Απαιτεί από τον σύντροφό της να της επιστρέψει 35.000 ευρώ που της χρωστάει – «Περιμένει να το ξεχάσω και να πιστέψω τις αόριστες υποσχέσεις του»

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί σε σχέσεις μονομερείς, κουβαλώντας την πίκρα της συναισθηματικής απόρριψης και του οικονομικού κόστους.

Αν μπορείτε να καταλάβετε την κατάσταση, μπορείτε να φανταστείτε τι θα σήμαινε να καλύπτετε κάθε δαπάνη του / της συντρόφου σας; Πόσα άραγε θα σας χρωστούσαν;

Αυτό συνέβη σε μια γυναίκα, για την οποία το κόστος της σχέσης, είναι εντυπωσιακό. Έχει σχέση με τον σύντροφό της εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια και ουσιαστικά, έχει επωμιστεί το σύνολο των εξόδων τους.

“Τα έχω καταφέρει μόνη μου”

“Όσο εκείνος σπούδαζε ακόμη, εγώ είχα αναλάβει το σπίτι, τ’ αυτοκίνητα, μια απαιτητική δουλειά”, πληροφορεί. Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, το κόστος έχει ξεπεράσει τα 35.000 ευρώ. Τώρα, περιμένει να της τα δώσει πίσω.

Ενημερωτικά, εκείνη δουλεύει σκληρά από πολύ μικρή ηλικία – έπιασε την πρώτη της δουλειά στα 14 της. Μετά, σπούδασε και παράλληλα έκανε δύο δουλειές για να καταφέρει να καλύψει τις σπουδές της.

Μετά την αποφοίτησή της (και έναν χρόνο εργασίας στην ειδικότητά της), αποφάσισε να γυρίσει στην πόλη της και να ξεκινήσει μια άλλη δουλειά. Ενώ δεν ήταν σχετική με τις σπουδές της, της άρεσε και της προσέφερε σταθερό μισθό.

“Μισούσα την εταιρεία, όμως έμεινα και έκανα αποταμίευση. Μέχρι τα 30 μου, είχα συγκεντρώσει πάνω από 42.000 ευρώ, είχα το δικό μου σπίτι, είχα πληρώσει τ’ αυτοκίνητά μου, είχα αποκτήσει οικονομική σταθερότητα”, εξηγεί.

“Τελικά, έφυγα από τη δουλειά εκείνη, για να σώσω την ψυχική και σωματική μου υγεία. Τώρα δουλεύω πάνω στην ειδικότητά μου, σε μια δουλειά από όπου ναι μεν, βγάζω λιγότερα, αλλά με γεμίζει. Ό,τι έχω, το έχω αποκτήσει με πολύ κόπο”.

Αντίθετα, ο σύντροφός της, ακολούθησε διαφορετική πορεία. Στη σχολή παρακολουθούσε μόνο τα διαδικτυακά μαθήματα, και λόγω της πανδημίας αλλά ούτως ή άλλως, το πτυχίο του ήταν πάνω στην τεχνολογία.

Σε κάθε περίπτωση, ποτέ του δεν κατάφερε να συνδυάσει δουλειά με σπουδές. Για τον λόγο αυτό, στη διάρκεια της σχέσης του, άλλαξε έξι διαφορετικές δουλειές.

Κάποιες φορές, έκανε ντελίβερι, ωστόσο, μόνο αν είχε διάθεση.

“Έχει χρεώσει τις κάρτες του και μου χρωστάει λεφτά”

Εφόσον δεν δούλευε, περνούσε πολύ καιρό ή στη σχολή ή παίζοντας βιντεοπαιχνίδια. Ενώ και σε εκείνη αρέσουν τα βιντεοπαιχνίδια, δεν αντέχει να γυρίζει μετά τη δεκάωρη βάρδια της και να βλέπει τον φίλο της να έχει περάσει 18 ώρες μπροστά στον υπολογιστή.

Παρόλο που δεν δουλεύει, έχει συγκεντρώσει μεγάλο χρέος στην κάρτα του – πέρα από τα λεφτά που της χρωστάει. Όταν έμειναν μαζί, ο φίλος της, της είχε υποσχεθεί ότι θα βοηθούσε με το ενοίκιο και τους λογαριασμούς.

Δυστυχώς, έχουν περάσει τρεις μήνες και ποτέ του δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Τότε ήταν που, εκείνη άρχισε να υπολογίζει τι ακριβώς της χρωστάει, προσθέτοντας μόνο “τα μεγάλα έξοδα” στη λίστα της.

“Δηλαδή, υπολόγισα το κόστος του αυτοκινήτου που είπε ότι θα κάλυπτε, του σκύλου – που με ικέτευε να πάρουμε, τις εξαρτήσεις του, το αυτοκίνητο που εγώ του αγόρασα, τα έξοδα των σπουδών”, εξηγεί η γυναίκα.

Ουσιαστικά, ο σύντροφός της, της χρωστάει συνολικά πάνω από 35.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος από το ποσό, είναι το ενοίκιο, το οποίο έχει να πληρώσει τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με τη γυναίκα, δεν άρχισε να υπολογίζει με σκοπό να τον πληγώσει.

Απλώς, της είχε υποσχεθεί ότι θα της τα έδινε, και πίστευε ότι δεν θα το ξεχνούσε. Εν τέλει, όταν η οικονομική τους κατάσταση έγινε πιο δύσκολη, εκείνη και ο φίλος της, συμφώνησαν ν’ ακολουθήσουν ένα σχέδιο. Εκείνος, είπε πως, όταν θα έβρισκε δουλειά με καλύτερο μισθό, θα κάλυπτε τις δόσεις του ενυπόθηκου δανείου, μέχρι που να εξισορροπήσει το χρέος του από το ενοίκιο.

Ακόμη, της είπε πως, θα την ξεχρέωνε και για τα υπόλοιπα – στο μέλλον. Μέχρι σήμερα, ο σύντροφός της δεν έχει βρει δουλειά σχετική με τις σπουδές του. Εργάζεται με ωράριο μερικής απασχόλησης, περίπου 12 ώρες την εβδομάδα.

Υποτίθεται ακόμη, ότι έχει προσληφθεί και σε μια άλλη, πολύ υποσχόμενη δουλειά αλλά ακόμη δεν έχει ξεκινήσει, “λόγω συνεννόησης”. Δεδομένου πόσα χρήματα χρωστάει, ο φίλος της πρότεινε πρόσφατα την ιδέα να ανοίξουν έναν κοινό τραπεζικό λογαριασμό.

Έτσι, εκείνος θα μπορούσε να καταθέτει χρήματα και εκείνη θα ήταν το μόνο άτομο που θα μπορούσε να τα αποσύρει. Αυτή η συζήτηση τους οδήγησε στο μεγάλο ποσό που τους βαραίνει: 35.000 ευρώ.

Εκείνος συνεχίζει να της υπόσχεται ότι “θα τη φροντίζει”. Προσπάθησε να την πείσει ότι, αν ήταν εκείνη στη θέση του, δεν θα την πίεζε να του τα επιστρέψει.

“Δεν τηρεί ποτέ τον λόγο του”

Η γυναίκα αναρωτιέται: “Εμένα, η λογική μου είναι πως, μου υποσχέθηκε ότι θα μου τα δώσει. Για εμένα, έχει σημασία να κρατάει κάποιος τον λόγο του. Για παράδειγμα, μια φορά μου ορκίστηκε στην μνήμη του πατέρα του, ότι θα έπλενε τα πιάτα. Δεν το έκανε ποτέ. Ποτέ δεν κάνει όσα υπόσχεται. Ποιος τα κάνει αυτά τα πράγματα;”.

Ουσιαστικά, θέλει να πάρει πίσω τα χρωστούμενα, όσα έχει δώσει για τη σχέση τους. Δεν την νοιάζει πως, αν θα της τα δώσει όλα μαζί ή σε δόσεις. “Αισθάνομαι ότι περιμένει να ξεχάσω έτσι απλά τα 35.000 και να εμπιστευτώ τις αόριστες υποσχέσεις του, ότι θα ζήσουμε καλύτερα μαζί, παρόλο που δεν μπορεί να τηρήσει τον λόγο του – πόσω μάλλον, τις μεγάλες υποσχέσεις”, σημειώνει η γυναίκα.

Ακόμη περισσότερο, η κατάσταση περιπλέκεται επειδή εκείνος έχει ζητήσει από τον πατέρα της το χέρι της και εκείνος, του έδωσε την ευχή του. Σε κάθε περίπτωση, θέλει πίσω τα λεφτά της. Δεν είναι σίγουρη αν αυτό την κάνει κακιά ή όχι.