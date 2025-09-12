Αθήνα: Τέσσερις φορές είχε συλληφθεί στο παρελθόν ο 42χρονος «Κοντός» – Κατέθεσε εναντίον του αστυνομικός που είχε φυλακιστεί για υπόθεση μαστροπείας

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον 42χρονο σκηνοθέτη και παραγωγό ερωτικών ταινιών – με το προσωνύμιο «Κοντός», ο οποίος συνελήφθη με σοβαρές κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 42χρονος μαστροπός ήταν γνώριμος των αρχών καθώς είχε κατηγορηθεί και για πορνογραφία ανηλίκων και όχι μόνο. Σύμφωνα με το Mega, ο 42χρονος είχε συλληφθεί τέσσερις φορές, το 2010, το 2015, το 2018. Eίχε κατηγορηθεί για πορνογραφία ανηλίκων, όμως συνέχιζε τη δράση του, καθώς δεν είχε φυλακιστεί. Από εκείνο το διάστημα είχε δημιουργήσει πελατολόγιο, το οποίο περιλάμβανε κυρίως εύπορα άτομα από τα νότια προάστια.

Η νέα φάση ερευνών σε βάρος του ξεκίνησε από πέρυσι το καλοκαίρι με την κατάθεση μιας γυναίκας, που ήταν θύμα του κυκλώματος. Μάλιστα επιβαρυντική ήταν η κατάθεση ενός πρώην αστυνομικού, ο οποίος είχε φυλακιστεί και ο ίδιος για υπόθεση μαστροπείας.

Η σύλληψη

Το ελληνικό FBI, έπειτα από έρευνα κατάφερε να συλλάβει τον 42χρονο έξω από το σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο το πρωί της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον από το 2016 μέχρι το 2022 προσέγγιζε νέες κυρίως γυναίκες, μεταξύ αυτών και μια ανήλικη. Τις έπειθε ότι θα τις βοηθήσει οικονομικά, αλλά αντ’ αυτού, ασκούσε εις βάρος τους ψυχολογική και σωματική βία, εξαναγκάζοντάς τες να εκδίδονται για να παίρνει εκείνος τα χρήματα, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι τις υποχρέωνε ακόμη και να κάνουν χρήση κοκαΐνης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις βίαζε και τα θύματά του.

Μάλιστα, μέχρι και εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών είχε συστήσει ο 42χρονος μαστροπός. Σε αυτές τις ταινίες με πορνογραφικό περιεχόμενο εξανάγκαζε τις γυναίκες να λαμβάνουν μέρος και φυσικά, εκείνος να παίρνει τα έσοδα. Όπως κάνουν οι περισσότεροι μαστροποί, είχε στήσει και μια ιστοσελίδα , στην οποία διαφήμιζε τις εκδιδόμενες γυναίκες και κανόνιζε και τα ραντεβού, από τα οποία έπαιρνε και τη «μερίδα του λέοντος».

Πώς ασκούσε πίεση στα θύματα

Κάθε φορά που έβλεπε μια γυναίκα-θύμα να προσπαθεί αν ξεφύγει από τα «νύχια» του, της έλεγε ότι έχει υψηλές διασυνδέσεις και μάλιστα, ότι είναι πολύ φίλοι με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. Φυσικά, χωρίς αυτό να είναι αληθές, καθώς δεν γνωρίζονται καν.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε αμέσως μήνυση κατ’ αγνώστου και ξεκίνησαν οι έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί ποιος είναι ο άνθρωπος που εκδίδει γυναίκες και κάνει χρήση του ονόματός του.

Σε άλλες περιπτώσεις, τις απειλούσε ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά τους ή ότι θα τις διαβάλλει, λέγοντας πως αυτές είναι χρήστες ναρκωτικών.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 42χρονος

Ο Δημήτρης Αγγελάκος, συνήγορος του κατηγορουμένου, μιλώντας στο Star σημείωσε ότι: «Ο εντολέας μου αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Πρόκειται για μια σκευωρία εις βάρος του».