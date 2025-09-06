ΗΠΑ: Με «Αποκάλυψη τώρα» απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Σικάγο – Θέλει να κηρύξει πόλεμο στην πόλη, απαντά ο κυβερνήτης του Ιλινόι

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για άλλη μια φορά σήμερα το Σικάγο, την τρίτη σε πληθυσμό πόλη της χώρας, με στρατιωτική επέμβαση, επικαλούμενος τη νέα ονομασία του Πενταγώνου, που πλέον αποκαλείται «υπουργείο Πολέμου», την ώρα που η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών καταγγέλλει έναν «δυνητικό δικτάτορα».

«Το Σικάγο θα καταλάβει γιατί το αποκαλούμε υπουργείο Πολέμου» ανέφερε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, ο οποίος απειλή εδώ και πολλές ημέρες να στείλει ομοσπονδιακούς στρατιώτες για να «επιτεθούν στην εγκληματικότητα». Η ανάρτηση περιλαμβάνει μια φωτογραφία, δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης, που δείχνει τον Τραμπ με στρατιωτική στολή, με φόντο πυρκαγιές και ένα ελικόπτερο να πετά στον πορτοκαλί ουρανό του Σικάγο. «Σικαποκάλυψη Τώρα» γράφει η λεζάντα. Πρόκειται για άμεση αναφορά στην ταινία «Αποκάλυψη τώρα» του Φράνσις Φορντ Κόπολα για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, με παραποιημένη την πασίγνωστη ατάκα του Ρόμπερτ Ντιβάλ: «Μ’ αρέσει η μυρωδιά των απελάσεων το πρωί».

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, όπου βρίσκεται το Σικάγο, δεν βρήκε αστεία την ανάρτηση. «Δεν πρόκειται για πλάκα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί να κηρύξει πόλεμο σε μια αμερικανική πόλη. Το Ιλινόι δεν θα εκφοβιστεί από έναν δυνητικό δικτάτορα» ανέφερε σε δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Δημοκρατικός Τζ.Μπ. Πρίτζκερ.

Χαρακτηρίζοντας το Σικάγο «ποντικότρυπα» και «παγκόσμια πρωτεύουσα των φόνων» ο Τραμπ απειλεί από τα τέλη Αυγούστου ότι θα αναπτύξει την Εθνοφρουρά, όπως έχει κάνει ήδη σε άλλα προπύργια των Δημοκρατικών: το Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον. Ένστολοι στρατιώτες με θωρακισμένα οχήματα περιπολούν από τα μέσα Αυγούστου στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα. Την Τετάρτη ο Τραμπ είπε ότι ενδέχεται να στείλει τον στρατό και στη Νέα Ορλεάνη.

