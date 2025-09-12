Κίνηση: Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία στις εξόδους των Εθνικών Οδών και τον Πειραιά – Οι «δύσκολοι» δρόμοι

Κίνηση με το «καλημέρα» σήμερα, Παρασκευή (12/9) σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Δεύτερη ημέρα λειτουργίας των σχολείων και η κατάσταση αναμένεται δύσκολη και τις επόμενες ώρες.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στις εξόδους των Αθηνών- Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας αλλά και στον Κηφισό.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Λεωφόρο Σχιστού, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Προς το παρόν δεν καταγράφονται προβλήματα ή καθυστερήσεις στην Αττική Οδό.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας