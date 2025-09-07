Αυτά είναι τα 3 στρατόπεδα που θα αξιοποιηθούν για να χτιστούν 2.000 διαμερίσματα

Την απόφαση της κυβέρνησης να αποδίδονται στην κοινωνία αδρανή ακίνητα του Δημοσίου, ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας και τις τρεις πρώτες αξιοποιήσεις στρατοπέδων, στα οποία θα κτιστούν 2.000 διαμερίσματα.

«Δρομολογούμε και έναν καινοτόμο τρόπο αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου, σε συνεργασία με τον Υπουργό και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συμφωνήσαμε ότι σε τρία σημαντικά στρατόπεδα, στο Μοσχάτο, εδώ στο στρατόπεδο Ζιάκα, στην Πάτρα στο στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη, θα χτιστούν, με πρωτοβουλία των Ενόπλων Δυνάμεων, 2.000 διαμερίσματα, 25% αυτών θα στεγάσουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το 75% θα αποδοθεί σε συμπολίτες μας που δεν έχουν πρώτη κατοικία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί, αποδίδοντας στην κοινωνία πολλά αδρανή δημόσια ακίνητα», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ποια στρατόπεδα θα αξιοποιηθούν