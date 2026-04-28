Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαθιουδάκης

Σταύρος Ιωακείμ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με μεγάλη θλίψη τον θάνατο του Ιωάννη Μαθιουδάκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Ο Γιάννης Μαθιουδάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1968, ως αθλητικός ρεπόρτερ στην εφημερίδα «ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ». Το 1978 ξεκίνησε η μακρά συνεργασία του με την εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», αρχικά ως αθλητικός συντάκτης και στη συνέχεια ως συντάκτης ύλης, υπεύθυνος ειδησεογραφικού – πολιτικού ρεπορτάζ και μετέπειτα αρχισυντάκτης. Τη δεκαετία του ‘80 διετέλεσε διευθυντής σύνταξης της εφημ. «ΦΙΛΑΘΛΟΣ» και συνεργάτης των εφημερίδων «ΒΡΑΔΥΝΗ», «ΕΛΛΑΔΑ», «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» και «ΑΘΗΝΑΪΚΗ». Το 1980, ορμώμενος από τη βαθιά αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μήλο, ίδρυσε την εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ», της οποίας διετέλεσε εκδότης και διευθυντής έως το τέλος του βίου του ενώ στελέχωσε και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Μαχητικός, ευθύς και ανεπιτήδευτος, ανυποχώρητος, δριμύς και καυστικός, ο Γιάννης Μαθιουδάκης θα παραμείνει στη μνήμη όλων όσων συνεργάστηκαν μαζί του. Είχε αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική δράση, καθώς υπήρξε εκπρόσωπος των συντακτών της εφημ. «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, χωρίς, ωστόσο, ποτέ να πάψει να αγωνίζεται και να συνδικαλίζεται υπέρ του κυκλαδικού Τύπου, που τόσο στήριξε με τη δράση και τη στάση του καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και αποχαιρετά τον εκλιπόντα συνάδελφο, που αφιέρωσε τη ζωή του εξίσου στον αθηναϊκό αλλά και τον επαρχιακό Τύπο.

Σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειάς του, η κηδεία του Γιάννη Μαθιουδάκη θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη σε δομές Υγείας σε Μεγαλόπολη και Τρίπολη

DEMO ΑΒΕΕ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής αυτονομίας

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο S&P Global κατεβάζει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κάτω από τα επίπεδα των 2.220 μονάδων ο Γενικός Δείκτης

Τα 4 ζώδια που πρέπει να σταματήσουν να ζουν μόνο στο «τώρα»

NASA: Απενεργοποίησε ακόμη ένα σύστημα του Voyager 1 για να παρατείνει την αποστολή του στο Διάστημα
περισσότερα
17:05 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Σε άτομα του φιλικού περιβάλλοντος το παιδί

Συνελήφθη από αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε παιχνίδια και άλλα αντικείμενα από...
16:32 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος με γεμάτο 38άρι περίστροφο

Συνελήφθη πριν από λίγο ο 89χρονος που σκόρπισε τον πανικό και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους το π...
16:27 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Χανιά: Διασωληνωμένος ο 4χρονος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο – Εξετάζεται η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ

Διασωληνώθηκε το 4χρονο παιδί από το Βατόλακκο, το οποίο φέρει σοβαρότατα τραύματα από δεσποζό...
16:22 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: «Είχε εμμονή, απειλούσε ότι θα σκοτώσει» είπε η ανιψιά του 89χρονου στους αστυνομικούς – Τι κατέθεσε ο οδηγός ταξί

Με ταξί έφτασε από τα Άνω Πατήσια ο 89χρονος που «έσπειρε τον τρόμο» το πρωί στον ΕΦΚΑ Κεραμει...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς