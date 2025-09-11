Air fryer: Ξεχάστε το τρίψιμο – Η απλή μέθοδος καθαρισμού που διαλύει τους επίμονους λεκέδες σε 5 λεπτά

Σταματίνα Στίνη

Air fryer: Ξεχάστε το τρίψιμο - Η απλή μέθοδος καθαρισμού που διαλύει τους επίμονους λεκέδες σε 5 λεπτά
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Εάν διαθέτετε φριτέζα αέρος, ξέρετε καλά πόσο δύσκολος μπορεί να είναι ο καθαρισμός της. Μια γυναίκα αποκάλυψε ένα απλό κόλπο που θα κάνει το air fryer να φαίνεται σαν καινούργιο σε ελάχιστο χρόνο.

Η απλή μέθοδος καθαρισμού του air fryer που διαλύει τους επίμονους λεκέδες σε 5 λεπτά

Οι φριτέζες αέρος είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο gadget κουζίνας, αλλά η σωστή μέθοδος καθαρισμού τους παραμένει συχνά ένα μυστήριο. Αν και είναι οικονομικές στη χρήση, συσσωρεύουν λίπος και πιτσιλιές, όπως ακριβώς και οι φούρνοι. Για να λειτουργούν αποτελεσματικά, χρειάζονται τακτική συντήρηση.

Μια γυναίκα αποκάλυψε τη δική της οικονομική μέθοδο καθαρισμού στην ομάδα “Mrs Hinch Army Cleaning Tips” στο Facebook. Η Adrianna Griffin μοιράστηκε το μυστικό της, που δεν είναι άλλο από τις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων.

Αυτά τα ευέλικτα προϊόντα καθαρισμού είναι ιδανικά για όσους αναζητούν γρήγορες και απλές λύσεις. Η Adrianna ανέβασε μια φωτογραφία από το πεντακάθαρο καλάθι της φριτέζας της, σημειώνοντας: «Όποιος είπε για τη χρήση μιας ταμπλέτας πλυντηρίου πιάτων για τη φριτέζα αέρος με έσωσε. Τα κομμάτια φαγητού που είχαν κολλήσει ήταν αδύνατο να φύγουν με απλό τρίψιμο.

Ένα σύντομο μούλιασμα με καυτό νερό, ένα ξέβγαλμα και ένα σκούπισμα ήταν αρκετά. Το λίπος απλά έλιωσε. Δεν έχω καν πλυντήριο πιάτων, αλλά τις αγόρασα πολύ φθηνά και σκέφτηκα ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κάποια κόλπα καθαρισμού που έχω δει στο διαδίκτυο».

Πώς λειτουργεί το κόλπο καθαρισμού

Το μείγμα ενζύμων, αλκαλικών ουσιών και επιφανειοδραστικών ουσιών που περιέχουν οι ταμπλέτες είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην καταπολέμηση των επίμονων λιπαρών λεκέδων, των υπολειμμάτων από τροφές, ακόμα και των δυσάρεστων οσμών.

  1. Τοποθετήστε μια ταμπλέτα στον κάδο της φριτέζας και γεμίστε με ζεστό νερό.
  2. Αφήστε τη να μουλιάσει για περίπου 5 λεπτά.
  3. Στη συνέχεια, απλά ξεπλύνετε και σκουπίστε.

Αυτό το απλό tip μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία καθαρισμού και να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο και κόπο.

