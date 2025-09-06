Αυτά τα 4 ζώδια νιώθουν πως όλα καταρρέουν – «Μην πανικοβάλλεστε, τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο»

Αυτά τα 4 ζώδια νιώθουν πως όλα καταρρέουν
Φωτογραφία: Freepik

Κάποιες φορές οι πλανητικές ενέργειες είναι πιο δύσκολες για ορισμένα ζώδια σε σχέση με άλλα, γι’ αυτό και αυτή την περίοδο τέσσερα ζώδια νιώθουν πως όλα γύρω τους καταρρέουν. Αν όμως ανήκετε σε αυτά τα ζώδια, μην πανικοβάλλεστε γιατί πολύ σύντομα θα έρθουν καλύτερα πράγματα στη ζωή σας.

Τα 3 ζώδια που θα δουν τις ευχές τους να γίνονται πραγματικότητα έως το τέλος Σεπτεμβρίου – «Θα ζήσουν όσα ονειρεύτηκαν»

Στην αστρολογία, ο Ουρανός είναι ο πλανήτης που μπορεί να φέρει ανατροπές και αναστάτωση. Ο Ουρανός στους Διδύμους δημιουργεί προκλήσεις για τους Διδύμους, τους Τοξότες, τους Ιχθύες και τους Παρθένους από τις αρχές Ιουλίου.

Ο Ουρανός μπορεί να προκαλέσει ριζικές, απρόσμενες ή ανεπιθύμητες αλλαγές και διαταραχές στις συνήθειες και τα προγράμματα, οδηγώντας μας σε μια νέα κατεύθυνση. Συνήθως, μακροπρόθεσμα αυτό βγαίνει σε καλό, αλλά οι αλλαγές δεν είναι εύκολες και συχνά προκαλούν σοκ στην αρχή. Για παράδειγμα, η απώλεια μιας δουλειάς δεν είναι ποτέ εύκολη και συνήθως χρειάζεται χρόνος για να βρεθεί μια νέα, δημιουργώντας αναστάτωση και αβεβαιότητα.

Ο Σεπτέμβριος ανήκει σε αυτά τα 3 ζώδια – «Θα προσελκύσουν σημαντική οικονομική επιτυχία»

Επιπλέον, ο Ουρανός γυρίζει σε ανάδρομη πορεία από τις 6 Σεπτεμβρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2026 και στις 9 Νοεμβρίου επιστρέφει στο ζώδιο του Ταύρου. Όταν ο Ουρανός είναι ανάδρομος, η ενέργειά του αλλάζει και συχνά βιώνουμε τα πράγματα σε εσωτερικό επίπεδο παρά σε εξωτερικό, δίνοντάς μας χρόνο να αλλάξουμε πράγματα που δεν μας ικανοποιούν πριν ξαναγυρίσει σε ορθή πορεία. Το κλειδί για αυτά τα ζώδια είναι η προσαρμοστικότητα και η αποφυγή άκαμπτων σκέψεων και αντιλήψεων.

Εξετάστε τις επιλογές σας αν κάτι φαίνεται ασταθές πριν συμβεί οτιδήποτε. Αν συμβεί μια μεγάλη αλλαγή, η καλύτερη πορεία δράσης είναι η αποδοχή και η άμεση κίνηση προς μια νέα κατεύθυνση.

Με όλα αυτά υπόψη, αν και τώρα μοιάζει σαν όλα να καταρρέουν, σύντομα η κατάσταση θα αλλάξει και καλύτερα πράγματα θα έρθουν. Ας δούμε λοιπόν ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο και γιατί:

  • Δίδυμος,
  • Τοξότης,
  • Ιχθύες,
  • Παρθένος

Δίδυμος

Με τον Ουρανό στο ζώδιό σας, Δίδυμοι, τα πράγματα μπορεί να φαίνονται σαν να καταρρέουν. Ο Ουρανός διέρχεται από τον πρώτο σας οίκο, που αφορά την προσωπική σας ταυτότητα.

Μπορεί να νιώθετε ότι η ζωή σας έχει ταρακουνηθεί με κάποιον τρόπο που δεν είχατε προβλέψει. Όσο πιο παραδοσιακές είναι οι προσωπικές σας αξίες, τόσο πιο δύσκολη θα είναι αυτή η διέλευση.

Μπορεί να βιώσετε κάποια κρίση ταυτότητας ή αλλαγές σε κάτι με το οποίο είστε συνδεδεμένοι, όπως μια δουλειά ή μια ομάδα. Μπορεί να αποφασίσετε ότι πρέπει να απομακρυνθείτε από κάτι ή ακόμα και κάποιον, με οποιοδήποτε κόστος, ή να αποφασίσετε να ζήσετε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής.

Καθώς περνάμε την εποχή της έκλειψης του Σεπτεμβρίου, μπορεί να νιώθετε ότι τα πράγματα καταρρέουν στο σπίτι ή στην καριέρα σας, αλλά θυμηθείτε ότι είναι μόνο για να έρθουν καλύτερα πράγματα στη θέση τους.

Η ζωή θα αλλάξει καθώς ο Ουρανός γίνεται ανάδρομος, ειδικά καθώς θα επιστρέψει στον Ταύρο. Θα μπορέσετε να απορροφήσετε τις αλλαγές και να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές, και μπορεί να διαπιστώσετε ότι όχι μόνο δεν είναι όλες αρνητικές, αλλά ίσως έχετε απαλλαγεί από κάτι.

Η Πανσέληνος της 7ης Οκτωβρίου πραγματοποιείται στο συμβατό ζώδιο του Κριού, και μέχρι τότε, θα είστε επικεντρωμένοι στη κοινωνική σας ζωή και σε πιο ευχάριστες εκδηλώσεις!

Τοξότης

Τοξότες, τα πράγματα μπορεί να φαίνονται σαν να καταρρέουν με τον Ουρανό στους Δίδυμους απέναντι από τον Ήλιο σας, κάτι που μπορεί να εκδηλωθεί ως ξαφνικές αλλαγές στη δουλειά και στο γάμο ή στις μακροχρόνιες σχέσεις.

Μπορεί να νιώθετε μια ακόμη πιο έντονη ανάγκη για ελευθερία και αυτονομία από ό,τι συνήθως και να αισθάνεστε ότι υπάρχει κάποιος που σας κρατά πίσω, αναρωτώμενοι αν ήρθε η ώρα να απομακρυνθείτε.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση και αστάθεια για κάποιο διάστημα μέχρι να καταφέρετε να προσαρμοστείτε.

Φυσικά, αν η σχέση σας είναι σταθερή και η ελευθερία δεν αποτελεί πρόβλημα, ίσως να τα περάσετε εύκολα, αλλά μπορεί να υπάρξει κάποιο θέμα που συνδέεται με έναν σύντροφο ή ίσως να έχουν ένα προσωπικό ζήτημα ή πρόβλημα.

Διαφορετικά, καθώς ο Ήλιος κυβερνά την υγεία σας, αν προκύψουν προβλήματα, καλό θα ήταν να επισκεφτείτε έναν ειδικό.

Μπορεί να φαίνεται ότι τα προβλήματα δεν θα τελειώσουν ποτέ, αλλά τα καλύτερα πράγματα θα μπουν στη θέση τους καθώς αρχίζει ο ανάδρομος Ουρανός στις 6 Σεπτεμβρίου.

Η Πανσέληνος της 7ης Οκτωβρίου θα συμβεί στον πέμπτο σας οίκο της διασκέδασης και των φίλων, και η ζωή θα ελαφρύνει και θα πάρει μια πιο θετική κατεύθυνση.

Αυτή θα είναι μια εξαιρετική στιγμή για να χαλαρώσετε, να διασκεδάσετε και να επιστρέψετε στον ηλιόλουστο και θετικό εαυτό σας.

Ιχθύς

Ιχθύες, με τον Ουρανό να διέρχεται από τον τέταρτο οίκο σας, που αφορά το σπίτι και τις βάσεις, τα πράγματα μπορεί να φαίνονται σαν να καταρρέουν στο σπίτι ή με την περιουσία, τους γονείς ή τα μέλη της οικογένειας.

Αυτό μπορεί να έχει δημιουργήσει προβλήματα με την οικογένειά σας ή κάποιο θέμα βασικής ασφάλειας, όπως μια δουλειά ή κάτι άλλο που είναι θεμελιώδες για τη ζωή σας.

Αλλά καλύτερα πράγματα πρόκειται να έρθουν, καθώς η ανάδρομη πορεία του Ουρανού θα αρχίσει να απομακρύνεται από τον Ήλιο στους Ιχθύες και τελικά θα επιστρέψει ξανά στο ζώδιο του Ταύρου. Με τον Δία σε τρίγωνο με τον Ήλιο στους Ιχθύες, οι ενέργειες θα αλλάξουν προς το καλύτερο και η ζωή θα βελτιωθεί τον Οκτώβριο.

Παρθένος

Παρθένοι, ο Ουρανός περνά από τον 10ο οίκο σας, που αφορά την καριέρα και τη φήμη σας.  Αυτό μπορεί να ταρακουνήσει τα επαγγελματικά σας ή τη φήμη σας, ή και τα δύο! Αυτό θα μπορούσε στην πραγματικότητα να πυροδοτήσει μια μεγάλη αλλαγή ή μεταμόρφωση στην καριέρα σας.

Μπορεί να αλλάξετε το επαγγελματικό σας πεδίο και να κάνετε κάτι εντελώς διαφορετικό, ή, στην χειρότερη περίπτωση, να χάσετε τη δουλειά σας.

Επειδή ο Ουρανός είναι ο πλανήτης που προκαλεί αναταραχές, μπορεί να αποφασίσετε να αναδιοργανώσετε κάτι ή να καταλάβετε ότι είστε έτοιμοι να φύγετε από μια δουλειά χωρίς περιθώρια ανάπτυξης, με εσωτερικά προβλήματα, ή απλώς είστε έτοιμοι για μια νέα πρόκληση.

Τα καλά νέα είναι ότι η Νέα Σελήνη της 23ης Αυγούστου ήταν η ετήσια “γενέθλια” ανανέωση για εσάς, αν και απρόβλεπτη. Ο Ουρανός αρχίζει την ανάδρομη πορεία του στις 6 Σεπτεμβρίου, και αν είχατε εμπλακεί σε κάποια μορφή αναταραχής στη δουλειά, οι ενέργειες θα αρχίσουν να ηρεμούν, και θα μπορέσετε να επανεκτιμήσετε ό,τι έχει συμβεί.

Μέχρι να έρθει ο Οκτώβριος, οι προσπάθειές σας θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς και τα πράγματα θα μπουν γρήγορα στη θέση τους.

 

10:21 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

