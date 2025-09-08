Ιωάννα Μαλέσκου-Κωνσταντίνος Δανιάς: Βάφτισαν την κόρη τους – Αυτό είναι το όνομα που της έδωσαν

Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς έζησαν στιγμές χαράς το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, καθώς βάφτισαν την 2,5 ετών κόρη τους. Η μικρή πήρε το όνομα Μαρίλια, με το μυστήριο να τελείται σε στενό οικογενειακό κύκλο, αφού το ζευγάρι επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μετά τη βάφτιση ακολούθησε δεξίωση σε κτήμα στο Μαρκόπουλο, όπου παρευρέθηκαν φίλοι και συνεργάτες της παρουσιάστριας από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσά τους η Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, η Έλενα Χριστοπούλου, ο Στέλιος Κουδουνάρης και η Άννα Ζηρδέλη.

Στιγμιότυπα από την τελετή και τη γιορτή μοιράστηκαν στα social media οι δημοσιογράφοι Αλέξης Μπαρτσώκας και Ευαγγελίνα Βόσνου, δίνοντας μια μικρή γεύση από την όμορφη ημέρα του ζευγαριού.

