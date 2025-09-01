Γυρίζει ο τροχός για 4 ζώδια – «Τώρα νιώθετε χαμένοι, αλλά σύντομα τα πάντα θα αλλάξουν»

Έχουμε βιώσει την ενέργεια του Κρόνου στον Κριό τους τελευταίους μήνες, η οποία έκανε τέσσερα ζώδια να νιώθουν χαμένα. Αλλά όλα πρόκειται να μπουν στη θέση τους καθώς ο Κρόνος επιστρέφει στους Ιχθύες την 1η Σεπτεμβρίου 2025, δίνοντας σε αυτά τα ζώδια την ευκαιρία να τακτοποιήσουν τα εκκρεμή ζητήματα ώστε να μπορέσουν τελικά να προχωρήσουν.

Καθώς ο Κρόνος επανέρχεται στους Ιχθύες στο πλαίσιο της ανάδρομης πορείας του, τα μαθήματα επικεντρώνονται στην προσωπική ανάπτυξη και ωριμότητα, καθώς αυτά τα ζώδια συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν όταν ο Κρόνος εγκατέλειψε προσωρινά αυτό το ζώδιο.

Από τώρα μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, όταν ο Κρόνος θα εισέλθει ξανά στον Κριό, κάνετε μια ανασκόπηση και αναλύετε πώς έχετε αλλάξει τους τελευταίους μήνες.

Ο Ουρανός, ο πλανήτης των ξαφνικών αλλαγών, βρίσκεται επίσης σε ένα άλλο μεταβλητό ζώδιο, συνεχίζοντας την ιστορία και βοηθώντας αυτά τα ζώδια να ανακαλύψουν τη δύναμή τους.

Κατά τους επόμενους μήνες, ο Κρόνος μας δείχνει σε όλους ότι αν κάτι δεν λειτουργεί για εμάς, δεν πρέπει να φοβόμαστε να κάνουμε αλλαγές.

Ο Κρόνος στους Ιχθύες, θα βοηθήσει αυτά τα ζώδια να ανυψωθούν, και η μεταμόρφωση θα τους φέρει σταθερότητα που θα εκτιμήσουν τα επόμενα χρόνια.

4 ζώδια θα αρχίσουν να βλέπουν τα πράγματα ξεκάθαρα

Ιχθύες,

Δίδυμος,

Παρθένος,

Τοξότης

Ιχθύες

Ιχθύες, πιθανόν να νιώθετε λίγο χαμένοι από τότε που ο Κρόνος εισήλθε στον Κριό τον Μάιο. Αλλά με τον πλανήτη της πειθαρχίας να επιστρέφει στο ζώδιό σας για λίγους μήνες, όλα πρόκειται να μπουν στη θέση τους καθώς είστε έτοιμοι να βιώσετε τις μεταβαλλόμενες δυναμικές και να ολοκληρώσετε επίσημα αυτή την συνεχιζόμενη ιστορία.

Με τον Κρόνο πίσω στο ζώδιό σας, αλλάζετε ταχύτητες και επανέρχεστε στην πορεία για να ανακαλύψετε το μονοπάτι που θέλετε να ακολουθήσετε. Αυτή είναι μια διαφωτιστική περίοδος για εσάς, καθώς αποφασίζετε πώς θα εξελιχθείτε μέσα από αυτήν την εποχή.

Ο Κρόνος θα σας επιτρέψει να κάνετε πολύ περισσότερη εσωτερική δουλειά, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να δείτε τις αδυναμίες, τις νίκες και τα όνειρά σας.

Η οικονομική σταθερότητα αποτελεί μέρος αυτού, καθώς μπορείτε να εφαρμόσετε τα μαθήματα για τις αποταμιεύσεις που έχετε μάθει από τότε που ο Κρόνος εισήλθε στους Ιχθύες. Τώρα μπορείτε να νιώσετε την φιλοδοξία σας να ξυπνά καθώς συνδέεστε με τα όνειρα που ίσως έχετε εγκαταλείψει καθώς προσαρμοζόσασταν στη νέα ενέργεια.

Αν και μπορεί να ήταν εξαιρετικά δύσκολο να θέσετε τα βλέμματά σας σε μεγαλύτερους στόχους, θα δείτε τώρα ότι οτιδήποτε είναι δυνατό, ειδικά με τον Δία στον Καρκίνο που σχηματίζει τρίγωνο με το ζώδιό σας. Εστιάστε στη σταθερή ανάπτυξη και στην προσεκτική εργασία προς την επίτευξη των στόχων σας.

Να είστε υπερήφανοι για τη δουλειά σας και να μαθαίνετε από τα λάθη σας. Η γνώση γίνεται ο οδηγός σας και η τελειοποίηση των δεξιοτήτων σας θα είναι το επίκεντρό σας. Συνολικά, ο Κρόνος πίσω στο ζώδιό σας σας δείχνει πώς να είστε πιο παρόντες για τον εαυτό σας, να έχετε υπομονή και να φροντίζετε τον εαυτό σας.

Αν έχετε παραμελήσει τις ανάγκες σας, αυτή είναι η στιγμή σας να δώσετε προτεραιότητα στον εαυτό σας, να επανασυνδεθείτε με το ποιοι είστε και να δείτε τη δύναμη που διαθέτετε.

Δίδυμος

Δίδυμοι, μπορεί να νιώθετε χαμένοι αυτή τη στιγμή, αλλά όλα πρόκειται να μπουν στη θέση τους καθώς βιώνετε σημαντικές αλλαγές μέσω της εισόδου του Κρόνου στους Ιχθύες. Η προσοχή τώρα θα επικεντρωθεί στο να χτίσετε και να δείτε τα αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειάς τα τελευταία χρόνια.

Ο Κρόνος και ο Δίας θα παρέχουν αμοιβαία υποστήριξη, επιτρέποντας στον οικονομικό σας τομέα να ευημερήσει κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης. Στον επαγγελματικό τομέα, αυτό θα φέρει περισσότερη ανάπτυξη και προκλήσεις.

Να είστε προετοιμασμένοι για τις αλλαγές, ειδικά με τον Ουρανό τώρα στο ζώδιό σας να σας δείχνει πώς να αγκαλιάζετε τις εκπλήξεις αντί να αισθάνεστε υπερφορτωμένοι.

Η καλή συνεργασία με τους άλλους θα είναι απαραίτητη καθώς ετοιμάζεστε να ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο του Κρόνου στη ζωή σας, οπότε αν είχατε προβλήματα στην επικοινωνία ή στη διαφάνεια, ο Κρόνος θα σας ωθήσει να αντιμετωπίσετε αυτά τα ζητήματα από τώρα μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026.

Αν δεν είστε τόσο εστιασμένοι στην καριέρα σας αυτή τη στιγμή, η ενέργεια τώρα θα σας κάνει πιο συνειδητούς στο πώς σας αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Ο Κρόνος βρίσκεται στο απόγειο του ωροσκοπίου σας, οπότε θυμηθείτε να είστε διπλωμάτες, συμπονετικοί και προσεκτικοί στις ενέργειές σας.

Ο Κρόνος σας καλεί να χειριστείτε καλύτερα το πώς να βρίσκεστε στο προσκήνιο με περισσότερη ωριμότητα και ακρίβεια. Είναι μια καλή στιγμή να εστιάσετε στα όρια και σε όσα θα μπορούσαν να σας φέρουν αρνητική προσοχή.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη, προαγωγές και νέες αρχές. Μετά από όλα, ο Κρόνος θέλει να κάνουμε όλοι τη δουλειά ώστε να εκτιμήσουμε τα δώρα που θα έρθουν.

Παρθένος

Παρθένοι, οι δυναμικές στις σχέσεις θα έρθουν στο προσκήνιο καθώς ο Κρόνος επανέρχεται στους Ιχθύες. Σας τραβά ξανά πίσω στην περίοδο που ο Δίας βρισκόταν στους Ιχθύες πριν από μερικά χρόνια.

Οι άνθρωποι που γνωρίσατε εκείνη την περίοδο μπορεί να σας έχουν μεταμορφώσει, και ο Κρόνος θα σας υπενθυμίσει παρόμοια θέματα — αλλά με μια πιο σκληρή πραγματικότητα.

Τότε μάθατε να ξεχωρίζετε ποιοι αξίζουν να βρίσκονται στη ζωή σας και ποιοι όχι, αλλά ίσως δεν ακούσατε πάντα τη διαίσθησή σας από τότε, αφήνοντάς σας να νιώθετε χαμένοι.

Καθώς ο Κρόνος επιστρέφει στους Ιχθύες, σας υπενθυμίζεται να σέβεστε τα δικά σας όρια γύρω από τους ανθρώπους που αφήνετε να εισέλθουν στη ζωή σας.

Όσοι βρίσκεστε ήδη σε σχέσεις ανακαλύπτετε τι σας ευχαριστεί στη σχέση σας. Αν υπήρχαν προβλήματα, η ανάδρομη Αφροδίτη μπορεί να σας βοήθησε να τα επιλύσετε την άνοιξη. Εν τω μεταξύ, όσοι είστε ελεύθεροι μπορεί να ανακαλύψετε τι θέλετε να ζήσετε στις σχέσεις σας στο μέλλον.

Με τον Κρόνο και τον Δία να συνδέονται τους επόμενους μήνες, θα δείτε πώς συναντάτε ανθρώπους που ευθυγραμμίζονται με τη φιλοσοφία σας. Αυτοί θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης.

Η επιστροφή του Κρόνου στους Ιχθύες θα βοηθήσει να μπουν τα κομμάτια του παζλ σε αυτόν τον τομέα του χάρτη σας, ώστε να μην επαναλάβετε τα ίδια λάθη.

Μαθαίνετε να εκτιμάτε τους ανθρώπους που σας εκτιμούν και νοιάζονται για εσάς, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνετε να είστε ανεξάρτητοι. Αφήστε κατά μέρος τα “ροζ γυαλιά” και ακούστε την καρδιά σας όταν συναντάτε ανθρώπους, αναλύοντας τα σημάδια που σας δίνονται, ειδικά αν κάποιος αποτελεί κόκκινη σημαία.

Τοξότης

Τοξότες, ενώ ο Κρόνος στον Κριό μπορεί να σας έχει δώσει ενέργεια και να σας βοηθήσει να αναπτύξετε περισσότερη υπομονή, ο Κρόνος στους Ιχθύες, πρόκειται να σας κάνει πιο παρορμητικούς.

Να είστε προσεκτικοί αυτήν την περίοδο και μην βιαστείτε να ολοκληρώσετε διαδικασίες, καθώς οι Δεσμοί βρίσκονται επίσης σε αυτό το ζώδιο.

Η είσοδος του Κρόνου στους Ιχθύες, θα σας οδηγήσει να κοιτάξετε μέσα σας και να αναλύσετε την ανεξαρτησία σας. Ετοιμαστείτε να αναλάβετε νέους ρόλους που θα σας ωθήσουν να γίνετε οι άνθρωποι στους οποίους οι άλλοι θα απευθύνονται για καθοδήγηση.

Στο σπίτι, θα μπορούσατε να είστε οι σοφοί που συμβουλεύονται οι άνθρωποι, ειδικά αν υπάρχουν εντάσεις. Ο Δίας βρίσκεται τώρα στον Καρκίνο, επιτρέποντάς σας να αναζητήσετε νέες πληροφορίες, να απορροφήσετε θέματα και να εφαρμόσετε αυτά που μαθαίνετε.

Όταν ο Κρόνος και ο Δίας συναντηθούν σε τρίγωνο από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο, αυτή η σύνδεση ανοίγει νέες πόρτες στις καλλιτεχνικές σας δραστηριότητες. Η δημιουργική ενέργεια μπορεί επίσης να σας κάνει να νιώσετε πιο συγκεντρωμένοι και συνδεδεμένοι με τους στόχους σας.

Ο Κρόνος βρίσκεται σε μια κρίσιμη θέση στο χάρτη σας, η οποία θα επηρεάσει το υψηλότερο μέρος του σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Εστιάστε σε ένα πράγμα τη φορά, ακόμη και όταν ο Ουρανός στους Διδύμους σας προκαλεί να αναλάβετε περισσότερα από όσα μπορείτε να χειριστείτε.

Κατανοήστε τα όριά σας, αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας και μάθετε να εντάσσετε στιγμές διασκέδασης — όλα θα μπουν στη θέση τους πιο σύντομα από ό,τι νομίζετε.