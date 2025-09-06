ΗΠΑ: Διαδήλωση στην Ουάσινγκτον με αίτημα την απόσυρση της Εθνοφρουράς από τους δρόμους της πρωτεύουσας

ΗΠΑ διαδήλωση Ουάσινγκτον
Η διαδήλωση στην Ουάσινγκτον, με αίτημα την απόσυρση της Εθνοφρουράς από τους δρόμους της πρωτεύουσας. 6 Σεπτεμβρίου 2025 Πηγή: Χ

Χιλιάδες κάτοικοι της Ουάσινγκτον έκαναν σήμερα πορεία ζητώντας να αποσυρθεί η Εθνοφρουρά που κατόπιν απόφασης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περιπολεί στους δρόμους της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία «We Are All D.C.» («Είμαστε όλοι Περιφέρεια της Κολούμπια») φώναζαν συνθήματα κατά του Τραμπ και κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Ο Τραμπ πρέπει να φύγει τώρα», «Ελεύθερη DC» και «Αντίσταση στην Τυραννία». Μεταξύ αυτών ήταν παράτυποι μετανάστες και υποστηρικτές της Παλαιστίνης.

«Είμαι εδώ για να διαμαρτυρηθώ για την κατοχή» στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, είπε ένας διαδηλωτής, ο Άλεξ Λάουφερ. «Αντιτασσόμαστε στο αυταρχικό καθεστώς και χρειάζεται να διώξουμε την ομοσπονδιακή αστυνομία και την Εθνοφρουρά από τους δρόμους μας».

Ισχυριζόμενος ότι η εγκληματικότητα στην πρωτεύουσα έχει εκτοξευτεί, ο Τραμπ ανέπτυξε τον στρατό για «να αποκαταστήσει τον νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια». Έθεσε επίσης τη Μητροπολιτική Αστυνομία της πόλης υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και έστειλε ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και πρακτόρων της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, να περιπολούν στους δρόμους.

Τα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης ωστόσο δείχνουν ότι το 2024 ο αριθμός των βίαιων εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην Ουάσινγκτον ήταν ο χαμηλότερος των 30 τελευταίων ετών.

«Αυτό που προσπαθούν να κάνουν στην Περιφέρεια της Κολούμπια είναι αυτό που προσπαθούν να κάνουν άλλες δικτατορίες», είπε ένας άνδρας, ο Κέισι, που αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του. «Κάνουν μια δοκιμή εδώ και αν ο κόσμος το ανεχτεί, θα το κάνουν σε ολοένα και περισσότερες περιοχές. Πρέπει να το σταματήσουμε όσο ακόμη μπορούμε».

Περισσότεροι από 2.000 στρατιώτες –ορισμένοι προέρχονται από Πολιτείες με Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες– περιπολούν στην πόλη. Είναι ασαφές το πότε θα τερματιστεί η αποστολή τους, πάντως αυτήν την εβδομάδα ο Στρατός παρέτεινε τις εντολές της Εθνοφρουράς για την πρωτεύουσα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Ο γενικός εισαγγελέας της Περιφέρειας Μπράιαν Σουάλμπ προσέφυγε στα δικαστήρια την Πέμπτη, ζητώντας να αποσυρθεί ο στρατός επειδή η ανάπτυξή του είναι αντισυνταγματική και παραβιάζει πολλούς ομοσπονδιακούς νόμους. Ορισμένοι κάτοικοι πάντως καλωσόρισαν την Εθνοφρουρά αλλά ζήτησαν να αναπτυχθούν οι στρατιώτες στις λιγότερο εύπορες συνοικίες, όπου η εγκληματικότητα είναι αυξημένη. Τα μέλη της Εθνοφρουράς έχουν θεαθεί να περιπολούν κυρίως στο κέντρο και στα τουριστικά αξιοθέατα.

Η δήμαρχος της πόλης Μιούριελ Μπάουζερ επαίνεσε την πρωτοβουλία του Τραμπ αλλά εξέφρασε την ελπίδα η αποστολή της Εθνοφρουράς να τερματιστεί σύντομα, καθώς παρατηρείται κάθετη πτώση της εγκληματικότητας.

21:46 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην Μανς της Γαλλίας με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου, ...
21:29 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Τουλάχιστον 88 ταχυδρομικές υπηρεσίες διέκοψαν τις αποστολές δεμάτων στις ΗΠΑ λόγω δασμών

Συνολικά 88 ταχυδρομικές εταιρείες διέκοψαν πλήρως ή μερικώς τις αποστολές δεμάτων στις ΗΠΑ, μ...
18:59 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Ακτή Ελεφαντοστού: Ιπποπόταμος βύθισε πλοιάριο – 11 αγνοούμενοι

Έντεκα άνθρωποι αγνοούνται στη νοτιοδυτική Ακτή Ελεφαντοστού αφού ένας ιπποπόταμος ανέτρεψε το...
18:52 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ – Κουτσούμπας: «Αρνούμαστε την κοροϊδία και τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης»

Η «ένταση της ταξικής πάλης» είναι η απάντηση του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ στα «αντιλαϊκά μέτρα της κυ...
