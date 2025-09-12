Μουδιασμένη η Τουρκία από την επίσκεψη Μπέργκαμ στην Ελλάδα και τη συμφωνία με Chevron

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ

Η παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ (Doug Burgum) στην Ελλάδα και οι ανακοινώσεις που ακολούθησαν, έφεραν πολλά χαμόγελα εντός των τειχών και μούδιασε την Άγκυρα, που προς το παρόν δείχνει να ανησυχεί ότι η Αθήνα την στρίμωξε άσχημα.

UEFA: Επίσημα στο «Metropolitano» της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο τελικός του Champions League του 2027

Του Χρήστου Μαζανίτη

Μουδιασμένη παρακολουθεί η Τουρκία τις εξελίξεις με την εμπλοκή της Chevron νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, ειδικά για το ‘block 2’ που όχι μόνο καταργεί επί του πεδίου το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά αποδίδει στην Ελλάδα και μέγιστη επιρροή ΑΟΖ με την Λιβύη, στη βάση της μέσης γραμμής.

Καλάβρυτα: Προφυλακιστέοι όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στην Μονή Μεγάλου Σπηλαίου

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, επιχείρησε να εμφανίσει εαυτόν ως τον συνομιλητή με τους Αμερικανούς της Chevron, δημοσιεύοντας μάλιστα στον προσωπικό του λογαριασμό στο ‘Χ’ φωτογραφία με στελέχη της Chevron, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πραγματοποιήσαμε συνάντηση με ανώτερα στελέχη της Chevron, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα. Αξιολογήσαμε ευκαιρίες συνεργασίας στο εμπόριο LNG και στην εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων».

Σε ό,τι αφορά τα τουρκικά ΜΜΕ, η εφημερίδα Oksijen εκφράζει την ανησυχία της για τις γεωπολιτικές ισορροπίες που θα προκύψουν στην περιοχή.

Βραζιλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος

Με τίτλο «Κίνηση Ελλάδας-ΗΠΑ στην ενέργεια: Στην Κρήτη εναντίον της Τουρκίας;» η ισλαμιστική φιλοκυβερνητική ιστοσελίδα GZT δημοσιεύει ρεπορτάζ του Sinan Bakioğlu, όπου επισημαίνει ότι «συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ επιταχύνεται. Οι αμερικανικές εταιρείες ενδέχεται να κατέβουν επί του πεδίου για την αναζήτηση υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης.»

Η προσέγγιση μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ συνεχίζεται με πλήρη ταχύτητα, επισημαίνεται στο άρθρο, προσθέτοντας «Αμερικανικές εταιρείες κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορές για τις έρευνες υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Κρήτη – 1» και «Κρήτη – 2» νοτίως της Κρήτης.»

Ποια είναι η σημασία της περιοχής

Η έκταση της περιοχής είναι περίπου 42.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Με την πρόσκληση των αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή, επιδιώκεται η μείωση της επιρροής της Άγκυρας.

Η ExxonMobil και η Chevron αναμένεται να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμπραξης με την ελληνική εταιρεία HelleniQ Energy.

Η Ελλάδα θέλει να μειώσει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που προκλήθηκε από τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Τα μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου που βρέθηκαν στα ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου έχουν επιταχύνει τη διαδικασία ερευνών και στην Ελλάδα.

Οι τελευταίες πρωτοβουλίες συνιστούν μια κίνηση που αντιτίθεται στη Συμφωνία για τις Θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας που υπέγραψε η Τουρκία με τη Λιβύη το 2019.

 

