Κίνηση: Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία στις εξόδους των Εθνικών Οδών και τον Πειραιά – Οι «δύσκολοι» δρόμοι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ο χάρτης της κίνησης

Κίνηση με το «καλημέρα» σήμερα, Παρασκευή (12/9) σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Δεύτερη ημέρα λειτουργίας των σχολείων και η κατάσταση αναμένεται δύσκολη και τις επόμενες ώρες.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στις εξόδους των Αθηνών- Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας αλλά και στον Κηφισό.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Λεωφόρο Σχιστού, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Προς το παρόν δεν καταγράφονται προβλήματα ή καθυστερήσεις στην Αττική Οδό.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φθινοπωρινές ιώσεις: Ποιες τροφές είναι καλό να τρώμε για να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας, σύμφωνα με ειδικό

Μαθητής που θόλωσε ξαφνικά η όραση του στο σχολείο διαγνώστηκε με καρκίνο – Το αισιόδοξο μήνυμα που στέλνει

Ανατροπή με το «μπλόκο» στα Airbnb: Σε ποιες περιοχές δεν θα επεκταθεί τελικά η απαγόρευση για νέες άδειες – Όλες οι τελευτ...

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η 4η δόση – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι – Αναλυτικά παραδείγματα

Γυναίκα πήρε εκδίκηση από τις στάχτες του συζύγου της – Ανακάλυψε ότι την απατούσε πριν πεθάνει

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία νεράιδα σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:14 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Άστατος το Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές και ενισχυμένους ανέμους – «Έρχεται πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από Δευτέρα»

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα και αύριο με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κεντρική, Βόρε...
08:50 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Αχαΐα: Η μοιραία αναστροφή της 70χρονης και η αντίθετη πορεία επί ένα χιλιόμετρο – Νέα στοιχεία για το φρικτό τροχαίο με τους 2 νεκρούς

Tραγωδία χθες στην Eθνική Oδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος το Λαμπίριου Αχαΐας, μετά τη σύγκρου...
08:42 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Οι σπαρακτικές σκηνές στο σημείο όπου σκοτώθηκε η 23χρονη – «Κατέρρευσε» η τουρίστρια που έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες

Η 23χρονη Μαρία που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κρήτη, εκεί όπου η άσφαλτος βάφτηκε ξανά με αίμα...
07:45 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Αγρίνιο: 60χρονος ούρησε δημοσίως και ξέσπασε άγριος καβγάς

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/9) στο Αγρίνιο. Το επει...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος