ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – ΔΕΘ 2025: Η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Τι είπε για τον 13ο μισθό στο δημόσιο

«Οι ανακοινώσεις που παρουσίασα συνιστούν την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι αναγκασμένες να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας. Εμείς στην αντίθετη θέση. Το 1,7 δισ. ευρώ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο γιατί θα παραβιάζαμε τους δημοσιονομικούς κανόνες. Το ποσό προς κατανομή είναι αυτό. Επιλέξαμε να στοχεύσουμε σε γενναία φορολογική μεταρρύθμιση. Ο 13ος μισθός θα στοίχιζε 1,3 με 1,4 δισ. Αν κάποιος πιστεύει ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα πρέπει να πάει εκεί να το πει. Ευελπιστώ η πολιτική της παραγωγής υγιών πλεονασμάτων να συνεχιστεί και του χρόνου. Όλοι οι πολίτες έβαλαν πλάτη και ήρθε τώρα η ώρα το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει με δίκαιο τρόπο σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας».

Σε ερώτηση για το δημογραφικό, αν οι φοροελαφρύνσεις αφορούν εισοδήματα του 2025 ή του 2026 και σχετικά με την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Η μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις. Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Να αποσαφηνίσω ότι αυτή τη βελτίωση στο εισόδημα θα την δουν οι μισθωτοί από την πρώτη μισθοδοσία του επομένου έτους και κάθε μήνα. Για τους νέους και τις νέες είναι ριζοσπαστικό αυτό που εξαγγείλαμε. Αυτό που κάναμε είναι πολύ τολμηρό. Το να πεις μηδέν φόρο μπορεί να είναι ένας ή δύο μισθοί. Θέλουμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας. Προφανώς και μίλησα πολλές φορές στην ομιλία μου για την ακρίβεια. Ξέρω τι σημαίνει να μεγαλώνεις παιδιά. Όλη μας η στόχευση, η στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος. Το όφελος για τα νοικοκυριά, τους νέους, τους συνταξιούχους, όλους τους Ελληνες θα είναι πολύ σημαντικό και αυτή είναι απάντηση στην ακρίβεια. Προφανώς, η μάχη κατά της ακρίβειας δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση του εισοδήματος αλλά και με παρεμβάσεις. Επιμένω ότι αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη του νοικοκυριού. Υπάρχουν και 1,5 δισ. μέτρα τα οποία ακόμα οι πολίτες δεν τα έχουν αισθανθεί. Όλοι οι ενοικιαστές θα πάρουν ένα ενοίκιο και οι συνταξιούχοι επίδομα».

Εκλογικός νόμος

Ο πρωθυπουργός σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου και αν υπάρχουν προϋποθέσεις συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις ανέφερε:

«Η απάντηση που σας δίνω είναι ίδια. Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και οι Έλληνες μας εμπιστεύτηκαν δύο φορές να κυβερνήσουμε τον τόπο. Η αυτοδυναμία φάνταζε δύσκολη και πριν τις εκλογές του 2023. Αυτή τη στιγμή οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μέλημα στο μυαλό μου. Όταν υλοποιείς σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας , αναμένεις να αποδίδει σε βάθος χρόνου. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το τοπίο το 2027. Η ερώτηση για μετεκλογικές συνεργασίες στην παρούσα στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί. Ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή».

Τι είπε για τον καλώδιο και την Κύπρο

Με αφορμή ερώτηση για το καλώδιο και την Κύπρο, ο Πρωθυπουργός είπε: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη διασύνδεση της Κρήτης, η οποία έχει τεράστια σημασία για όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί τελικά θα οδηγήσει σε μειώσεις στις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Προχωράμε τις διασυνδέσεις με τα Δωδεκάνησα, με το βόρειο Αιγαίο και βέβαια έχουμε μπροστά μας και το πολύ σημαντικό έργο της διασύνδεσης της Ελλάδος με την Αίγυπτο».

Και πρόσθεσε: «Αυτό που εκτιμώ ότι θα έχουμε πολύ σύντομα καθαρή ορατότητα από την από την Κύπρο, ότι πράγματι το έργο αυτό, το θέλει και το εννοεί και καταβάλλει και το σχετικό τίμημα προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και στη συνέχεια, με βάση τον προγραμματισμό τον οποίον έχουμε υλοποιήσει, θα προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια».

Παραβατικότητα

Σε ερώτηση για την παραβατικότητα και το οργανωμένο έγκλημα, ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε, «η καλύτερη απόδειξη είναι η αποκάλυψη τόσων κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία αντιμετωπίζονται πολύ αποτελεσματικά από τη νέα διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος». Τόνισε πως υπάρχει μεγάλη αυστηροποίηση με τον νέο ΚΟΚ και τα συστήματα τεχνολογίας. «Θα κερδίσουμε όλες τις μάχες; Όχι. Αλλά θα συνεχίσουμε», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Μεταναστευτικό

«Είχα πει ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική στο μεταναστευτικό», τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης σε ερώτηση για το μεταναστευτικό.

«Η προστασία των συνόρων, η καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών αποτελούν πρώτη πολιτική προτεραιότητα όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης. Και θα κάνω ό, τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα περιορίσω στο ελάχιστο δυνατόν την παράνομη μετανάστευση εντός της πατρίδας μας. Και νομίζω ότι και τα μέτρα τα έκτακτα, τα οποία πήραμε στην περίπτωση των αυξημένων ροών από τη Λιβύη, οι οποίες διαπιστώθηκαν τους πρώτους μήνες του 2025, είχαν ήδη αποτελέσματα».

Και εξήγησε: «Άρα, η πολιτική αυτή είχε σαφέστατα αποτελέσματα, όπως αποτελεσματική είναι και η πολιτική της φύλαξης των συνόρων και στον Έβρο, όπου ο φράχτης επεκτείνεται, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο» και πως «δεν έχουμε πάρει την οριστική μας απόφαση ακόμα αν θα επεκτείνουμε την άρση εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Ήταν ένα προσωρινό μέτρο. Μακάρι να μη χρειαστεί να το επεκτείνουμε».