Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντησή της για τις φήμες χωρισμού από τον Κωνσταντίνο Δανιά – «Δεν παρεξηγώ»

Στη βάπτιση της κόρης τους προχώρησαν το απόγευμα της Κυριακής (7/9) η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς. Το ζευγάρι, παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών, έδωσαν στο κοριτσάκι τους το όνομα Μαρίλια.

Το πρωί της Τρίτης η παρουσιάστρια του ΟΡΕΝ «προειδοποίησε» τους ακολούθους για το «σπαμάρισμα» που πρόκειται να ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες στους λογαριασμούς της με υλικό από το μυστήριο. Παράλληλα «απάντησε» σε πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο γάμος της περνάει κρίση.

«Καταλαβαίνετε ότι θα σπαμάρω για λίγες μέρες ακόμα το feed σας, με στιγμές από τη βάπτιση της μικρούλας μας. Τι όχι; Όποιος δεν μπορεί να το αντέξει, ας κάνει σίγαση, block, unfollow. Δεν παρεξηγώ. Εδώ δεν παρεξηγώ άλλα κι άλλα που διαβάζω – που, μεταξύ μας, θα έπρεπε να είναι “αμήχανο” και “άβολο” για εκείνους/εκείνες που τα γράφουν, όχι για εμένα που τα διαβάζω. Κι όπως λέει και μια φίλη: “Κάτι δικά μου”. Κι όπως λέω εγώ: “Ό,τι είναι τώρα”», έγραψε στο Instagram η Ιωάννα Μαλέσκου.