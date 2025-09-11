UEFA: Επίσημα στο «Metropolitano» της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο τελικός του Champions League του 2027

Είναι-και-επίσημο: Το στάδιο «Metropolitano», έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης, θα φιλοξενήσει τον τελικό Champions League 2027 (5/6/27), όπως ανακοίνωσε (11/9) η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασή της, που έγινε για πρώτη φορά στα Τίρανα.

Να σημειωθεί ότι η υπουργός Αθλητισμού της Ισπανίας Πιλάρ Αλεγρία, στις 20 Μαίου είχε …αποκαλύψει ότι η Ισπανία και το «Metropolitano» θα φιλοξενήσει στις 5/6/27 τον τελικό του Champions League του 2027.

Μετά την απόρριψη του «Σαν Σίρο» στο Μιλάνο, λόγω των συνεχιζόμενων κατασκευαστικών εργασιών, υποψήφια για τον τελικό του UCL 2027 ήταν το στάδιο όπου αγωνίζεται η Ατλέτικο Μαδρίτης και έχει ήδη φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League του 2019 μεταξύ Λίβερπουλ και Τότεναμ (2-0) και το Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού, που φιλοξένησε το Europa League της ίδιας χρονιάς με νίκη της Τσέλσι επί της Άρσεναλ (4-1).

Έτσι το «Metropolitano» θα διαδεχθεί το «Puskas Arena» (Βουδαπέστη/Ουγγαρία), το οποίο θα φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League το 2026.

Όλες οι αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπή της UEFA:

Τελικός Champions League UEFA 2027 – Estadio Metropolitano, Μαδρίτη, Ισπανία

Τελικός Champions League Γυναικών UEFA 2027 – Εθνικό Στάδιο, Βαρσοβία, Πολωνία

Σούπερ Καπ UEFA 2026 – Σάλτσμπουργκ, Αυστρία

Τελικός Champions League Futsal (ποδόσφαιρο σάλας) UEFA 2026 – Πέζαρο, Ιταλία

EURO Futsal Under-19 UEFA 2027 – Αστάνα, Καζακστάν

EURO Futsal Γυναικών UEFA 2027 – Όσιγιεκ, Κροατία

Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση στους κανονισμούς των ανδρικών συλλόγων της UEFA για την περίοδο 2025/26, ώστε να επιτρέπεται η προσωρινή αντικατάσταση έως και ενός παίκτη εκτός γηπέδου με μακροχρόνιο τραυματισμό ή ασθένεια κατά τη διάρκεια της φάσης της League phase μέχρι και την 6η αγωνιστική.

Η επιτροπή ενέκρινε επίσης συνολικό ποσό 1.000.000 ευρώ για διανομή, με βάση την κατάταξη των ομάδων στους Τελικούς του UEFA Women’s Nations League, όπως αναφέρεται παρακάτω:

Τέταρτη ομάδα 150.000 ευρώ 15%

Τρίτη ομάδα 200.000 ευρώ 20%

Δεύτερη ομάδα 250.000 ευρώ 25%

Νικήτρια 400.000 ευρώ 40%

Η εκτελεστική επιτροπή συζήτησε τα αιτήματα της RFEF (ομοσπονδία ποδοσφαίρου Ισπανίας) και της FIGC (ομοσπονδία ποδοσφαίρου Ιταλίας) να εγκρίνουν τη διεξαγωγή ενός αγώνα εγχώριων πρωταθλημάτων εκτός της χώρας, ιδίως εκτός της επικράτειας της UEFA.

Η επιτροπή το αναγνώρισε ως ένα σημαντικό και αυξανόμενο ζήτημα, αλλά εξέφρασε την επιθυμία να διασφαλίσει ότι θα λάβει υπόψη τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών πριν καταλήξει σε τελική απόφαση.

Ως αποτέλεσμα, δεν ελήφθη καμία απόφαση σήμερα, αλλά η UEFA θα πραγματοποιήσει έναν γύρο διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου – συμπεριλαμβανομένων των φιλάθλων.

Νωρίτερα το πρωί, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο FSHF Football House στα Τίρανα, στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Football in Schools.

Στην τελετή έναρξης συμμετείχαν ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, και ο πρόεδρος της Αλβανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Αρμάντ Ντούκα, προτού 100 αγόρια και κορίτσια από τα τοπικά σχολεία απολαύσουν μια σειρά από ποδοσφαιρικές δραστηριότητες, συνεργαζόμενοι στο γήπεδο με τον πρόεδρο της UEFA και θρύλους του ποδοσφαίρου.