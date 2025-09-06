Τουλάχιστον 88 ταχυδρομικές υπηρεσίες διέκοψαν τις αποστολές δεμάτων στις ΗΠΑ λόγω δασμών

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Τουλάχιστον 88 ταχυδρομικές υπηρεσίες διέκοψαν τις αποστολές δεμάτων στις ΗΠΑ λόγω δασμών
πηγή: freepik.com

Συνολικά 88 ταχυδρομικές εταιρείες διέκοψαν πλήρως ή μερικώς τις αποστολές δεμάτων στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο όγκος τους κατά 80%, μετά τους νέους δασμούς που επέβαλε η Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε σήμερα η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UPU).

Η UPU εργάζεται για να εξευρεθεί γρήγορα «μια νέα τεχνική λύση που θα επιτρέψει να ξαναρχίσουν» οι παραδόσεις στις ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ο γενικός διευθυντής της, ο Μασαχίκο Μετόκι, σε μια ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την UPU, τα δεδομένα που αντάλλαξαν οι ταχυδρομικές εταιρείες μέσω του ηλεκτρικού συστήματός της δείχνουν ότι την Παρασκευή, 29 Αυγούστου, οι αποστολές δεμάτων μειώθηκαν κατά 81%, σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. «Εξάλλου, 88 ταχυδρομικές εταιρείες ενημέρωσαν την UPU ότι διέκοψαν εντελώς ή εν μέρει τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τους προς τις ΗΠΑ, μέχρι να εφαρμοστεί κάποια λύση», πρόσθεσε.

Μεταξύ αυτών των εταιρειών είναι η Deutsche Post της Γερμανίας και η Royal Mail της Βρετανίας.

Η UPU, που εδρεύει στη Βέρνη, ιδρύθηκε το 1874 και αριθμεί 192 χώρες μέλη. Καθορίζει τους διεθνείς κανόνες ανταλλαγής της αλληλογραφίας και κάνει συστάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών.

Με διάταγμά του στις 30 Ιουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε ότι από τις 29 Αυγούστου δεν θα εξαιρούνται πλέον από τους δασμούς τα μικρά ταχυδρομικά δέματα, αξίας ίσης ή μικρότερης των 800 δολαρίων (686 ευρώ). Πλέον, τα εμπορικά δέματα επιβαρύνονται με τους ίδρους δασμούς που ισχύουν για τις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Για παράδειγμα, σε ένα δέμα που προέρχεται από χώρα της ΕΕ επιβάλλεται δασμός 15%, ενώ σε όσα προέρχονται από την Ινδία ο δασμός φτάνει το 50%.

Εξαιρούνται από τους δασμούς μόνο οι αποστολές μεταξύ ιδιωτών, εφόσον το περιεχόμενο του δέματος είναι αξίας μικρότερης των 100 δολαρίων (86 ευρώ).

Η απόφαση προκάλεσε κύμα ανακοινώσεων από πολλές ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλον τον κόσμο, οι οποίες διέκοψαν την αποστολή δεμάτων. Πέρα από το γεγονός ότι δόθηκε ελάχιστος χρόνος για να προετοιμαστούν, το πρόβλημα έγκειται κυρίως στο ότι το διάταγμα υποχρεώνει «τους μεταφορείς και τις άλλες αρμόδιες πλευρές να εισπράττουν τους δασμούς εκ των προτέρων από τον αποστολέα και να μεταφέρουν τα ποσά στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ», εξήγησε η UPU.

Αρχικά, το αμερικανικό μέτρο ίσχυε μόνο για την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ και εντασσόταν στην επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στους κολοσσούς του διαδικτυακού εμπορίου Shein και Temu. Γενικεύτηκε για όλες τις χώρες, με τον Τραμπ να δικαιολογεί την απόφασή του επικαλούμενος την αποστολή «συνθετικών οπιοειδών και άλλων επικίνδυνων προϊόντων» μέσω ταχυδρομείου.

21:46 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

