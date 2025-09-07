Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα θα παραιτηθεί για να αποφύγει τη διάσπαση του κόμματος

Enikos Newsroom

διεθνή

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας
Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και πρόεδρος του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) Shigeru Ishiba παρακολουθεί μετά τη συνάντηση με τα στελέχη του κόμματος στα κεντρικά γραφεία του LDP στο Τόκιο της Ιαπωνίας, 23 Ιουλίου 2025. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη θέση, θα παραιτηθεί για να αποφύγει μια διάσπαση εντός του κυβερνώντος κόμματός του, ανέφεραν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή, βυθίζοντας την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο σε νέα πολιτική αβεβαιότητα.

Ένας εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο όταν επικοινώνησε μαζί του το Reuters, αλλά η κυβέρνηση δήλωσε ότι ο Ισίμπα θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 6 μ.μ. (09:00 GMT).

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ο συνασπισμός του Ισίμπα έχει χάσει την πλειοψηφία του στις εκλογές και για τα δύο σώματα του κοινοβουλίου εν μέσω οργής των ψηφοφόρων για την αύξηση του κόστους διαβίωσης. Είχε αρνηθεί τις εκκλήσεις εντός του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματός του να παραιτηθεί και να αναλάβει την ευθύνη για την ήττα στην Άνω Βουλή τον Ιούλιο.

Η ανησυχία για την πολιτική αβεβαιότητα οδήγησε σε μαζική πώληση του γιεν και των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων την περασμένη εβδομάδα, με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου να φτάνει σε ιστορικά υψηλά την Τετάρτη. Οι εικασίες για την τύχη του Ισίμπα αυξήθηκαν όταν το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΛΚ) προγραμμάτισε ψηφοφορία για τη Δευτέρα σχετικά με το εάν θα διεξαχθούν έκτακτες εκλογές ηγεσίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΠΟΥ εντάσσει φάρμακα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών σκευασμάτων

Bruce Willis και άνοια: Οι ξαφνικές διατροφικές εμμονές που μπορεί να είναι σημάδι της νόσου του

Συντάξεις Οκτωβρίου: Οι ημερομηνίες που θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ATM έως τις 12 Σεπτεμβρίου

Ρωσική ομάδα χάκερ χρησιμοποιεί το backdoor «NotDoor» μέσω Microsoft Outlook κατά εταιρειών σε χώρες-μέλη του NATO

«Legend dairy»: Άντρας ανεβαίνει κορυφή στο Κολοράντο με παγωτά και ξηρό πάγο για να κεράσει άλλους πεζοπόρους
περισσότερα
07:36 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Κάρλο Ακούτις: Θα γίνει ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials – Η Καθολική Εκκλησία του αποδίδει 2 θαύματα

Ο Κάρλο Ακούτις, ο οποίος πέθανε το 2006 και έφτιαξε ιστότοπους για να διαδώσει το καθολικό μή...
07:30 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Ανάλυση: Πώς η διπλωματία του Τραμπ φέρνει τους αντιπάλους του πιο κοντά

Ορισμένες από τις τακτικές πίεσης του Προέδρου Τραμπ φαίνεται να έχουν γυρίσει μπούμερανγκ, στ...
05:18 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία: Αρκούδα έφαγε υπερβολική ποσότητα φρούτων και κατέληξε στο… νοσοκομείο – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό στην Τουρκία τράβηξε τα βλέμματα και έγινε viral. Μια αρκούδα, βάρο...
05:05 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Λισαβόνα: Τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία με το τελεφερίκ – Τι αναφέρει σχετική έκθεση

Η Πορτογαλία πενθεί για την τραγωδία που σημειώθηκε την Τετάρτη (3/9) στη Λισαβόνα, όταν το εμ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος