Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα θα παραιτηθεί για να αποφύγει τη διάσπαση του κόμματος

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη θέση, θα παραιτηθεί για να αποφύγει μια διάσπαση εντός του κυβερνώντος κόμματός του, ανέφεραν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή, βυθίζοντας την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο σε νέα πολιτική αβεβαιότητα.

Ένας εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο όταν επικοινώνησε μαζί του το Reuters, αλλά η κυβέρνηση δήλωσε ότι ο Ισίμπα θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 6 μ.μ. (09:00 GMT).

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ο συνασπισμός του Ισίμπα έχει χάσει την πλειοψηφία του στις εκλογές και για τα δύο σώματα του κοινοβουλίου εν μέσω οργής των ψηφοφόρων για την αύξηση του κόστους διαβίωσης. Είχε αρνηθεί τις εκκλήσεις εντός του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματός του να παραιτηθεί και να αναλάβει την ευθύνη για την ήττα στην Άνω Βουλή τον Ιούλιο.

Η ανησυχία για την πολιτική αβεβαιότητα οδήγησε σε μαζική πώληση του γιεν και των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων την περασμένη εβδομάδα, με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου να φτάνει σε ιστορικά υψηλά την Τετάρτη. Οι εικασίες για την τύχη του Ισίμπα αυξήθηκαν όταν το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΛΚ) προγραμμάτισε ψηφοφορία για τη Δευτέρα σχετικά με το εάν θα διεξαχθούν έκτακτες εκλογές ηγεσίας.