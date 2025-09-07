Πόρτο Λεόνε: Η Λένα Βούλγαρη γίνεται η σπίθα για ένα ντόμινο δραματικών γεγονότων

Enikos Newsroom

Media

Πόρτο Λεόνε

Η νέα δραματική σειρά του Alpha, Πόρτο Λεόνε, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγάλα χαρτιά της φετινής σεζόν. Με φόντο την Τρούμπα του 1964-1965, εκεί όπου η μέρα μπλέκει με τη νύχτα και τα πάθη με τα μυστικά, η ιστορία ακολουθεί δύο οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες σε έναν υπόγειο πόλεμο.

Ανάμεσα στους χαρακτήρες που θα τραβήξουν την προσοχή του κοινού, ξεχωρίζει η Λένα Βούλγαρη, την οποία υποδύεται η Χριστίνα Μαθιουλάκη.

Είναι το στερνοπούλι της οικογένειας Βούλγαρη, μόλις 17 ετών, με αθωότητα αλλά και αποφάσεις που, χωρίς να το επιδιώκει, θα πυροδοτήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις. Οι πράξεις της Λένας θα σταθούν η αφετηρία για ένα ντόμινο γεγονότων που θα κλονίσει όχι μόνο τη δική της οικογένεια, αλλά και τις ισορροπίες ανάμεσα στις δύο αντίπαλες πλευρές.

Η παρουσία της Χριστίνας Μαθιουλάκη στον ρόλο της Λένας αναμένεται να δώσει ένταση και συγκίνηση σε μια ιστορία γεμάτη πάθη, προδοσίες και τραγικές ανατροπές, που θα κρατήσουν τους τηλεθεατές καθηλωμένους από το πρώτο επεισόδιο.

 

10:00 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

