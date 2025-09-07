«Θα αστειεύεστε» – Τι απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα σενάρια περί διαδοχής του στη ΝΔ

Enikos Newsroom

Κατηγορηματικός ήταν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σενάρια που τον φέρουν να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας πριν από τις επόμενες εκλογές, παραδίδοντας το «δαχτυλίδι» της διαδοχής.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ευφάνταστα σενάρια που δεν έχουν καμία απολύτως επαφή με την πραγματικότητα.

«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι», είπε. Εξήγησε ότι δεν ξέρει ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια, αλλά αυτό δεν είναι και το θέμα συζήτησης έξω στην κοινωνία. Είπε ότι καταλαβαίνει γιατί κάποια συμφέροντα για δικούς τους λόγους θέλουν να προκαλούν ενδεχομένως υπόνοιες εσωτερικής αναταραχής

«Αν πιστεύετε ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, του οποίου το κόμμα εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις με κάποια φθορά το αναγνωρίζω αλλά με παραπάνω από δέκα μονάδες από το δεύτερο, θα ξεκινούσε μια τέτοια διαδικασία… Ας είμαστε λίγο σοβαροί κι ας εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, αφήνοντας αυτούς που διακινούν αυτά τα σενάρια στη δικιά τους μοναξιά και στη θλίψη που δυστυχώς, θα προκαλέσει η μη επιβεβαίωσή τους», σημείωσε.

«Καταλαβαίνω γιατί στην “πολιτική κουζίνα” λέγονται διάφορα. Καταλαβαίνω και γιατί κάποια συμφέροντα διακινούν τέτοιες φήμες. Όμως αυτά δεν έχουν καμία βάση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

14:47 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

