόν τον μήνα, «αυτό φυσικά θα σας επηρεάσει όσον αφορά τους περιορισμούς που βιώνετε και σκέφτεστε», εξήγησε η Remmer σε ένα βίντεο.

Επιπλέον, η σεληνιακή έκλειψη της 7ης Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε και στο ζώδιό σας, πράγμα που σημαίνει ότι η μοίρα σας και η διαίσθησή σας τίθενται σε δοκιμασία.

Για καλό ή για κακό, θα βιώσετε μια πλήρη αλλαγή ταυτότητας καθώς προχωράτε προς αυτό που είστε προορισμένοι να γίνετε. Παρόλα αυτά, με όλες αυτές τις αλλαγές έρχεται το αναπόφευκτο: να αφήσετε πράγματα πίσω σας.

Είτε πρόκειται για την αντίληψη είτε για την ταυτότητά σας, είναι καιρός να προχωρήσετε σε καλύτερα πράγματα. Αν και αυτό μπορεί να είναι άβολο στην αρχή, όλα πρόκειται να μπουν στη θέση τους, καθώς η αρμονία και η υγιής επικοινωνία θα είναι δυνατές, αρκεί να κάνετε την εσωτερική δουλειά που χρειάζεται για να προχωρήσετε μπροστά.

Παρθένος

Παρθένοι, όχι μόνο είναι η εποχή του ζωδίου σας, αλλά μόλις βιώσατε την Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχετε πολλά να αντιμετωπίσετε αυτήν τη στιγμή.

Και δεν σταματάει εκεί — με την ηλιακή έκλειψη και τη νέα σελήνη να ανατέλλει στο ζώδιό σας στα τέλη Σεπτεμβρίου, βρίσκεστε στο μονοπάτι της ανανέωσης του εαυτού σας.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, η Remmer πρόσθεσε ότι «η σεληνιακή έκλειψη στους Ιχθύες έγινε επίσης στον έβδομο οίκο σας, που αφορά τις σχέσεις, αυτό μοιάζει σχεδόν με κάθαρση και απελευθέρωση».

Και με τον Κρόνο να κινείται σε ανάδρομη πορεία στους Ιχθύες στον έβδομο οίκο σας, να είστε προσεκτικοί, καθώς μπορεί να είναι πιο δύσκολο να διατηρήσετε μια σχέση. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Αν και μπορεί να ακούγεται τρομακτικό, αυτή είναι η στιγμή για να κάνετε κάποια εσωτερική ανασκόπηση. Όλα αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους στα τέλη Σεπτεμβρίου, πράγμα που υπόσχεται περισσότερη αρμονία και μεγαλύτερη σαφήνεια.

Δίδυμος

Δίδυμοι, με τον Ουρανό να κινείται σε ανάδρομη πορεία στο ζώδιό σας, έχετε πολλά να αντιμετωπίσετε αυτήν την περίοδο.

Δεν θα είναι εύκολο, αλλά ο Σεπτέμβριος είναι μια περίοδος εσωτερικής ανασκόπησης καθώς σκέφτεστε καλύτερους τρόπους για να ανεβείτε επίπεδο και να επικεντρωθείτε στον εαυτό σας.

Μπορεί να νιώθετε ότι βρίσκεστε σε ασταθές έδαφος τώρα, αλλά να εμπιστευτείτε ότι όλα πρόκειται να μπουν στη θέση τους.

Τοξότης

Τοξότες, έχετε βιώσει τόσο καλές όσο και κακές στιγμές τύχης, και ο Σεπτέμβριος δεν αποτελεί εξαίρεση. Έχετε πολλά να διαχειριστείτε αυτή την περίοδο, και σύμφωνα με την Remmer, τα περισσότερα συμβαίνουν στις σχέσεις σας.

Ενώ κάποιοι μπορεί να νιώσουν μεγαλύτερη οικειότητα, είναι πιθανό να προκύψει και λίγο δράμα. Από ενοχλητικά μέλη της οικογένειας έως παρεξηγήσεις με τον σύντροφό σας, οι σχέσεις σας θα τεθούν σε δοκιμασία.

Ωστόσο, όλα πρόκειται να μπουν στη θέση τους, καθώς θα πάρετε ένα μεγάλο μάθημα για την υπομονή και την επικοινωνία.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί περνούν δύσκολα από την αρχή του 2025, και ενώ έχετε πολλά να αντιμετωπίσετε αυτήν τη στιγμή, δεν είναι όλα αρνητικά. Σύμφωνα με την Remmer, ο Άρης θα εισέλθει στο ζώδιό σας στο τέλος του Σεπτεμβρίου, φέρνοντας μια έκρηξη έμπνευσης στη ζωή σας, καθώς και «περισσότερο πάθος και ζωντάνια», σύμφωνα με την Remmer.

Αυτό είναι πολύ ευπρόσδεκτο, καθώς ίσως είχατε δυσκολίες με την έλλειψη κινήτρου και το αίσθημα ότι δεν ανήκετε κάπου. Ωστόσο, μέχρι το τέλος του μήνα, όλα πρόκειται να μπουν στη θέση τους καθώς τα πράγματα θα αρχίσουν σταδιακά να γίνονται λιγότερο απογοητευτικά.

Και παρόλο που αυτά τα συναισθήματα δεν θα εξαφανιστούν με ένα «κλικ», η ικανότητά σας να μετατρέψετε την απογοήτευση σε κίνητρο θα κάνει τη διαφορά μεταξύ ενός καλού ή ενός όχι και τόσο καλού Σεπτεμβρίου.

Ζυγός

Ζυγοί, με τον Άρη να εγκαταλείπει το ζώδιό σας και τον Ερμή να εισέρχεται σε αυτό, έχετε πολλά να αντιμετωπίσετε αυτήν τη στιγμή — αλλά είναι θετικά πράγματα!

Περιμένετε να νιώσετε περισσότερη αρμονία, καθώς επιτέλους θα έχετε καλύτερη επικοινωνία.

Από τις σχέσεις μέχρι τη δουλειά, αρχίζετε να αισθάνεστε πολύ περισσότερο σαν τον γοητευτικό και διπλωματικό εαυτό σας. Όλα αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους καθώς γίνεστε πιο αισιόδοξοι και να διαθέτετε πιο καθαρό μυαλό στα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για εσάς.