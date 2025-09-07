Αυτά είναι τα 3 στρατόπεδα που θα αξιοποιηθούν για να χτιστούν 2.000 διαμερίσματα

Την απόφαση της κυβέρνησης να αποδίδονται στην κοινωνία αδρανή ακίνητα του Δημοσίου, ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας και τις τρεις πρώτες αξιοποιήσεις στρατοπέδων, στα οποία θα κτιστούν 2.000 διαμερίσματα.

«Δρομολογούμε και έναν καινοτόμο τρόπο αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου, σε συνεργασία με τον Υπουργό και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συμφωνήσαμε ότι σε τρία σημαντικά στρατόπεδα, στο Μοσχάτο, εδώ στο στρατόπεδο Ζιάκα, στην Πάτρα στο στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη, θα χτιστούν, με πρωτοβουλία των Ενόπλων Δυνάμεων, 2.000 διαμερίσματα, 25% αυτών θα στεγάσουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το 75% θα αποδοθεί σε συμπολίτες μας που δεν έχουν πρώτη κατοικία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί, αποδίδοντας στην κοινωνία πολλά αδρανή δημόσια ακίνητα», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ποια στρατόπεδα θα αξιοποιηθούν

  • Στρατόπεδο Καραϊσκάη στο Χαϊδάρι Αττικής: Έκταση 145 στρεμμάτων περίπου (2 ή 3 γεωτεμάχια), κατασκευή 58 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλαδή συνολικά 696 διαμερίσματα.
  • Στρατόπεδο Ζιάκα στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη: Έκταση 128 στρεμμάτων περίπου (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 50 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 600 διαμερίσματα.
  • Στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη στην Πάτρα: Έκταση 150 στρεμμάτων (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 60 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 720 διαμερίσματα.

 

 

 

10:34 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ: Στις 12:00 η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη – Τι αλλάζει στη φορολογία, δείτε τη νέα κλίμακα

Με τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία τ...
09:33 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

ΚΚΕ: Το περιβόητο «καλάθι της ΔΕΘ» είναι γεμάτο με παροχές για τους επιχειρηματικούς ομίλους

«Το περιβόητο «καλάθι της ΔΕΘ» αποδείχθηκε ότι είναι γεμάτο με μέτρα-παροχές και «μεταρρυθμίσε...
00:43 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για Κυριάκο Μητσοτάκη στην ΔΕΘ: «Πιεσμένος από την αντίδραση της κοινωνίας ανακοίνωσε περιορισμένες φοροαπαλλαγές»

Σφοδρή επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την ομιλία του...
23:25 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Κώστας Τσουκαλάς: «Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή»

«Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε απόψε στο βήμα της ΔΕΘ για να “αυτο-αποθεωθεί” ως μετα...
