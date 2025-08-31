Τα 4 ζώδια που αρχίζουν να ζουν όμορφα και ήρεμα – «Επιτρέψτε στον εαυτό σας να λάβει τα δώρα που προσφέρει το σύμπαν»

Μετά τις 31 Αυγούστου 2025, 4 ζώδια αρχίζουν να ζουν καλή ζωή. Όταν ο Ερμής σχηματίζει τρίγωνο με τον Χείρωνα, τον «τραυματισμένο θεραπευτή», νιώθουμε ειρήνη με τον εαυτό μας. Η σημερινή ημέρα φέρνει μια ευκαιρία για βαθιά κατανόηση και το μήνυμα που λαμβάνουμε αυτή την περίοδο είναι ένα μήνυμα αυτοενδυνάμωσης.

Για 4 ζώδια, αυτή είναι μια ημέρα για να συμφιλιωθούν με το παρελθόν, να συγχωρήσουν τον εαυτό τους και να προχωρήσουν με αποφασιστικότητα και διαύγεια.

Το τρίγωνο Ερμή–Χείρωνα μας δείχνει ότι όλα αρχίζουν μόλις ακούσουμε την εσωτερική μας φωνή. Ξέρουμε ποιο είναι το σωστό για εμάς και αυτήν την ημέρα αρχίζουμε να το εφαρμόζουμε.

Τα 4 ζώδια που αρχίζουν να ζουν όμορφα και ήρεμα:

Ταύρος,

Δίδυμος,

Παρθένος,

Αιγόκερως

Ταύρος

Υπάρχει κάτι στη ζωή σας που δεν σας αρέσει, Ταύροι. Ξέρετε ακριβώς τι είναι κι όμως εξακολουθείτε να παραμένετε δεσμευμένοι σε αυτό το ένα πράγμα, σαν να είστε εθισμένοι σε αυτό.

Όταν το δείτε με αυτόν τον τρόπο, αλλάζετε. Δεν ενδιαφέρεστε να είστε εθισμένοι σε κάτι που σας προκαλεί θλίψη.

Κατά τη διάρκεια του τριγώνου Ερμή–Χείρωνα, θα δείτε ότι το μόνο που απαιτείται από εσάς είναι μια γενναία κίνηση. Αυτό είναι που θα σας βοηθήσει να σπάσετε αυτή τη βλαβερή συνήθεια.

Μπορεί να πρόκειται για την προσκόλλησή σας σε ένα συγκεκριμένο άτομο στη ζωή σας, ή μπορεί να είναι κάτι τόσο συνηθισμένο όσο ένας εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το αδιάκοπο τσίρκο αρνητικότητας που αυτά φέρνουν.

Αυτή είναι η ημέρα που κόβετε τη συνήθεια, και το σύμπαν θέλει να ξέρετε ότι η απελευθέρωση είναι καλό για εσάς.

Δίδυμοι

Για εσάς, το τρίγωνο Ερμή–Χείρωνα μοιάζει με έναν φίλο που σας βάζει να καθίσετε και σας λέει ακριβώς αυτό που χρειάζεται να ακούσετε. Δεν είστε πάντα ανοιχτοί στο να δεχτείτε οποιαδήποτε μορφή κριτικής, αλλά στις 31 Αυγούστου θα είστε έτοιμοι.

Και η ετοιμότητά σας θα φέρει την ανταμοιβή, που σημαίνει ότι είναι ώρα να αρχίσετε να ακούτε εκείνους στη ζωή σας που νοιάζονται για εσάς.

Κανείς δεν προσπαθεί να σας πει τι να κάνετε, Δίδυμοι, αλλά οι συμβουλές τους έχουν αξία. Το μήνυμα του σύμπαντος για τη σημερινή ημέρα σάς λέει ότι δεν ζείτε αυτή τη ζωή μέσα σε κενό.

Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή σας που μπορούν να σας βοηθήσουν, χωρίς αυτό να πλήξει το εγώ σας.

Παρθένος

Το να πούμε ότι κρατάτε ακόμα πόνο από το παρελθόν θα ήταν υποτίμηση, Παρθένοι.

Συχνά προσκολλάστε στο παρελθόν σας για να βρείτε την ταυτότητά σας. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν ταυτίζεστε με εκείνο το παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια του τριγώνου Ερμή–Χείρωνα, είναι σαν το σύμπαν να προσπαθεί να σας πει ότι είναι εντάξει να προχωρήσετε μπροστά και ότι δεν χρωστάτε τίποτα στο παρελθόν. Αυτή η πλανητική διέλευση είναι μια θεραπευτική δύναμη στη ζωή σας, Παρθένοι.

Τα σημάδια είναι πολύ ξεκάθαρα ότι έχει έρθει η στιγμή να προχωρήσετε και να επιτρέψετε στον εαυτό σας να ζήσει τη ζωή του με ειρήνη.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να διατηρείτε τα ιδανικά του παρελθόντος. Αυτή είναι η ζωή σας, οπότε επιλέξτε να ζείτε στο παρόν, ειρηνικά.

Αιγόκερως

Η 31η Αυγούστου σηματοδοτεί μια νέα φάση στη ζωή σας, Αιγόκεροι. Σε αυτή τη νέα εποχή, καταβάλλετε συνειδητή προσπάθεια να είστε πιο τρυφεροί με τον εαυτό σας.

Θέτετε στον εαυτό σας πολύ υψηλά πρότυπα και κατά τη διάρκεια του τριγώνου Ερμή–Χείρωνα, μπορεί να διαπιστώσετε ότι είναι εντάξει να κάνετε ένα διάλειμμα.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι στοχεύετε σε κάτι λιγότερο από την αριστεία.

Αυτή η πλανητική διέλευση είναι εδώ απλώς για να σας βοηθήσει να καταλάβετε ότι η ζωή είναι μια ισορροπία ανάμεσα στο δούναι και το λαβείν. Ήρθε η ώρα να αρχίσετε να κατανοείτε ότι κι εσείς χρειάζεται να λαμβάνετε.

Σας επιτρέπει να θεραπευθείτε, να ξεκουραστείτε και να νιώσετε πιο ανάλαφροι. Χαρίστε στον εαυτό σας το δώρο που το σύμπαν θέλει να σας προσφέρει: ειρήνη, ελευθερία, ευτυχία.

Είναι δικό σας, αρκεί να το ζητήσετε, Αιγόκεροι.