Βρετανία: Ο ευρύς ανασχηματισμός είναι η τελευταία ευκαιρία του Στάρμερ να αποφύγει την ταπεινωτική ήττα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Η παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ από την κυβέρνηση στην Βρετανία είναι μια απώλεια που αποκαλύπτει τα βαθύτερα ρήγματα των Εργατικών, στο μέτρο που ο ανασχηματισμός στον οποίον προχώρησε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν μοιάζει τόσο με ανανέωση όσο με «πραξικόπημα» της “εκσυγχρονιστικής” κλίκας των Εργατικών, σχολιάζουν οι αρθρογράφοι του Guardian

Οι Εργατικοί, που εξελέγησαν με σαρωτική πλειοψηφία πριν από ένα χρόνο και κάτι, σήμερα έχουν τα ποσοστά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται στο τέλος της ζωής της και όχι στην αρχή της.

Ίσως οι πολλοί βετεράνοι των Νέων Εργατικών που εγκαταστάθηκαν τώρα στην Downing Street να καθησυχάζουν τον Κιρ Στάρμερ ότι η θύελλα από την παραίτηση της Ρέινερ θα περάσει, υπενθυμίζοντάς του ότι το υπουργικό συμβούλιο του Μπλερ είδε την αποχώρηση ενός Πίτερ Μάντελσον, επίσης για τις ρυθμίσεις του δικού του σπιτιού. Ήταν και τότε νωρίς στην πρώτη θητεία, των Εργατικών οι οποίοι δεν πλήρωσαν κανένα εκλογικό τίμημα.

Αλλά ο Στάρμερ δεν έχει παρά να κοιτάξει τους οικονομικούς αριθμούς και τα δικά του ποσοστά δημοτικότητας για να καταλάβει ότι δεν είμαστε στο 1998 ούτε ο ο ίδιος είναι ο Τόνι Μπλερ. Παρά ταύτα έξι στελέχη του μπορούν να κάνουν την διαφορά, σχολιάζει Guardian.

H Σαμπάνα Μαχμούντ

Η Σαμπάνα Μαχμούντ από υπουργός Δικαιοσύνης έγινε υπουργός Εσωτερικών. Είναι η μεγάλη μετακίνηση του ανασχηματισμού. Ως υπουργός Εσωτερικών, η Μαχμούντ, κόρη μεταναστών, θα έχει το δύσκολο έργο να εκπροσωπήσει την κυβερνητική προσέγγιση στη μετανάστευση και στις αφίξεις από την Μάγχη. Το ζήτημα αυτό αξιοποιήθηκε έντονα από το κόμμα Reform UK, του Φάρατζ,κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενισχύοντας τα ποσοστά του και προκαλώντας ανησυχία στο Εργατικό Κόμμα σε όλα τα επίπεδα.

Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης εντυπωσίασε την ομάδα του Στάρμερ με τον χειρισμό της κρίσης στις φυλακές, αντιμετωπίζοντας μερικά από τα πιο δύσκολα ζητήματα του γερασμένου σωφρονιστικού συστήματος στους πρώτους μήνες της κυβέρνησης. Επίσης ξεχώρισε κατά τη θητεία της ως συντονίστρια εκστρατείας στις τελευταίες εκλογές.

Ωστόσο, η Μαχμούντ βρέθηκε αντιμέτωπη με δύσκολα ζητήματα που την αφορούν, ειδικά με τις ανησυχίες της για την αρχική απροθυμία της κυβέρνησης να ζητήσει εκεχειρία στον πόλεμο στη Γάζα. Πέρυσι, η πιο υψηλόβαθμη Μουσουλμάνα των Εργατικών κάλεσε το κόμμα της να ξαναχτίσει τις σχέσεις του με τους μουσουλμάνους ψηφοφόρους.

Η Ιβέτ Κούπερ

Η Ιβέτ Κούπερ από υπουργός Εσωτερικών έγινε υπουργός Εξωτερικών. Η Κούπερ παραμένει σε ένα από τα μεγάλα υπουργεία. Αναλαμβάνει το ΥΠΕΞ σε μια περίοδο τεράστιας παγκόσμιας αβεβαιότητας – από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα μέχρι τις λεπτές σχέσεις με τον Λευκό Οίκο του Τραμπ. Στην πραγματικότητα, η μετακίνησή της διασφαλίζει ότι παραμένει σε κορυφαία θέση, απελευθερώνοντας παράλληλα το ΥΠΕΣ για κάποιον που η Ντάουνινγκ Στριτ θεωρεί καλύτερο επικοινωνιακά, καθώς το μεταναστευτικό συνεχίζει να τροφοδοτεί την άνοδο του κόμματος Reform, του Φάρατζ.

Ενώ η Κούπερ εστίασε στις λεπτομέρειες της μεταναστευτικής πολιτικής, στελέχη των Εργατικών αμφισβητούσαν σταθερά την αποφασιστικότητά της στον ρόλο. Μαζί με την οικονομία, η μετανάστευση παραμένουν σαφής προτεραιότητα της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πιο διπλωματικός ρόλος ταιριάζει με τη δύναμη της Κούπερ να διαμορφώνει προσεκτικά πολιτικές θέσεις – ένα χαρακτηριστικό απαραίτητο στη διεθνή σκηνή σε περίοδο αναταραχής. Η μετακίνηση κρατά μια έμπειρη φιγούρα σε μεγάλη θέση. Πάντως αν τα είχε καταφέρει με την μετανάστευση μάλλον δεν θα έφευγε από το Εσωτερικών.

Ο Ντέιβιντ Λάμυ

Ο Ντέιβιντ Λάμυ έφυγε από το Εξωτερικών και πήγε στο Δικαιοσύνης, αλλά αναβαθμίστηκε και σε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Ο πρόσθετος τίτλος του αντιπροέδρου σημαίνει ότι ο Λάμυ διατηρήσει στενή σχέση με το Νο 10 και τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι επίσης βουλευτής Λονδίνου.

Η ανάθεση του ρόλου του αντιπροέδρου στον Λάμι σημαίνει ότι – μετά την αποχώρηση της Ρέινερ, το αξίωμα παραμένει σε χέρια ενός πολιτικού που έφτασε στην κορυφή από εργατικό υπόβαθρο. Γνωρίζει καλά και το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης, καθώς το είχε καλύψει στην αντιπολίτευση.

Η μετακίνηση πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως μέρος μιας τριπλής αλλαγής στο υπουργικό, που επιτρέπει την απελευθέρωση του ΥΠΕΣ χωρίς να θιγούν ο Λάμι και η Κούπερ.

Ο Πίτερ Κάιλ

Ο Πίτερ Κάιλ από υπουργός Τεχνολογίας, υπουργό Επιχειρήσεων. Είναι κοντά στη Ντάουνινγκ Στριτ και η ομάδα του Στάρμερ εκτιμά τις επικοινωνιακές του ικανότητες. Θεωρείται επίσης από τους υπουργούς που έχουν αγκαλιάσει την εντολή της Ντάουνινγκ Στριτ να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη, κάτι που τον έφερε κοντά σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Αυτό, με τη σειρά του, προκάλεσε ανησυχίες σε κάποιους για την υπερβολική ισχύ του κλάδου. Παρ’ όλα αυτά, έχει χτίσει φήμη ως πολιτικός που θέλει να φέρει τις τεχνολογίες του μέλλοντος στη Βρετανία.

Στο νέο του χαρτοφυλάκιο αναμένεται να δείξει τον ίδιο ζήλο για την τόνωση της ανάπτυξης που είναι κλειδί για την επιτυχία της κυβέρνησης Στάρμερ. Πρέπει όμως να γεφυρώσει το χάσμα με τους επιχειρηματίες που αντέδρασαν στις πρόσφατες φορολογικές αλλαγές και να ξαναχτίσει την ισχυρή σχέση του κόμματος με τη βιομηχανία πριν από τις επόμενες εκλογές.

Ο Πατ ΜακΦάντεν

Ο νέος υπουργός Εργασίας & Συντάξεων αναλαμβάνει «υπερυπουργείο». Ο βετεράνος «μπλερικός» έχει ήδη σημαντική επιρροή στην κυβέρνηση ως υπουργός. Θεωρείται πρόσωπο με εμπειρία και ψυχραιμία για να φέρνει αποτελέσματα, ακόμα κι όταν άλλοι δυσκολεύονται υπό πίεση. Η εύνοιά του ενισχύθηκε με την άφιξη στη Ντάουνινγκ Στριτ του Τιμ Άλαν, νέου επικεφαλής επικοινωνίας του Στάρμερ. Ήταν εξέχουσα μορφή της της εποχής Μπλερ.

Η απόφαση να του ανατεθεί ένα νέο «υπερυπουργείο» με επίκεντρο την ανάπτυξη – που περιλαμβάνει την εργασία, τις συντάξεις και την ευθύνη για τις δεξιότητες που προηγουμένως ανήκαν στο Υπουργείο Παιδείας – δείχνει ότι η Ντάουνινγκ Στριτ συνειδητοποιεί την ανάγκη να ενισχύσει τα σχέδιά της για οικονομική ανάπτυξη.

Ο McFadden χαίρει εμπιστοσύνης, αλλά έχει μπροστά του τεράστιο έργο: να αποδείξει ότι η κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην πρόνοια και την οικονομία της Βρετανίας.

Ο Ντάγκλας Αλεξάντερ

Από υπουργός Υπουργικού Συμβουλίου ο Ντάγκλας Αλεξάντερ έγινε υπουργός Σκωτίας. Ο διορισμός του δείχνει ότι ο Στάρμερ πιστεύει πως το Εργατικό Κόμμα χρειάζεται έναν πιο διανοητικά ισχυρό και αποτελεσματικό πολιτικό, στο χαρτοφυλάκιο, καθώς το Σκωτσέζικο Εργατικό κόμμα πασχίζει να ανακάμψει από τη βαθιά πτώση στις δημοσκοπήσεις. Πρώην σύμβουλος του Gordon Brown, ο Alexander είναι ο πιο έμπειρος Σκωτσέζος βουλευτής των Εργατικών και είναι γνωστός για την σε βάθος κατανόηση της πολιτικής στρατηγικής.

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ο Στάρμερ κινδυνεύει με ταπεινωτική ήττα στις εκλογές του Μαΐου στο Holyrood από το Σκωτικό Εθνικό Κόμμα, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να δράσει. Το ίδιο έδειξε ότι κάνει όχι μόνο με την Σκωτία, αλλά με όλη την Βρετανία.