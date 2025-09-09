Πλεύση Ελευθερίας: «Κάλεσμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε όλες τις Δημοκρατικές Δυνάμεις»

«Κάλεσμα σε όλες τις Δημοκρατικές Δυνάμεις απηύθυνε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με το νέο σκάνδαλο  των παρακολουθήσεων από τον Υπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Μυλωνάκη, ο οποίος φέρεται ότι παραβίασε το απόρρητο των επικοινωνιών και της μυστικότητας των Εισαγγελικών Ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», σύμφωνα, με την Πλεύση Ελευθερίας.

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου του κόμματος αναφέρει: «Θυμίζουμε ότι η Ζωή κάλεσε τον κ. Μυλωνάκη στη Βουλή να απαντήσει σε Επίκαιρη Ερώτησή της, για  τα δημοσιεύματα που αφορούν την εμπλοκή του σε κακουργηματικές πράξεις και εκείνος δήλωσε “αναρμόδιος” να έρθει στη Βουλή, “αρμόδιος” όμως να απαντήσει μέσω Facebook, αγνοώντας το Κοινοβούλιο και καταλύοντας τους θεσμούς».

Η Πλεύση Ελευθερίας σημειώνει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγο πριν πραγματοποιήσει ομιλία στη Βουλή, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ο Γ.Μυλωνάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κρύβεται από τη Βουλή και από εμένα και δεν απαντά στην επίκαιρη ερώτησή μου, δηλώνοντας «αναρμόδιος» να απαντήσει για τον εαυτό του: για τις παρακολουθήσεις βουλευτών και Εισαγγελέων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αλλά είναι τελικά αρμόδιος να δώσει δήθεν «απάντηση»… στο Facebook!
Συνεχίζουν να εξευτελίζουν το ελληνικό κοινοβούλιο.
Να υποβαθμίζουν το δημόσιο λόγο. Να ειρωνεύονται και να κοροϊδεύουν την Ελληνική Κοινωνία.
Συνεχίζω θεσμικά.
Συνεχίζω Δημοκρατικά

Καλώ όλες τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις σε αυτόν τον αγώνα.

ΖΚ».

22:45 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

