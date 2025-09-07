Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο οδικός χάρτης των κυβερνητικών στόχων και παρεμβάσεων μέχρι το 2027, τα μηνύματα του Πρωθυπουργού και οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης

Τους στρατηγικούς στόχους και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2027 ανέπτυξε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

«Δεν είναι στις προθέσεις μου η αλλαγή του εκλογικού νόμου», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χαρακτήρισε «ευφάνταστα» τα σενάρια περί διαδοχής του στη ΝΔ.

Ο Πρωθυπουργός ανέλυσε τον πολιτικό οδικό χάρτη μέχρι την επόμενη εθνική κάλπη. Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου. «Η διατήρηση των κανόνων είναι προϋπόθεση για να γνωρίζουν οι πολίτες πώς θα τοποθετηθούν σε μία αναμέτρηση. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και αυτό θα επιδιώξω και στις επόμενες εκλογές», τόνισε.

Τοποθέτησε και πάλι τις εθνικές εκλογές το 2027. «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία και δεν ξέρω με ποια άλλη σαφήνεια μπορώ να το πω», επεσήμανε. «Με προσέλαβαν οι πολίτες για 4 χρόνια και στο τέλος θα κριθώ. Το 2027 θα κερδίσουμε αν είμαστε καλή κυβέρνηση. Δεν έχω ψύχωση για να κερδίσω μία τρίτη τετραετία. Αν είναι να έρθει θα έρθει», επεσήμανε.

Όρισε ως προτεραιότητα την υλοποίηση του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Και έδειξε προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του μεταρρυθμιστικού βηματισμού της κυβέρνησης, με στόχο να γίνουν πράξη όλες οι δεσμεύσεις του 2023.

«Δεν θα βάλω στην άκρη τις μεταρρυθμίσεις», ήταν το μήνυμά του.

«Η ερώτηση για μετεκλογικές συνεργασίες σε αυτό το τοπίο δε μπορεί να απαντηθεί από εμένα. Ο λαός θα δείξει εάν επιθυμεί μονοκομματική κυβέρνηση ή συνεργασίας», ανέφερε.

«Ο Τσίπρας απέτυχε ως Πρωθυπουργός και αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης»

Ο κ. Μητσοτάκης ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα. «Ο κ. Τσίπρας ζητεί από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική γιατί δεν κατάλαβαν το πώς ο ίδιος ωφέλησε τη χώρα. Απέτυχε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα. Κέρδισα την εμπιστοσύνη των πολιτών», σημείωσε. «Υπάρχουν συμφέροντα μέσα επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει το ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα», πρόσθεσε.

Ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε και πάλι στα κοινά εκείνα που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023. «Η πολιτική μας είναι κοινωνικά δίκαιη και υπεύθυνα πατριωτική. Αυτός είμαι… δεν στέκομαι στις ετικέτες, αλλά πιστεύω ότι αυτή η πολιτική εκφράζει πολλούς Έλληνες», τόνισε.

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία: «Τα ήρεμα νερά δεν συνεπάγονται εκπτώσεις»

Στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα θέσει στον πρόεδρο Ερντογάν το casus belli. «Επιδιώκω τα ήρεμα νερά από θέση ισχύς και χωρίς καμία έκπτωση…Το casus belli πρέπει να ανακληθεί…Όσο υπάρχει αυτό και η Τουρκία επιδεικνύει αναθεωρητισμό η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Safe», ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού στην ηγεσία του εξ’ ανατολών γείτονα, απαντώντας σε ερώτηση του Παναγή Γαλιατσάτου για την Realnews και τον Realfm.

Όσον αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι το έργο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί.

«Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για απόλυτη σύμπνοια. Η Κύπρος πρέπει να δείξει ότι θέλει το έργο και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί», ανέφερε.

«Τελειώνουμε με το πελατειακό κράτος»

Αυτοκριτική αλλά κα μηνύματα από τον πρωθυπουργό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο θα θέλαμε…ξεκινήσαμε από τα μεγάλα ψάρια…είμαι αποφασισμένος να τον κάνω αυτόν τον αγώνα κι αν αυτό απαιτεί σύγκρουση με στερεότυπα ακόμα και μέσα στο ίδιο μου το κόμμα θα το κάνω», σημείωσε.

Με αφορμή τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Μητσοτάκης άφησε αιχμή για τον Πάνο Καμμένο. «Έχω συνεργαστεί με πρόεδρο Τραμπ και είχαμε μία εξαιρετική συνεργασία. Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές. Με προβληματίζει και θα ήθελα η νέα πρέσβης να έρθει στην Αθήνα. Δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος…με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιούμε όλα».

Η οικονομία και το στεγαστικό

Ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης και την αποτελεσματικότητά της. «Το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε και ξεπερνάει τα έξι δισ. ευρώ. Ο περιορισμός στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Αθήνα αποδίδει. Ανοιχτός και για άλλες πόλεις ή τουριστικούς προορισμούς».

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε διαρκή τη μάχη της κυβέρνησης με την ακρίβεια. «Ονομαστικοί μισθοί, αυξήθηκαν αλλά και τι μένει μετά τη φορολόγηση: όφελος για τα νοικοκυριά πολύ σημαντικό – καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια αλλά όχι η μόνη».

«Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τα Τέμπη»

«Τώρα ξέρουμε με βάση και τα τελικά πορίσματα για τη συμμαχία του ξυλόλιο και για όλους αυτούς που συνεργάστηκαν για να μας αποδώσουν. Παρουσίαζαν απίθανους ανθρώπους να παρουσιάζουν απίθανα πράγματα. Όποιοι είναι υπεύθυνοι για το οτιδήποτε να τιμωρηθούν», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Βέβαιος ο Πρωθυπουργός για το πρόγραμμα της ΝΔ

Την βεβαιότητα ότι με το οικονομικό μείγμα που ακολουθεί μετά και τις χθεσινές εξαγγελίες και την μεταρρυθμιστική ατζέντα που υλοποιεί οι πολίτες θα πειστούν για την αποτελεσματικότητα του έργου και την αξιοπιστία της κυβέρνησης εξέφρασε ο Πρωθυπουργός τονίζοντας ότι πρώτιστο μέλημά του είναι η υλοποίηση του προγράμματος του.

Ο Πρωθυπουργός έκανε μάλιστα την σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αναγκάζονται να πάρουν μέτρα λιτότητας την ώρα που στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή μειώνονται οι φόροι και αυξάνονται οι μισθοί.

Παράλληλα, επέμεινε στη θεσμικότητα, λέγοντας όχι σε τακτικισμούς, διαψεύδοντας αλλαγή στον εκλογικό νόμο. «Κανείς δεν είναι αλάθητος, ειδικά όταν θέλει να αλλάξει τη χώρα, δεν είμαι θαυματοποιός» είπε χαρακτηριστικά επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την κοινωνία όταν έρθει η ώρα, δηλαδή στις εκλογές του 2027.

Έστειλε μήνυμα ενότητας στο εσωτερικό της παράταξης. «Θα κερδίσουμε εάν είμαστε καλή κυβέρνηση» είπε χαρακτηριστικά, επιμένοντας στην ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, που επιτυγχάνεται όπως είπε με μονοκομματικές κυβερνήσεις.

Παράλληλα, έκανε και την αυτοκριτική του λέγοντας ότι είναι έτοιμος να δώσει τη μάχη με τις παθογένειες και τονίζοντας ότι το ζήτημα είναι «να μην κάνεις το ίδιο λάθος δύο φορές».

Πιάνοντας το νήμα από τη χθεσινή του ομιλία πήγε ένα βήμα παραπάνω αναδεικνύοντας την ανάγκη για συναινέσεις με την αντιπολίτευση, καθώς όπως είπε οι τεχνητές εντάσεις και το κλίμα πόλωσης οδηγεί τους πολίτες στην αποχή.

Σφοδρές επικρίσεις από την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους αλλά και οι εξαγγελίες του το βράδυ του Σαββάτου στο Βελλίδειο προκάλεσαν τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για αμετανόητο σύστημα εξουσίας, έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ, για «απερχόμενο και απονομιμοποιημένο πρωθυπουργό» μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η χώρα δεν αντέχει άλλο πισωγύρισμα. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ». Με τα φράση αυτή ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε σε υψηλούς τόνους τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τονίζοντας «ότι οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα και την προπαγάνδα».

«Η σημερινή συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού κατέδειξε πόσο αμετανόητο είναι το σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου, που παράγει κοινωνικές ανισότητες, διαφθορά, αναξιοκρατία και ατιμωρησία. Ένας Πρωθυπουργός προσκολλημένος στην καρέκλα της εξουσίας και μια διακυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, που επαίρονται ως η μόνη “σωστή” κυβέρνηση. Απέναντι στην Ελλάδα που “κάποιος κερδίζει, όταν κάποιος χάνει” που πρεσβεύει ο κ. Μητσοτάκης, το ΠΑΣΟΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μια Ελλάδα για όλους», επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Για απερχόμενο και απονομιμοποιημένο Πρωθυπουργό κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραδέχτηκε ότι υπάρχει ακρίβεια, αλλά δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια, σημείωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Με την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός απέδειξε ότι παραμένει αμετανόητος. […] Όσο και αν θέλει να παρουσιαστεί ως εγγυητής του μέλλοντος, είναι απολύτως ταυτισμένος με τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Αυτή η κυβέρνηση είναι και επικίνδυνη και επιζήμια. Η χώρα έχει ανάγκη ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα ουσιαστικό ούτε από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ oύτε από τα κάλπικα διλήμματα που θέτει επιλέγοντας βολικούς αντιπάλους, σχολίασε το ΚΚΕ σε ανακοίνωση.

«Ο κ. Μητσοτάκης, με τις γνωστές προτιμήσεις στις ερωτήσεις και αποκλείοντας Μέσα που δεν του είναι αρεστά, όπως ο ‘Ριζοσπάστης’, προσπάθησε να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα, καλώντας τον λαό να κάνει ξανά υπομονή μέχρι το τέλος της τετραετίας. Όμως, ο λαός το ‘ταμείο’ το κάνει καθημερινά κι αυτό είναι πάντα μείον για τις ανάγκες του, ενώ αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα ουσιαστικό ούτε από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, που αναμάσησε και σήμερα ο πρωθυπουργός, ούτε από τα κάλπικα διλήμματα που θέτει, επιλέγοντας βολικούς αντιπάλους», ανέφερε χαρακτηριστικά το ΚΚΕ.

Βολές κι από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Το σύνθημα «η Ελλάδα ψηλά» που είχε πάνω δεξιά στο video wall, θα έπρεπε να γράφει «το ψέμα ψηλά» στην πολιτική του βαρώνου Μυνχάουζεν», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Δεν του αξίζει τρίτη ευκαιρία. Είχε δύο: το 2019 και το 2023. Μετέτρεψε τη χώρα σε ένα κερδοσκοπικό ελντοράντο, το κράτος σε πελατειακό μηχανισμό, τις ανισότητες σε νόμο, την ακροδεξιά ατζέντα σε επίσημη πολιτική», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Αυτοί που νομίζουν ότι θα κλείσουν την κοινωνία σε ένα δωμάτιο κι ότι θα τυλίξουν την κοινωνία σε ένα χαρτί ή ότι θα στείλουν την κοινωνία σε γωνία είναι γελασμένοι […] Διαδηλώνουμε για κάθε κρατικό έγκλημα, μέχρι να πάνε οι υπόλογοι εκεί που ανήκουν, στη φυλακή», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια των συλλαλητηρίων στη ΔΕΘ.