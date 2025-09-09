Ξέσπασε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Ο κλασικός Ελληναράς και οι κατσαρίδες, θα μείνουν για πάντα ζωντανοί»

Ελένη Φλισκουνάκη

Θανάσης Τσαλταμπάσης
Φωτογραφία: Instagram/thanasis_tsaltampasis

Μία βόλτα με την κόρη του θέλησε να κάνει ο Θανάσης Τσαλταμπάσης την Δευτέρα (8/9). Ο ηθοποιός αποφάσισε να πάνε σε ένα πάρκο, ωστόσο η κατάσταση που το είχαν αφήσει άλλοι τον εκνεύρισε και με δύο Instagram stories που ανέβασε στο προφίλ του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ξέσπασε.

Στο πρώτο βίντεο που δημοσίευσε, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης έδειξε στους ακολούθους του στην πλατφόρμα τα σκουπίδια που είχαν αφήσει άγνωστοι σε ένα παγκάκι του πάρκου και ανέφερε: «Πάρκο περιποιημένο πάρα πολύ, για όλη την οικογένεια, αλλά ο κλασικός Ελληναράς… Δυστυχώς αυτός και οι κατσαρίδες θα μείνουν για πάντα ζωντανοί. Αφημένα με πατατάκια τα σακουλάκια και ο κάδος εδώ».

 

«Κι είμαι σίγουρος ότι αυτός ή αυτοί που πέταξαν αυτά τα σακουλάκια, κάθε μέρα βρίζουν τους πάντες, το κράτος και τον κόσμο που δεν είναι καλοί και δεν αλλάζουν τα πράγματα.

Και φυσικά φταίνε για όλα οι άλλοι, κι όταν οδηγούν σίγουρα δεν ανάβουν φλας, αλλά όταν ο μπροστινός δεν ανάβει, αυτοί τρελαίνονται και κορνάρουν. Μετά περιμένουμε να αλλάξει ο κόσμος και δεν καταλαβαίνουμε ότι το να πετάξουμε αυτό το ρημαδοσακουλάκι είναι το βήμα για να αλλάξει ο κόσμος», είπε στη συνέχεια ο ηθοποιός.

