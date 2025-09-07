Κέιτ Μίντλετον: «Παίζει με ξανθές αποχρώσεις εδώ και καιρό» – Τι αποκάλυψε ο βασιλικός κομμωτής

Μέρες μετά την μεταμόρφωση της σε ξανθιά, η Κέιτ Μίντλετον φαίνεται να έχει επιστρέψει σε πιο σκούρα απόχρωση στα μαλλιά της.

Η 43χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας φωτογραφήθηκε να παρακολουθεί χαρούμενη το Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι Γυναικών το Σάββατο. Τα μαλλιά της φαίνονταν πιο σκούρα, αν και οι ξανθιές ανταύγειες δίνουν πιο ανοιχτό τόνο από το σκούρο καστανό που την είχαμε συνηθίσει.

Η μητέρα τριών παιδιών φορούσε ένα σκούρο σακάκι και ένα τοπ με βολάν, ενώ ολοκλήρωσε με ένα διακριτικό ζευγάρι σκουλαρίκια κρίκους. Χειροκροτούσε χαρούμενα απολαμβάνοντας τον αγώνα μεταξύ Αυστραλίας και Αγγλίας.

Ο βασιλικός κομμωτής Νέβιλ Τάκερ — αγαπημένος της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ — έκανε μια πρόβλεψη . «Η Κέιτ επέλεξε μια έντονη εμφάνιση που είναι πραγματικά αισθητά διαφορετική από τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε», δήλωσε στο Vanity Fair.

«Παίζει με ξανθές αποχρώσεις εδώ και καιρό, αλλά πέρυσι ήταν η πιο σκούρα που είχε εδώ και καιρό. Κάνει την αλλαγή αρκετά εντυπωσιακή, θα έλεγα ότι αυτή είναι η πιο ξανθιά που την έχουμε δει», είπε, προσθέτοντας ότι η Μίντλετον έμοιαζε «σαν να είχε μια πλήρη σειρά από ανταύγειες».

Ο Τάκερ ομολόγησε ότι προηγουμένως, η κομψή καστανή απόχρωση του μελαχρινού της Μίντλετον ήταν ένα χρώμα που καθόριζε τις τάσεις.

«Θεωρήθηκε πιο μοντέρνο, αλλά με την Κέιτ να γίνεται πιο ξανθιά, είναι πιθανό να πυροδοτήσει μια τάση όπου περισσότεροι άνθρωποι θα ζητούν ξανθές ή μελίχρωμες ανταύγειες», είπε.

Η Μίντλετον προετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη αλλαγή. Ένας εκπρόσωπος επιβεβαίωσε στο Page Six τον Αύγουστο ότι η οικογένεια θα μετακομίσει σε ένα νέο οικογενειακό σπίτι «αργότερα φέτος» για ένα νέο ξεκίνημα μετά τη μάχη της με τον καρκίνο.

Η δούκισσα αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με έναν άγνωστο τύπο καρκίνου τον Μάρτιο του 2024 και γνωστοποίησε ότι είχε ολοκληρώσει τη θεραπεία τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Αποκάλυψε ότι βρισκόταν σε ύφεση τον Ιανουάριο.