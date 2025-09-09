Σοφία Καρβέλα: «Δέκα επτά χρόνια νηφάλια σήμερα» – Η εξομολόγηση στο Instagram

Δέκα επτά χρόνια νηφάλια κλείνει σήμερα (9/9) η Σοφία Καρβέλα. Η ίδια, με μία ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram, μίλησε γι’ αυτή την σημαντική επέτειο για εκείνη, τονίζοντας πως είναι υπέροχο το να «γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα».

Συγκεκριμένα, η Σοφία Καρβέλα δημοσίευσε μία φωτογραφία της, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή, με την μορφή του Instagram story, και έγραψε: «Δέκα επτά χρόνια νηφάλια σήμερα. Αυτή την εποχή, πριν από 17 χρόνια, πήγαινα σε ένα ασφαλέστερο μέρος για την επικίνδυνη ψυχική μου κατάσταση. Σήμερα θα πάω σε μια επίσκεψη στο σχολείο του 9χρονου γιου μου και μετά σε μια πρόβα. Ακόμα δεν είναι το ασφαλέστερο μέρος για να βρίσκομαι, το μυαλό μου, αλλά ό,τι και να γίνει, δεν παίρνω ούτε ποτό ούτε ναρκωτικά.

Η προθυμία να μην ενδίδω σε συμπεριφορές που δεν με εξυπηρετούν πλέον βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου και η ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχω και όλα όσα έχασα είναι στα ύψη. Σήμερα σκέφτομαι όσους εξακολουθούν να υποφέρουν. Για μένα, η ζωή στην άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή όσο σκοτεινή κι αν γίνομαι. Και άξιζε απόλυτα να αφήσω πίσω μου τα ελαττώματα που δεν με εξυπηρετούν πλέον. Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα μου και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω την αγάπη μου».