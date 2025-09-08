Τα 4 ζώδια που δοκιμάζονται από το σύμπαν – «Είναι το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο πριν αλλάξει η ζωή σας»

Συχνά λέγεται ότι τα πράγματα χειροτερεύουν πριν βελτιωθούν, και αυτό ακριβώς συμβαίνει σε τέσσερα ζώδια που έχουν μπροστά τους μία τελευταία δοκιμασία από το σύμπαν πριν προσελκύσουν την αφθονία που τους αξίζει.

Όπως εξήγησε η ψυχοθεραπεύτρια Natalie Argo σε ένα βίντεο, το σύμπαν σάς δοκιμάζει για να βεβαιωθεί ότι είστε έτοιμοι να μπείτε στην εποχή της αφθονίας σας, κάνοντάς σας να αισθανθείτε όσο το δυνατόν πιο άβολα και αναγκάζοντάς σας να δημιουργήσετε χώρο στη ζωή σας για τα καλά πράγματα που πρόκειται να έρθουν.

Σύμφωνα με τον αστρολόγο Evan Nathaniel Grim, η είσοδος του Κρόνου στους Ιχθύες για μία τελευταία φορά αποτελεί την τελική δοκιμασία του σύμπαντος για τέσσερα ζώδια.

Αν και πρόκειται για μια απαιτητική περίοδο, οι τελευταίοι μήνες του Κρόνου στους Ιχθύες θα φέρουν μεγάλες ανατροπές, δοκιμάζοντας τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τη σωματική και ψυχική υγεία και αναζητούμε σκοπό στη ζωή, όπως εξήγησε ο Grim.

Μόλις αυτά τα ζώδια ξεπεράσουν αυτή τη σημαντική τελευταία δοκιμασία και ο Κρόνος αποχωρήσει οριστικά από τους Ιχθύες τον Φεβρουάριο του 2026, η αφθονία θα τους ανήκει δικαιωματικά.

Τα 4 ζώδια που θα περάσουν μια τελευταία δοκιμασία – Μετά θα ζήσετε μια ζωή γεμάτη αφθονία

Ιχθύς,

Παρθένος,

Τοξότης,

Δίδυμος

Ιχθύς

Ιχθύες, με τον Κρόνο, τον πλανήτη της πειθαρχίας, να εισέρχεται στο ζώδιό σας για τελευταία φορά μέσα στα τελευταία 30 χρόνια, θα δοκιμαστείτε για τελευταία φορά από το σύμπαν πριν προσελκύσετε τελικά την αφθονία που σας αξίζει.

Να περιμένετε να βρεθείτε στο επίκεντρο, καθώς θα αρχίσετε επιτέλους να αντιμετωπίζετε τις συνέπειες των πράξεών σας τα τελευταία χρόνια, όπως εξήγησε ο Grim σε ένα βίντεο.

«Ο Κρόνος θα ασκήσει ξανά την χαρακτηριστική του πίεση», είπε ο αστρολόγος, διασφαλίζοντας ότι μείνατε πιστοί στον λόγο σας και ότι δημιουργήσατε βιώσιμα σχέδια για το μέλλον σας.

«Οι Ιχθύες είτε θα φτάσουν σε μία κατάσταση ικανοποίησης αφού ανταμειφθούν για τη σκληρή τους δουλειά», εξήγησε ο Grim, «είτε, αν έχετε χαλαρώσει υπερβολικά, να περιμένετε ένα ισχυρό κάλεσμα αφύπνισης».

Αν και οι επόμενοι μήνες μπορεί να μην είναι οι ευκολότεροι, εμπιστευθείτε ότι το σύμπαν σας ωθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, επαναφέροντάς σας στον δρόμο που οδηγεί στην εποχή της αφθονίας σας.

Παρθένος

Παρθένοι, ο Κρόνος στους Ιχθύες δοκιμάζει τις σχέσεις σας μία τελευταία φορά πριν προσελκύσετε την αφθονία που σας αξίζει. Έτσι, αν δεν έχετε πάρει τη σχέση σας στα σοβαρά ή έχετε βάλει τη δουλειά πάνω από τον σύντροφό σας, να περιμένετε ένα σκληρό κάλεσμα αφύπνισης από το σύμπαν.

Κατά τους επόμενους μήνες, «δεν θα μπορείτε να παραβλέψετε τυχόν εκκρεμή ζητήματα» στη σχέση σας, είπε ο Grim, καθώς το σύμπαν σας αναγκάζει να αντιμετωπίσετε όσα έχετε αφήσει στην άκρη, ώστε είτε να προχωρήσετε μαζί με πιο στέρεες βάσεις είτε, ίσως, να αποφασίσετε ότι έχει έρθει η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι σας.

«Αν η σχέση στηρίζεται στην ειλικρίνεια και τη σταθερότητα, τότε ήρθε η ώρα να σφραγίσετε τις δεσμεύσεις σας», είπε ο Grim. «Αν όμως δεν στηρίζεται σε γερές βάσεις, τότε τώρα ίσως είναι η στιγμή να διορθώσετε τα πράγματα πριν να είναι πολύ αργά».

Τοξότης

Τοξότες, έχετε μια θετική στάση απέναντι στη ζωή από την φύση σας και τείνετε να πηγαίνετε όπου σας οδηγεί ο άνεμος, αντί να παίρνετε σταθερές αποφάσεις για το μέλλον σας. Εδώ είναι που έχετε μία τελευταία δοκιμασία από το σύμπαν πριν προσελκύσετε την αφθονία που σας αξίζει.

«Ο Τοξότης θα υπενθυμιστεί ότι δεν μπορεί πλέον να αναβάλλει τη λήψη μεγάλων, μακροπρόθεσμων αποφάσεων που αφορούν το σπίτι ή την οικογένειά του», είπε ο Grim.

Είτε αυτό σημαίνει να δεσμευθείτε σε μια ιδιοκτησία είτε να αντιμετωπίσετε επιτέλους τα οικογενειακά δράματα, να περιμένετε ότι θα χρειαστεί να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων καθώς θα βρεθείτε μπροστά σε μια σειρά προκλήσεων, πριν η αφθονία καταφθάσει γρήγορα στη ζωή σας.

Δίδυμος

Δίδυμοι, έχετε μία τελευταία δοκιμασία από το σύμπαν πριν προσελκύσετε την αφθονία που σας αξίζει. Σε αυτό το σημείο του έτους, δεν σας είναι ξένες οι προκλήσεις, ιδιαίτερα στην καριέρα σας.

Ωστόσο, τώρα είναι η στιγμή να αναλογιστείτε αυτές τις προκλήσεις και τι είναι αυτό που σκοπεύουν να σας διδάξουν.

Σύμφωνα με τον Grim, με τον Κρόνο πίσω στους Ιχθύες, «αποφασίζετε μια για πάντα» αν θα συνεχίσετε προς την ίδια κατεύθυνση ή αν θα «συντάξετε ένα νέο επαγγελματικό σχέδιο».

Σε κάθε περίπτωση, ίσως θα ήταν καλό να πάρετε σύντομα μια απόφαση. Ακόμη κι αν είναι δύσκολο, μερικές φορές οι μεγάλες ευκαιρίες βρίσκονται όταν τολμάτε να πάρετε ένα μικρό ρίσκο.