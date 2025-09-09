Σοφία Καρβέλα: «Δέκα επτά χρόνια νηφάλια σήμερα» – Η εξομολόγηση στο Instagram

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σοφία Καρβέλα
Φωτογραφία: Instagram/thesofiakarvela

Δέκα επτά χρόνια νηφάλια κλείνει σήμερα (9/9) η Σοφία Καρβέλα. Η ίδια, με μία ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram, μίλησε γι’ αυτή την σημαντική επέτειο για εκείνη, τονίζοντας πως είναι υπέροχο το να «γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα».

Συγκεκριμένα, η Σοφία Καρβέλα δημοσίευσε μία φωτογραφία της, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή, με την μορφή του Instagram story, και έγραψε: «Δέκα επτά χρόνια νηφάλια σήμερα. Αυτή την εποχή, πριν από 17 χρόνια, πήγαινα σε ένα ασφαλέστερο μέρος για την επικίνδυνη ψυχική μου κατάσταση. Σήμερα θα πάω σε μια επίσκεψη στο σχολείο του 9χρονου γιου μου και μετά σε μια πρόβα. Ακόμα δεν είναι το ασφαλέστερο μέρος για να βρίσκομαι, το μυαλό μου, αλλά ό,τι και να γίνει, δεν παίρνω ούτε ποτό ούτε ναρκωτικά.

Η προθυμία να μην ενδίδω σε συμπεριφορές που δεν με εξυπηρετούν πλέον βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου και η ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχω και όλα όσα έχασα είναι στα ύψη. Σήμερα σκέφτομαι όσους εξακολουθούν να υποφέρουν. Για μένα, η ζωή στην άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή όσο σκοτεινή κι αν γίνομαι. Και άξιζε απόλυτα να αφήσω πίσω μου τα ελαττώματα που δεν με εξυπηρετούν πλέον. Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα μου και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω την αγάπη μου».

Σοφία Καρβέλα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αμήχανες παύσεις στις συζητήσεις τέλος – Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο λέξεις

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι»

Deutsche Bank: Τι λέει η τράπεζα για την οικονομία της Γαλλίας

Βουλή: Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή

Γιατρός εξηγεί πότε το να είσαι «υπερβολικά καλός» μπορεί να γίνει πρόβλημα για την υγεία

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον αριθμό στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:46 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Χριστίνα Κοντοβά: «Η απόφαση αυτή ήταν για μένα μια από τις πιο δύσκολες που έχω πάρει και ήρθα σε κόντρα με δικούς μου ανθρώπους»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν το πρωί της Τρίτης (...
19:24 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Αφροδίτη Γραμμέλη: «Αυτό με έχει σοκάρει, με έχει στιγματίσει για όλη μου τη ζωή…»

Το πρωί της Τρίτης (9/9) στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου παρουσίασαν ένα θέμα για το πώς ...
18:48 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Έλενα Ασημακοπούλου για τον σεισμό: «Ήμουν σε έξαλλη κατάσταση, δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ»

Στον ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε Εύβοια και Αττική τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9), αναφέρθηκ...
17:32 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκλονίζει ο Γιώργος Χρανιώτης: «Ήμουν 11 ή 12 ετών και τριβόταν πάνω μου, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το κάνει αυτό»

Ο Γιώργος Χρανιώτης έδωσε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή του Αργύρη Ζαννιά στο Youtube. Ο ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος