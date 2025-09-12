Αθήνα: Στον ανακριτή σήμερα ο 42χρονος μαστροπός που αρνείται τις κατηγορίες – «Ήμουν έγκυος και τον παρακάλεσα να σταματήσω να γυρίζω ερωτικές ταινίες»

Το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, θα περάσει σήμερα (12/09) ο 42χρονος σκηνοθέτης και παραγωγός ερωτικών ταινιών – με το προσωνύμιο «Κοντός», ο οποίος συνελήφθη με σοβαρές κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών. Οι 5 από τις γυναίκες τον κατήγγειλαν και επί μήνες το ελληνικό FBI τον παρακολουθούσε. Ο ίδιος φαίνεται πως τις προσέγγιζε μέσω γνωστών του ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση, ενώ πλησίαζε κυρίως τις πιο ευάλωτες οικονομικά λέγοντάς τους ότι έχει γνωριμίες και ότι μπορεί να τις βοηθήσει, μετατρέποντας την ζωή τους, σε έναν εφιάλτη.

Η έρευνα των αστυνομικών ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό, όταν μια από τις γυναίκες βρήκε το σθένος να καταγγείλει τη δράση του 42χρονου στους αστυνομικούς. Τους τελευταίους 3 μήνες, τα θύματα ξεκίνησαν να «σπάνε», πήγαν στην αστυνομία, αποκαλύπτοντας τη φρίκη που ζούσαν.

Το ελληνικό FBI, έπειτα από έρευνα κατάφερε να συλλάβει τον 42χρονο έξω από το σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο το πρωί της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον από το 2016 μέχρι το 2022 προσέγγιζε νέες κυρίως γυναίκες, μεταξύ αυτών και μια ανήλικη. Τις έπειθε ότι θα τις βοηθήσει οικονομικά, αλλά αντ’ αυτού, ασκούσε εις βάρος τους ψυχολογική και σωματική βία, εξαναγκάζοντάς τες να εκδίδονται για να παίρνει εκείνος τα χρήματα, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι τις υποχρέωνε ακόμη και να κάνουν χρήση κοκαΐνης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις βίαζε και τα θύματά του.

Μάλιστα, μέχρι και εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών είχε συστήσει ο 42χρονος μαστροπός. Σε αυτές τις ταινίες με πορνογραφικό περιεχόμενο εξανάγκαζε τις γυναίκες να λαμβάνουν μέρος και φυσικά, εκείνος να παίρνει τα έσοδα. Όπως κάνουν οι περισσότεροι μαστροποί, είχε στήσει και μια ιστοσελίδα , στην οποία διαφήμιζε τις εκδιδόμενες γυναίκες και κανόνιζε και τα ραντεβού, από τα οποία έπαιρνε και τη «μερίδα του λέοντος».

Ο τρόπος που ασκούσε πίεση στα θύματα

Κάθε φορά που έβλεπε μια γυναίκα-θύμα να προσπαθεί αν ξεφύγει από τα «νύχια» του, της έλεγε ότι έχει υψηλές διασυνδέσεις και μάλιστα, ότι είναι πολύ φίλοι με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. Φυσικά, χωρίς αυτό να είναι αληθές, καθώς δεν γνωρίζονται καν.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε αμέσως μήνυση κατ’ αγνώστου και ξεκίνησαν οι έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί ποιος είναι ο άνθρωπος που εκδίδει γυναίκες και κάνει χρήση του ονόματός του.

Σε άλλες περιπτώσεις, τις απειλούσε ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά τους ή ότι θα τις διαβάλλει, λέγοντας πως αυτές είναι χρήστες ναρκωτικών.

Ο εξαναγκασμός εγκύου να γυρίζει ταινίες πορνό

Μάλιστα, μια κοπέλα κατέληξε στο ψυχιατρείο, ενώ ο δράστης εξανάγκαζε ακόμη και μία άλλη γυναίκα, που ήταν έγκυος, να γυρνάει αισθησιακές ταινίες.

Ανατριχιαστική είναι η μαρτυρία της κοπέλας, η οποία μόλις ανακάλυψε ότι είναι έγκυος, του είπε να σταματήσει να γυρίζει τις εν λόγω ταινίες.

«Ήμουν έγκυος και τον παρακάλεσα να σταματήσω να γυρίζω ερωτικές ταινίες. Εκείνος όμως μου είπε ”έλα να γυρίσουμε λίγες ακόμα μέχρι να φουσκώσεις”», ανέφερε χαρακτηριστικά στην μαρτυρία της.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 42χρονος

Ο Δημήτρης Αγγελάκος, συνήγορος του κατηγορουμένου, μιλώντας στο Star σημείωσε ότι: «Ο εντολέας μου αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Πρόκειται για μια σκευωρία εις βάρος του».