Έλενα Ασημακοπούλου για τον σεισμό: «Ήμουν σε έξαλλη κατάσταση, δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Έλενα Ασημακοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/elena_asimakopoulou

Στον ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε Εύβοια και Αττική τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9), αναφέρθηκε η Έλενα Ασημακοπούλου σε βίντεο που ανέβασε με την μορφή των stories, στο προφίλ της στο Instagram σήμερα το πρωί.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας εξομολογήθηκε πως δεν μπόρεσε να διατηρήσει την ψυχραιμία της όταν έγινε ο σεισμός και μάλιστα στη συνέχεια δεν κατάφερε να κοιμηθεί. Μάλιστα, ανέφερε ότι η κόρη της δεν ήταν στο σπίτι, αφού είχε πάει στον μπαμπά της, κάτι που σύμφωνα με την Έλενα Ασημακοπούλου ήταν θετικό, καθώς δεν της προκάλεσε πανικό με την αντίδρασή της.

Μιλώντας στους ακολούθους της, η Έλενα Ασημακοπούλου είπε ότι: «Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε μετά τα χθεσινοβραδινά; Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ήμουν και πάρα πολύ ψύχραιμη. Γενικά δεν είμαι ψύχραιμη με τέτοια φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν νωρίτερα, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε κατά κάποιο τρόπο και παθαίνω πανικό. Πάλι καλά που το παιδί είναι με τον μπαμπά του και δεν της προκάλεσα πανικό. Ήμουν σε έξαλλη κατάσταση, δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ».

«Φοβάμαι πάρα πολύ αυτά τα φαινόμενα, που σε μια στιγμή μπορεί να αλλάξουν όλα και δεν έχεις τον χρόνο να προετοιμαστείς νωρίτερα γι’ αυτό που έρχεται. Αυτό με τρομάζει αφάνταστα», εξήγησε η επιχειρηματίας στη συνέχεια.

