Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, τέσσερα ζώδια λαμβάνουν υποστήριξη από το σύμπαν. Η πλανητική διέλευση σήμερα, η Σελήνη σε τρίγωνο με την Αφροδίτη, φέρνει ευκολία και τρυφερή υποστήριξη από το σύμπαν. Αν έχουμε καταπιέσει τα συναισθήματά μας, σήμερα παίρνουμε το «πράσινο φως» για να τα αφήσουμε ελεύθερα.

Είναι δύσκολο να συνεχίσουμε να κρατάμε πράγματα μέσα μας, και το να απελευθερώνουμε αυτά τα συναισθήματα μοιάζει με ουράνια λύτρωση. Για τέσσερα ζώδια συγκεκριμένα, είναι σαν να κάνουν διακοπές… μακριά από τον ίδιο τους τον εαυτό.

Η στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Προσελκύουν χωρίς προσπάθεια θετικά αποτελέσματα και αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι!

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν στήριξη από το σύμπαν – «Έρχεται η λύτρωση, η τύχη είναι με το μέρος σας»

Ταύρος,

Καρκίνος,

Παρθένος,

Τοξότης

Ταύρος

Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη αναδεικνύει την αφθονία στη ζωή σας, Ταύροι. Οικονομικές ή δημιουργικές ευκαιρίες μπορεί να εμφανιστούν απρόσμενα, ή οι υπάρχουσες προσπάθειες φαίνεται να απαιτούν ξαφνικά όλη την προσοχή σας. Δεν πειράζει. Έχετε την ενέργεια για όλα αυτά.

Το σύμπαν σας ενθαρρύνει να παρατηρήσετε το καλό γύρω σας και να το αγκαλιάσετε πλήρως. Και αν κοιτάξετε καλά και με προσοχή γύρω σας, θα παρατηρήσετε ότι τα πηγαίνετε αρκετά καλά, Ταύροι. Τα πράγματα πραγματικά εξελίσσονται για εσάς με τον σωστό τρόπο.

Ήρθε η ώρα να λάβετε κάτι, που ίσως σας κάνει να νιώσετε άβολα στην αρχή, καθώς έχετε συνηθίσει πάντα να δίνετε. Δεν πειράζει. Αφήστε το σύμπαν να κάνει τη δουλειά του. Αν οι ευκαιρίες και η καλή τύχη είναι στο…μενού, απλώς απολαύστε το!

Καρκίνος

Όλα αφορούν τις συνδέσεις αυτή την ημέρα, Καρκίνοι. Φίλοι, οικογένεια και ακόμη και συνάδελφοι μπαίνουν και βγαίνουν από τη ζωή σας, φέρνοντάς σας καλά νέα και ελπίδα για το μέλλον. Νιώθετε ευλογημένοι και ανακουφισμένοι.

Τα πράγματα πηγαίνουν με το μέρος σας. Η 9η Σεπτεμβρίου σας δείχνει πόσο ισχυρή μπορεί να είναι μια διέλευση όπως το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη, και πώς μπορεί να σας κάνει να νιώσετε σαν να είστε θαυματοποιοί.

Ό,τι λέτε αυτή την περίοδο έχει μεγάλη αξία, και θα λέτε πολλά αυτή την ημέρα. Έχετε την ικανότητα να βοηθάτε τους άλλους, και με τη σειρά σας, λαμβάνετε αγάπη για όσα κάνετε.

Νιώθετε καλά και σωστά. Αυτή είναι μια στιγμή για να εκτιμήσετε την υποστήριξη γύρω σας και να αφήσετε αυτή την υποστήριξη να ανανεώσει τη δική σας αίσθηση χαράς.

Παρθένος

Οι ρουτίνες σας φέρνουν χαρά, Παρθένοι, και αυτό συμβαίνει επειδή μπορείτε να βασιστείτε σε δεδομένες πληροφορίες. Δεν πρόκειται να αποκλίνουν από την πορεία τους, και το εκτιμάτε αυτό.

Κατά τη διάρκεια της διέλευσης της Σελήνης που σχηματίζει τρίγωνο με την Αφροδίτη, αυτές οι ρουτίνες σας οδηγούν σε νέες ευκαιρίες. Νιώθετε έτοιμοι να αναλάβετε κάτι νέο και συναρπαστικό, και θα δείτε ότι αυτό δεν το κάνετε μόνοι σας.

Είστε με ανθρώπους, κυρίως φίλους ή οικογένεια. Φαίνεται να είναι μια πολύ παραγωγική και ήπια μέρα. Ήρθε η σειρά σας, Παρθένοι, να ευθυγραμμιστείτε με αυτή την καλή ενέργεια.

Αν η ρουτίνα σας διαταραχθεί λίγο, δεν πειράζει, ποιος ασχολείται; Είναι η στιγμή να διευρύνετε τον κόσμο σας, και όλα μοιάζουν ευλογημένα και τέλεια.

Τοξότης

Είστε ένα άτομο που είτε εμπλέκεται ολοκληρωτικά σε μία κατάσταση, είτε αποσύρεται και το ζει μόνος του. Λατρεύετε τον χρόνο που περνάτε μόνοι σας, αλλά κατά τη διάρκεια του τριγώνου Σελήνης – Αφροδίτη, μπορεί να θέλετε να μοιραστείτε λίγη από τη μαγεία σας με έναν καλό φίλο.

Ίσως να αισθάνεστε ασυνήθιστα κοινωνικοί, και για εσάς, Τοξότες, αυτό είναι μεγάλο θέμα, αφού δεν είστε πάντα έτσι. Παρ’ όλα αυτά, όταν τα δίνετε όλα, το κάνετε ολοκληρωτικά.

Σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, το να το ρισκάρετε θα είναι απλά διασκεδαστικό. Η χαρά προέρχεται από την εξερεύνηση, τη σύνδεση και την περιέργεια.

Το σύμπαν σας καθοδηγεί προς εμπειρίες που διευρύνουν την προοπτική σας και ανυψώνουν το πνεύμα σας. Οι ευλογίες είναι παντού, και είστε έτοιμοι να τις ζήσετε στο έπακρο.