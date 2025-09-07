Φεστιβάλ Βενετίας: Στοιχεία και αριθμοί πίσω από τη λάμψη

Ένα δεκαήμερο γεμάτο λάμψη και συγκινήσεις για σινεφίλ έφτασε στο τέλος του. Το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ολοκληρώθηκε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο εντυπωσιακές ταινίες, αλλά και μερικά ιδιαίτερα στατιστικά στοιχεία.

Φέτος υποβλήθηκαν συνολικά 4.580 ταινίες

Από αυτές, οι 1.936 ήταν ταινίες μεγάλου μήκους, με τους δημιουργούς τους να καταβάλουν 200 ευρώ ($234) ελπίζοντας να εξασφαλίσουν μια θέση στο πολυπόθητο πρόγραμμα. Επιπλέον υπήρχαν 2 βασικές προϋποθέσεις: η ταινία να έχει ολοκληρωθεί μετά τις 7 Σεπτεμβρίου 2024 και να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Βενετία.

Επτά τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής

Με επικεφαλής τον ελληνικής καταγωγής Αμερικανό σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν (Alexander Payne), η Κριτική Επιτροπή είχε ως αποστολή να επιλέξει τους νικητές του κύριου διαγωνιστικού τμήματος.

Στο πλευρό του ήταν οι: Φερνάντα Τόρες (Fernanda Torres), Μοχαμάντ Ρασουλόφ (Mohammad Rasoulof), Στεφάν Μπριζέ (Stéphane Brizé), Μάουρα Ντελπέρo (Maura Delpero), Κριστιάν Μουνγκιού (Cristian Mungiu) και Τσάο Τάο (Zhao Tao).

21 πρεμιέρες στο διαγωνιστικό τμήμα

Ο αριθμός τους αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από το 1% των ταινιών μεγάλου μήκους που υποβλήθηκαν. Είκοσι ένα ταινίες ήταν υποψήφιες για βραβεία όπως ο Χρυσός Λέοντας, τον οποίο απέσπασε το φιλμ του Τζιμ Τζάρμους (Jim Jarmusch), «Father Mother Sister Brother», σύμφωνα με το ΑP.

Επίσης, 30 ταινίες έκαναν την παγκόσμια πρεμιέρα τους εκτός συναγωνισμού, όπως το «After the Hunt» του Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino).

Στο παράλληλο τμήμα Ορίζοντες (Orizzonti) προβλήθηκαν 19 φιλμ, τα οποία διεκδίκησαν τα δικά τους βραβεία. Τέλος, η ενότητα Venice Classics φιλοξένησε 18 ψηφιακά αποκαταστημένες ταινίες, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει κλασικά έργα σε άριστη ποιότητα.

Διεθνής παρουσία 65 χωρών

Οι επιλεγμένες ταινίες προήλθαν από ένα ευρύ φάσμα χωρών, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και, φυσικά, την Ιταλία, μέχρι τον Ισημερινό και τη Σλοβακία.

22΄: Το χειροκρότημα που έγραψε ιστορία

Η πιο πολυσυζητημένη ταινία της φετινής διοργάνωσης ήταν το «The Voice of Hind Rajab», της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Κάουτερ Μπεν Χάνια (Kaouther Ben Hania). Η ταινία κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα – Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής και απέσπασε το πιο παρατεταμένο standing ovation στην ιστορία του Φεστιβάλ έχοντας παράλληλα την μικρότερη διάρκεια σε παραγωγή στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα, μόλις 90 λεπτά. Το χειροκρότημα διήρκεσε πάνω από 20 λεπτά, ξεπερνώντας κατά πολύ το ρεκόρ της περσινής νικήτριας με Χρυσό Λέοντα ταινίας «The Room Next Door» του Πέδρο Αλμοδόβαρ (Pedro Almodóvar) που είχε χειροκροτηθεί για 18.

156 λεπτά: Η μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία του διαγωνιστικού τμήματος

Το πολιτικό θρίλερ του Ολιβιέ Ασαγιάς (Olivier Assayas), «The Wizard of the Kremlin», με τον Τζουντ Λο (Jude Law) στο ρόλο του Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir Putin) είναι 2 ώρες και 36 λεπτά και είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια στο διαγωνιστικό τμήμα.

10.000 διαδηλωτές στη πορεία για τον πόλεμο στη Γάζα

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Λίντο στις 30 Αυγούστου, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα. Αποτελεί τη μεγαλύτερη διαμαρτυρία που έχει λάβει χώρα ποτέ σε κινηματογραφικό φεστιβάλ σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Δύο Τιμητικά βραβεία Συνολικής Προσφοράς

Δύο εμβληματικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, η ηθοποιός Κιμ Νόβακ (Kim Novak), γνωστή από την ερμηνεία της στην ταινία «Vertigo» του Άλφρεντ Χίτσκοκ (Alfred Hitchcock) και ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ (Werner Herzog), τιμήθηκαν με τον Χρυσό Λέοντα Συνολικής Προσφοράς.

Η επιστροφή του Φράνσις Φορντ Κόπολα (Francis Ford Coppola)

Ο θρυλικός σκηνοθέτης, ο οποίος έλαβε τον Τιμητικό Χρυσό Λέοντα το 1992, επέστρεψε στη Βενετία για να απονείμει το κορυφαίο βραβείο στον Χέρτζογκ ενώ έκανε πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ «Μegadoc» του Μάικ Φίγκις (Mike Figgis), το οποίο αποκαλύπτει το παρασκήνιο της ταινίας του, «Megalopolis».

Παράλληλα, στο Φεστιβάλ προβλήθηκε και το «Marc by Sofia» δια χειρός Σοφία Κόπολα (Sofia Coppola), ένα ντοκιμαντέρ για τον σχεδιαστή μόδας Μαρκ Τζέικομπς (Marc Jacobs).

1.032 θεατές στην ιστορική Sala Grande

Η ιστορική Sala Grande είναι η κεντρική αίθουσα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας όπου λαμβάνουν χώρα οι μεγαλύτερες προβολές και οι τελετές απονομής.

$5.370, η τιμή διανυκτέρευσης στο Belmond Hotel Cipriani

Το ιστορικό ξενοδοχείο επέλεξαν για τη διαμονή τους αστέρες, όπως οι Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney), Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler) και Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts). Βρίσκεται εκτός Λίντο προσφέροντας στους διάσημους επισκέπτες του, ιδιωτικότητα και μια υπέροχη θέα της πλατείας του Αγίου Μάρκου.

34 ευρώ, το κόστος του κοκτέιλ «Buonanotte»

Το κοκτέιλ που σημαίνει «καληνύχτα» στα ιταλικά, δημιουργήθηκε ειδικά για τον Τζορτζ Κλούνεϊ από τον μπάρμαν Γουόλτερ Μπολζονέλα (Walter Bolzonella) στο Bar Gabbiano του ξενοδοχείου Cipriani.

Περιγράφεται ως «δροσερό, φρουτώδες και με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ», ενώ περιλαμβάνει βότκα, λάιμ, τζίντζερ, αγγούρι και χυμό κράνμπερι.

21 μέτρα: Το απρόβλεπτο βάθος της λιμνοθάλασσας της Βενετίας

Μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες του Φεστιβάλ είναι η άφιξη των κινηματογραφικών αστέρων με σκάφος. Διασημότητες, δημοσιογράφοι και επισκέπτες μεταφέρονται από και προς το Λίντο, μέσω της λιμνοθάλασσας η οποία σε ορισμένα σημεία έχει βάθος έως και 21 μέτρα.

