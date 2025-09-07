Ντόναλντ Τραμπ: Το meme για την Chipocalypse – «Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη μεγαλύτερη πόλη του Ιλινόις με «Chipocalypse Now» ενόψει των αναμενόμενων εφόδων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Ο 79χρονος Τραμπ δημοσίευσε το Σάββατο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ένα meme για τον εαυτό του, όπου έγραψε: «Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί».

«Το Σικάγο πρόκειται να ανακαλύψει γιατί ονομάζεται Υπουργείο Πολέμου» πρόσθεσε.

Ο Τραμπ μετονόμασε το Πεντάγωνο σε Υπουργείο Πολέμου αυτή την εβδομάδα. Ο Λευκός Οίκος το αναδημοσίευσε στο X με τρία emoji με ελικόπτερα.

Ο κυβερνήτης Τζ. Μπ. Πρίτζκερ απάντησε στην ανάρτηση του Τραμπ στο X, γράφοντας: «Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί να πάει σε πόλεμο με μια αμερικανική πόλη. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι φυσιολογικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ισχυρός άνδρας, είναι φοβισμένος άνθρωπος. Το Ιλινόις δεν θα εκφοβιστεί από έναν επίδοξο δικτάτορα».

«Σικαποκάλυψη Τώρα (Chipocalypse Now)» γράφει η λεζάντα. Πρόκειται για άμεση αναφορά στην ταινία «Αποκάλυψη τώρα» του Φράνσις Φορντ Κόπολα για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, με παραποιημένη την πασίγνωστη ατάκα του Ρόμπερτ Ντιβάλ: «Μ’ αρέσει η μυρωδιά των απελάσεων το πρωί».

Ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον απάντησε επίσης, γράφοντας: «Οι απειλές του Προέδρου είναι κάτω από την τιμή του έθνους μας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θέλει να καταλάβει την πόλη μας και να παραβιάσει το Σύνταγμά μας».

«Πρέπει να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας από αυτόν τον αυταρχισμό προστατεύοντας ο ένας τον άλλον και προστατεύοντας το Σικάγο από τον Ντόναλντ Τραμπ».

Η απειλή του Τραμπ έρχεται καθώς η ICE ετοιμάζει επιδρομή στην Windy City, αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι την επέλεξε για την επόμενη ομοσπονδιακή στρατιωτική επέμβαση.