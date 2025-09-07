Ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Μινεάπολης – Τυλίχθηκε σε φλόγες σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε μια αγροτική περιοχή της Μινεσότα και τυλίχτηκε στις φλόγες το Σάββατο το απόγευμα, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το Robinson R66 συνετρίβη γύρω στις 2:45 μ.μ. στο Λέικβιλ, δυτικά του αεροδρομίου Έρλεϊκ, περίπου οκτώ λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Sky Park στη Λύντια, σύμφωνα με την αστυνομία του Λέικβιλ.

«Οι προκαταρκτικές πληροφορίες που έχουμε είναι ότι το ελικόπτερο συνετρίβη υπό άγνωστες συνθήκες και ακολούθησε πυρκαγιά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.