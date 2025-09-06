Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε το διάταγμα για τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε το διάταγμα για τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Φωτογραφία: AP

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε απόψε το εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο το υπουργείο Άμυνας μετονομάζεται σε «υπουργείο Πολέμου», επιστρέφοντας στην ονομασία που είχε μέχρι και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η αμερικανική κυβέρνηση επιδίωξε να δώσει έμφαση στον ρόλο του Πενταγώνου στην πρόληψη των συγκρούσεων.

Ο Τραμπ υπέγραψε την εντολή σε μια τελετή στο Οβάλ Γραφείο. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη αλλαγή ονομασίας στον αμερικανικό στρατό, που περιλάμβανε και την απόφασή του να οργανωθεί μια στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Ουάσινγκτον αλλά και να επαναφέρει τα ονόματα στρατιωτικών βάσεων που είχαν μεταβληθεί μετά τις αντιρατσιστικές διαδηλώσεις του 2020. Ο Αμερικανός πρόεδρος αμφισβητεί επίσης τους συμβατικούς κανόνες για την ανάπτυξη του στρατού στο εσωτερικό της χώρας, δημιουργώντας στρατιωτικές ζώνες κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό και αναπτύσσει στρατό σε πόλεις, όπως στο Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, για να καταστείλει την παράτυπη μετανάστευση.

Με το διάταγμα ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και οι υφιστάμενοί του θα μπορούν να χρησιμοποιούν τίτλους όπως «υπουργός Πολέμου» και «υφυπουργός Πολέμου» στην επίσημη αλληλογραφία και τα δελτία Τύπου. Ο Χέγκσεθ εντέλλεται να εισηγηθεί νομοθετικές και εκτελεστικές ενέργειες για να γίνει μόνιμη η μετονομασία.

Οι αλλαγές ονομασίας στα υπουργεία είναι σπάνιες και απαιτούν την έγκριση του Κογκρέσου, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την πλειοψηφία και δεν έχουν δείξει ότι σκοπεύουν να αντιταχθούν στις πρωτοβουλίες του Τραμπ.

Το υπουργείο Άμυνας αποκαλείτο υπουργείο Πολέμου μέχρι το 1949. Οι ιστορικοί λένε ότι μετονομάστηκε εν μέρει για να δείξει η Ουάσινγκτον ότι, στην πυρηνική εποχή, οι ΗΠΑ επικεντρώνονταν στην πρόληψη των συγκρούσεων.

Η εκ νέου μετονομασία θα είναι κοστοβόρα αφού απαιτεί να αλλάξουν οι πινακίδες και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται όχι μόνο στο Πεντάγωνο αλλά και σε όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο. Η προσπάθεια του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν να μετονομάσει εννέα στρατιωτικές βάσεις που τιμούσαν ηγέτες του στρατού των Νοτίων θα κόστιζε στον στρατό 39 εκατομμύρια δολάρια. Ο Χέγκσεθ ανέτρεψε την απόφαση φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πώς μοιάζει η αρχή του τέλους σε μία σχέση

Νέο πλαίσιο αξιολόγησης καινοτόμων θεραπειών προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Δημόσιο: Στις 30 Σεπτεμβρίου η έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων από το Υπουργικό Συμβούλιο – Όλες οι λεπτομέρειες

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης των επενδύσεων για μεταποίηση ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Το Instagram λανσάρει επιτέλους εφαρμογή για iPad

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:24 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Βρετανία: Ο ευρύς ανασχηματισμός είναι η τελευταία ευκαιρία του Στάρμερ να αποφύγει την ταπεινωτική ήττα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Η παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ από την κυβέρνηση στην Βρετανία είναι μια απώλεια που αποκαλύπτ...
23:21 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Πρόστιμο-μαμούθ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Google – Με τιμωρητικούς δασμούς απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβάλλει πρόστιμο ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ ...
22:07 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Tesla: Θα δώσει αμοιβή μαμούθ στο αφεντικό της, τον Έλον Μασκ, αν πετύχει τους στόχους

Ο ιδιοκτήτης της Tesla, ο Έλον Μασκ, θα λάβει ένα πακέτο αμοιβών αξίας άνω του 1 τρισεκατομμυρ...
21:45 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Νέα άνοδο της ανεργίας δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας για τον Αύγουστο – Το προειδοποιητικό σήμα για την οικονομία

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ αποδυναμώθηκε περαιτέρω τον Αύγουστο, εγείροντας νέους φόβους για τη...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος