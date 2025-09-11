Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το μήνυμα στους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά

Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντοπούλου

Μήνυμα και ευχές σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πλεύση Ελευθερίας: «Κάλεσμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε όλες τις Δημοκρατικές Δυνάμεις»

Αναφερόμενη στα παιδιά, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούν να καταφέρουν και να κατακτήσουν.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας:

«Καλή αρχή στα παιδιά μας, που ξεκίνησαν σήμερα το σχολείο! Καλή αρχή στους εκπαιδευτικούς μας και όλους τους εργαζόμενους κι εργαζόμενες στην εκπαίδευση, που προσφέρουν το τόσο πολύτιμο αγαθό της Παιδείας! Παιδιά, μη σταματάτε να ονειρεύεστε, να μαθαίνετε, να αναζητάτε, να αμφισβητείτε, να διεκδικείτε! Δεν υπάρχει τίποτε που δεν μπορείτε να καταφέρετε και να κατακτήσετε. Μην ξεχνάτε τη μεγαλύτερη κατάκτηση, την Ανθρωπιά. Εγώ θα συνεχίσω να παλεύω για να έχετε το παρόν και το μέλλον που αξίζετε. Κι όλοι κι όλες μαζί, ας μη σταματήσουμε να παλεύουμε μέχρι όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν πρόσβαση στο Σχολείο, στην Παιδεία, στα Βιβλία, στα εκπαιδευτικά εργαλεία! Μέχρι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι ασφαλή και να ζουν χωρίς φόβο, πόλεμο, φτώχεια και πείνα. Να ζουν ευτυχισμένα! Καλή σχολική χρονιά. Καλή Αρχή! Με περηφάνια, ανθρωπιά κι αλληλεγγύη. Και με ειρήνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ινστιτούτο Prolepsis: Χιλιάδες μαθητές χωρίς πρόσβαση σε σχολική σίτιση με το πρώτο κουδούνι

Δεν είναι ούτε τα μαθηματικά ούτε η φυσική – Ποιο είναι το καλύτερο μάθημα που αναπτύσσει τον εγκέφαλο των παιδιών

Γιατί η Ίος είναι στην κορυφή των ελληνικών προορισμών, με τα πιο γευστικά τυριά για τους Ολλανδούς

ΕΚΤ: Αμετάβλητα για δεύτερη συνεχόμενη φορά τα επιτόκια-Τι λέει η τράπεζα για τον πληθωρισμό

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Έρευνα: Αν είχατε αυτά τα 3 χαρακτηριστικά ως παιδιά είναι μπορεί να αναπτύξετε ψυχοπαθητικές τάσεις
περισσότερα
21:26 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Θάνος Πλεύρης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του – Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, κ. Αλί Γερλίκαγια, ο οποίος τον...
20:07 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ – Τι συζήτησαν

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη T...
20:05 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 12,2 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα της ΔΕΘ

Διαφορά 12,2 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη ν...
19:55 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ

Δείτε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στην 89η...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος