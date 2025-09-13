Για 3 ζώδια αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους – «Οι δυσκολίες απομακρύνονται»

Μετά τις 13 Σεπτεμβρίου 2025, τρία ζώδια αρχίζουν να απολαμβάνουν τη ζωή στο έπακρο. Η σύνοδος Ήλιου-Ερμή, σήμερα, υπάρχει για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: να απλοποιήσει αυτό που κάποτε ήταν περίπλοκο και γεμάτο σύγχυση, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να το αντιμετωπίσουμε.

Δεν είναι κακός ο ρόλος αυτής της διελεύσεως, έτσι; Στην πραγματικότητα, στις 13 Σεπτεμβρίου, η ενέργεια αυτής της συνόδου διαλύει την σύγχυση.

Είναι σαν το σύμπαν να μοιράζει κλειδιά για κλειδωμένες πόρτες. Οι δυσκολίες δεν εξαφανίζονται εν μία νυκτί, αλλά σίγουρα απομακρύνονται σταδιακά, αργά αλλά σταθερά.

Για τρία ζώδια, αυτή η ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το βάρος που κουβαλούσαν αρχίζει να φεύγει, και αρχίζουν να βλέπουν ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν ευκολότερα. Είναι η αρχή ενός καλύτερου κεφαλαίου στη ζωή τους.

3 ζώδια αρχίζουν να ζουν μια καλύτερη ζωή:

Κριός,

Λέων,

Υδροχόος

Κριός

Η σύνοδος Ήλιου-Ερμή φέρνει μια ξαφνική έκρηξη διαύγειας στο μυαλό σας, Κριοί, και αυτό είναι πάντα κάτι που υποδέχεστε με χαρά στη ζωή σας. Ό,τι σας απογοήτευε για εβδομάδες αρχίζει επιτέλους να αποκτά νόημα.

Η πίεση που νιώθατε αρχίζει επιτέλους να μειώνεται, και γι’ αυτό είστε απίστευτα ευγνώμονες. Στις 13 Σεπτεμβρίου, μπορεί να έχετε μια σημαντική συζήτηση με κάποιον από τη ζωή σας που θα αλλάξει τα πάντα.

Αυτή η διαύγεια σας επιτρέπει να αφήσετε πίσω τις ανησυχίες και να συνειδητοποιήσετε ότι το μόνο πράγμα που σας κρατούσε πίσω ήταν η ανησυχία. Πλέον δεν υπάρχει!

Οι δυσκολίες που έχετε περάσει πρόσφατα σας έχουν δυναμώσει, αλλά τώρα είναι η στιγμή για την γαλήνη να κυριαρχήσει.

Λέων

Αυτή η σύνοδος στρέφεται απευθείας πάνω εσάς, Λέοντες, δίνοντάς σας μια ανανεωμένη αίσθηση ελέγχου των καταστάσεων που βιώνετε. Ποιος θα έλεγε όχι σε κάτι τέτοιο; Σίγουρα όχι εσείς! Οι προκλήσεις που κάποτε σας φαίνονταν ανυπέρβλητες τώρα μοιάζουν διαχειρίσιμες και σχεδόν εύκολες.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, θα δείτε που να κατευθύνετε την ενέργειά σας και πού να σταματήσετε να την σπαταλάτε. Αυτό κάνει μια τεράστια διαφορά στη ζωή σας,

Λέοντες, κάποιος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας με νέα που θα αλλάξουν την προοπτική σας προς το καλύτερο. Χρειάζεστε αυτή την ώθηση, αυτή την αφύπνιση, και αυτό ανατρέπει τα πάντα γύρω σας με τον σωστό τρόπο.

Το μήνυμα αυτής της ημέρας είναι σαφές: δεν είστε μόνοι και η δύναμή σας δεν έχει περάσει απαρατήρητη. Η ανακούφιση είναι εδώ και ο δρόμος μπροστά σας είναι πολύ πιο ομαλός.

Ήρθε η ώρα να κάνετε το πρώτο βήμα. Δεν θα το μετανιώσετε!

Υδροχόος

Αυτή η σύνοδος σας φέρνει την απελευθέρωση για την οποία προσευχόσασταν. Κάτι στη ζωή σας έχει φτάσει στο σημείο όπου οι δυσκολίες που υπομένατε δεν είναι πλέον απαραίτητες.

Αυτή είναι η στιγμή που η ελευθερία εισβάλλει στη ζωή σας και εσείς είστε απολύτως έτοιμοι για αυτήν, Υδροχόε.

Η σύνοδος Ήλιου-Ερμή σας φέρνει αυτή την απελευθέρωση, και τώρα εξαρτάται από εσάς να πάρετε την σκυτάλη και να προχωρήσετε.

Η 13η Σεπτεμβρίου υπάρχει στη ζωή σας ως η ημέρα που κάνετε το βήμα προς έναν εντελώς νέο εαυτό. Πάρτε την πρωτοβουλία, Υδροχόε, όλα είναι καλά. Δεν απειλείστε, ούτε είστε ντροπαλοί.

Θέλετε να κάνετε την επόμενη κίνηση γιατί ξέρετε ότι το παρελθόν δεν έχει πλέον σημασία.

Η σύνοδος Ήλιου-Ερμή σας ελευθερώνει από τις δυσκολίες, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που συμβαίνει.