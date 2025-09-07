Τα 5 ζώδια που θα δουν τις σχέσεις τους να βελτιώνονται έως τις 14 Σεπτεμβρίου – «Τύχη στα ερωτικά σας και ευκαιρία για restart»

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από 8 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025, πέντε ζώδια θα έχουν την ευκαιρία για ένα «restart» στις σχέσεις τους. Όλα ξεκινούν την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, όταν ο Ήλιος στην Παρθένο ευθυγραμμίζεται με τον Δία στον Καρκίνο.

Ο Ήλιος στην Παρθένο φέρνει θεραπευτική ενέργεια στη σχέση σας, ενώ ο Δίας στον Καρκίνο ενισχύει τη συναισθηματική σας σύνδεση. Αυτό θα σας βοηθήσει να δείτε τον σύντροφό σας με νέα ματιά, καθώς και να φανταστείτε και να σχεδιάσετε ένα κοινό μέλλον. Επικεντρωθείτε στο πώς επικοινωνείτε με τον σύντροφό σας, καθώς την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου το Cazimi του Ερμή στην Παρθένο σηματοδοτεί έναν νέο κύκλο και ενισχύει τη δύναμη του Ήλιου και του Δία. .

Είναι η στιγμή να αφήσετε πίσω παλιές δυσαρέσκειες, να εκφράσετε τα συναισθήματά σας και να επενδύσετε ολοκληρωτικά σε έναν έρωτα που μοιάζει «για πάντα».

Από το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, έως τις 15 Νοεμβρίου, ο αστεροειδής Vesta(Εστία) θα βρίσκεται στον Τοξότη. Η Vesta κυβερνά την εσωτερική φλόγα και το σπίτι σας.

Ενώ βρίσκεται στον Τοξότη, θα φέρει μια πιο ανάλαφρη ενέργεια στη σχέση σας. Θα αρχίσετε να επικεντρώνεστε σε ό,τι σας κάνει να αισθάνεστε καλά, αντί να συγκεντρώνεστε μόνο σε ό,τι δεν πάει καλά. Αυτή η ενέργεια μπορεί να σας βοηθήσει να φέρετε νέα ζωή στη σχέση σας και να αρχίσετε να βλέπετε την αγάπη ως μια περιπέτεια. Εστιάζοντας στα σχέδιά σας και τα όνειρά σας μαζί, θα αναγνωρίσετε πόσο ξεχωριστή είναι η σχέση σας.

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη στον Λέοντα ευθυγραμμίζεται με τον Άρη στον Ζυγό και σας οδηγεί σε μια μαγική εποχή της ερωτικής σας ζωής. Η Αφροδίτη και ο Άρης, οι αιώνιοι ουράνιοι εραστές, και μαζί φέρνουν επιθυμία και ρομαντισμό.

Παράλληλα όμως σας εμπνέουν να δράσετε, κι έτσι, καθώς το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης στους Διδύμους ανατέλλει την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, θα επιλέξετε τελικά την αγάπη που ανταποκρίνεται στην ψυχή σας. Οι μέρες που έρχονται τα έχουν όλα: νέες αρχές, τύχη και ρομαντισμό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είστε διατεθειμένος να δώσετε τον εαυτό σας ολοκληρωτικά για να το ζήσετε.

Τα 5 ζώδια που θα δουν τις σχέσεις τους να βελτιώνονται έως τις 14 Σεπτεμβρίου

Ιχθύς,

Δίδυμος,

Τοξότης,

Υδροχόος,

Αιγόκερως

Ιχθύς

Αρπάξτε την ευκαιρία για μια νέα αρχή, αγαπητοί Ιχθύες. Δεν έχει σημασία αν είστε ήδη ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι ή αν ακόμη ψάχνετε το ταίρι σας. Όπως και να έχει, μια νέα αρχή σας περιμένει από την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, καθώς το Cazimi του Ερμή συμβαίνει στην Παρθένο. Το Cazimi του Ερμή αντιπροσωπεύει τη στιγμή που ο πλανήτης της επικοινωνίας περνάει στην καρδιά του Ήλιου, ξεκινώντας έναν νέο κύκλο και φέρνοντας τύχη στη ρομαντική σας ζωή.

Αυτή είναι η στιγμή να εστιάσετε στο να αγκαλιάσετε μια νέα αρχή σε θέματα που αφορούν την αγάπη. Το Cazimi του Ερμή στην Παρθένο ενισχύει επίσης τον τρόπο που επικοινωνείτε με τον σύντροφό σας, Ιχθύες.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επικεντρωθείτε στο πώς να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να κάνετε το πρώτο βήμα ή να μοιραστείτε τα συναισθήματά σας πιο βαθιά για να ενισχύσετε τη σύνδεση μεταξύ σας.

Ωστόσο, το Cazimi του Ερμή μπορεί επίσης να φέρει απροσδόκητες επικοινωνίες, οπότε μπορεί να συναντήσετε κάποιον νέο ή να ακούσετε από κάποιον για τον οποίο έχετε συναισθήματα κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης.

Πρέπει να δημιουργήσετε χώρο στη ζωή σας για την αγάπη και να αλλάξετε τη νοοτροπία σας, έτσι ώστε να είστε ανοιχτοί στο να δεχτείτε την αγάπη. Θα έχετε τη δύναμη να δημιουργήσετε τη σχέση που ονειρεύεστε μέσα από τα λόγια που θα πείτε, οπότε δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να συγκρατηθείτε ή να κινηθείτε εκ τους ασφαλούς.

Δίδυμος

Η σχέση σας πρέπει να σας βοηθήσει να γίνετε καλύτεροι, Δίδυμοι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα γίνει με εύκολο τρόπο. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε προκλήσεις για να δείτε πού μπορείτε να εξελιχθείτε και να θεραπευτείτε, και να γίνετε το άτομο που προορίζεστε να είστε.

Ο σωστός σύντροφος δεν θα συμφωνεί πάντα μαζί σας, ούτε θα αφήσει ορισμένες συμπεριφορές να περάσουν χωρίς να σας κρατήσει υπεύθυνους αν πληγώσετε τα συναισθήματά του.

Είναι σημαντικό να το θυμάστε αυτό καθώς η Vesta εισέρχεται στον Τοξότη το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, γιατί πραγματικά έχετε την ευκαιρία να βελτιώσετε τη σχέση σας και να κάνετε ένα βήμα προς μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας.

Ο αστεροειδής Vesta στον Τοξότη, από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου, είναι μια περίοδος για να εστιάσετε στο να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας μέσα από τις ρομαντικές σας επιλογές. Ενώ μπορεί να δουλεύετε πάνω σε θέματα θεραπείας, χρειάζεται επίσης να επικεντρωθείτε στην εκδοχή του εαυτού σας που η σχέση σας φέρνει στην επιφάνεια.

Το να γίνετε καλύτεροι δεν αφορά μόνο το τι πρέπει να θεραπεύσετε ή να αλλάξετε, αλλά το να ανακαλύψετε τον πιο αυθεντικό εαυτό σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα επιθυμείτε μια σχέση που να έχει βαθύ νόημα και να έχει τη δυναμική να συνεχίσει να εξελίσσεται.

Μην υποτιμάτε τον εαυτό σας σε ό,τι μπορείτε να έχετε, και αντίθετα αναγνωρίστε ότι όσο καλύτεροι γίνεστε, τόσο καλύτερη γίνεται και η σχέση σας.

Τοξότης

Πρέπει να πάρετε μια απόφαση, Τοξότη. Δεν πρέπει να δείτε την απόφαση ως κάτι που αφαιρεί την ελευθερία σας. Αντίθετα, θα πρέπει να την δείτε ως κάτι που φέρνει μεγαλύτερη επέκταση στη ζωή σας.

Συχνά, δυσκολεύεστε να πάρετε μια απόφαση στη ρομαντική σας ζωή, επειδή επικεντρώνεστε μόνο σε ό,τι θα χάσετε αν το κάνετε. Ωστόσο, το να μην παίρνετε απόφαση στην πραγματικότητα σπαταλά την ενέργειά σας και προκαλεί άσκοπες συγκρούσεις.

Σκεφτείτε όλα όσα μάθατε όταν ο Δίας ήταν στους Διδύμους κατά το 2024, γιατί καθώς το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης ανατέλλει στους Διδύμους την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να πάρετε μια απόφαση.

Το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης στους Διδύμους είναι μια περίοδος ολοκλήρωσης, όταν πρέπει να αποφασίσετε με ποιον θα προχωρήσετε, πώς θα το κάνετε, και ακόμη και τον τύπο δέσμευσης που επιθυμείτε.

Αν καθυστερείτε να πάρετε μια απόφαση, παίζετε με την καρδιά σας και τη δική του/της συντρόφου σας. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας και συνειδητοποιήστε ότι το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές επιλογές γύρω σας δεν σημαίνει ότι όλες έχουν την ίδια αξία.

Μόνο εσείς ξέρετε τι αντηχεί πραγματικά στην καρδιά σας, οπότε πρέπει να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Στέκεστε στο χείλος όλων όσων έχετε ποτέ θελήσει, αρκεί να πάρετε την απόφαση να το αρπάξετε.

Υδροχόος

Αγκαλιάστε την τύχη στην αγάπη, αγαπητέ Υδροχόε. Δεν είστε πάντα συνηθισμένοι να έχετε τύχη στην αγάπη, αλλά τις επόμενες μέρες, ακριβώς αυτό θα βιώσετε. Την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη στον Λέοντα θα ευθυγραμμιστεί με τον Άρη στον Ζυγό, φέρνοντας μια τυχερή νέα αρχή στη ρομαντική σας ζωή.

Ο Ζυγός έχει σημαντική σημασία στη ζωή σας, καθώς όχι μόνο φέρνει τύχη, αλλά και νέες αρχές και περιπέτειες. Πρέπει να το πιστέψετε, όμως, και να κατανοήσετε ότι το να είστε τυχεροί στην αγάπη δεν σημαίνει ότι όλα θα είναι εύκολα. Παρ’ όλα αυτά, ξέρετε ότι αξίζει τον κόπο.

Η Αφροδίτη και ο Άρης είναι οι ουράνιοι εραστές, οπότε καθώς ενώνονται την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, πρέπει να δημιουργήσετε χρόνο για να συνδεθείτε με το άτομο που αγαπάτε. Αν είστε ακόμη μόνοι, αυτή είναι μια υπέροχη στιγμή για ένα πρώτο ραντεβού ή για να γνωρίσετε κάποιον νέο άνθρωπο.

Ενώ η Αφροδίτη και ο Άρης πάντα φέρνουν θετικές εξελίξεις στη ρομαντική σας ζωή, αυτή η ενέργεια σας βοηθά να είστε τυχεροί στις νέες αρχές που ξεκινάτε κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης.

Είτε πρόκειται για μια νέα σχέση, είτε για μια νέα φάση στη σχέση σας, είστε τυχεροί στην αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι είστε έτοιμοι να αποχαιρετήσετε τα “τι θα γινόταν αν” και να καλωσορίσετε το για πάντα.

Αιγόκερως

Βεβαιωθείτε ότι εστιάζετε σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία, Αιγόκεροι. Την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, ο Ήλιος στην Παρθένο θα ευθυγραμμιστεί με τον Δία στον Καρκίνο, ενισχύοντας την ερωτική σας ζωή και ξεκινώντας μια νέα εποχή αγάπης.

Η Παρθένος φέρνει νέες αρχές, τύχη και αφθονία, οπότε καθώς ευθυγραμμίζεται με τον Δία στον Καρκίνο, είστε έτοιμοι να ζήσετε μια όμορφη εβδομάδα στη σχέση σας.

Αυτή την περίοδο, πρέπει να προσέξετε οποιεσδήποτε τελειοθηρικές τάσεις ή την ανάγκη για έλεγχο, καθώς αυτές είναι οι σκιώδεις πλευρές της Παρθένου.

Αντίθετα, αναγνωρίστε ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε την αγάπη που έχετε στη ζωή σας και κατανοήστε ότι μερικές φορές πρέπει επίσης να ρισκάρετε γι’ αυτήν. Την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, ο Ήλιος στην Παρθένο θα ευθυγραμμιστεί με τον Δία στον Καρκίνο, προσφέροντας τύχη και αφθονία στη ρομαντική σας ζωή.

Ο Δίας στον Καρκίνο φέρνει θέματα επέκτασης, κάτι που μπορεί να σημαίνει μια επιστροφή στο να βγαίνετε ραντεβού, να προχωράτε μια υπάρχουσα σχέση ή να επεκτείνετε την οικογένειά σας.

Η ενέργεια του Καρκίνου βοηθά επίσης να αναλογιστείτε και να επενδύσετε στη συναισθηματική σύνδεση με τον σύντροφό σας, οπότε αυτή η νέα αρχή μπορεί να είναι εσωτερική παρά εξωτερική. Τιμήστε τον τύπο της σχέσης που επιθυμείτε και να είστε πρόθυμοι να δοκιμάσετε μια νέα προσέγγιση για να τη δημιουργήσετε.

Ενώ η Παρθένος εκπροσωπεί την τύχη και την αφθονία, έχει επίσης βαθιές συνδέσεις με τη θεραπεία και τη πνευματικότητα, οπότε να είστε ανοιχτοί να ασχοληθείτε με αυτά τα θέματα τις επόμενες μέρες, καθώς θα σας βοηθήσουν να δείτε πραγματικά πόσο τυχεροί είστε στην αγάπη.