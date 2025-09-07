Ο ισχυρός σεισμός του 1999 στην Αθήνα – Τα 15 δευτερόλεπτα του τρόμου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σεισμός Αθήνα 1999

Σαν σήμερα το 1999, ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει την Αθήνα αφήνοντας πίσω 143 νεκρούς, περισσότερους από 700 τραυματίες, 50.000 αστέγους και ζημιές σε 70.000 κτίρια.

Ο σεισμός εκείνο το ζεστό μεσημέρι της 7ης Σεπτεμβρίου είχε διάρκεια 15 δευτερόλεπτα που φάνηκαν αιώνας σε όσους τον βίωσαν. Κάποιοι έμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες κάτω από τα συντρίμμια, άλλοι είδαν τους δικούς τους να χάνονται και άλλοι τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.

Περίπου 50.000 κτίρια γκρεμίστηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα να πρέπει να κατεδαφιστούν ή υποστούν σημαντικές επιδιορθώσεις και χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

σεισμός 1999

Είναι ο φονικότερος σεισμός των τελευταίων 50 ετών και η φυσική καταστροφή με το μεγαλύτερο κόστος σε υλικές ζημιές που έχει συμβεί ποτέ στην Ελλάδα. Το κόστος της ζημιάς υπολογίζεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Τα 15 δευτερόλεπτα του τρόμου

Ο σεισμός έλαβε χώρα στις 3 παρά τέσσερα λεπτά το μεσημέρι της Τρίτης, 7 Σεπτεμβρίου, και είχε επίκεντρο ένα σημείο στους πρόποδες της Πάρνηθας, κοντά στο Μενίδι και τα Άνω Λιόσια, σε μια περιοχή μόλις 17 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Η ισχύς του ήταν 5,9 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, και το βάθος όχι παραπάνω από 10 χιλιόμετρα, πράγμα που έκανε το χτύπημα στην πόλη ιδιαίτερα δυνατό.

Οι περιοχές που βρίσκονταν πιο κοντά στο επίκεντρο ήταν αυτές που επλήγησαν περισσότερο.

Σεισμός 1999

Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε καταρρεύσεις κτιρίων, τρία από αυτά εργοστάσια. Από τους υπόλοιπους, έξι έχασαν τη ζωή τους λόγω εμφράγματος του μυοκαρδίου, δύο από τραύματα όταν πήδηξαν από το κτίριο στο οποίο βρίσκονταν και ένας όταν χτυπήθηκε από ένα αντικείμενο.

Υπολογίστηκε ότι τουλάχιστον άλλοι 85 σώθηκαν μέσα από τα συντρίμμια, 2.000 τραυματίστηκαν και 50.000 έμειναν άστεγοι. Οι καταυλισμοί που δημιουργήθηκαν για την προσωρινή στέγαση των αστέγων εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται 10 χρόνια μετά.

Σεισμός 1999

 

Το εργοστάσιο της Ρικομέξ

Οι πιο τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στα σημεία όπου ήταν συγκεντρωμένοι περισσότεροι άνθρωποι. Από τον σεισμό κατέρρευσαν τρία εργοστάσια, μεταξύ των οποίων εκείνο της Ρικομέξ. Στο μοιραίο κτίριο έχασαν την ζωή τους 39 άνθρωποι. 8 σκοτώθηκαν στα γραφεία της Φαράν, 3 στο εργοστάσιο Φιλοπλάστ και 6 στο εργοστάσιο της ΒΙΟΚΥΤ.

7 έχασαν την ζωή τους στην οικοδομή της οδού Πίνδου στη Νέα Φιλαδέλεια και 16 στην πολυκατοικία της οδού Ψυχάρη, στη Μεταμόρφωση. Ήταν τα 6 σημεία για τα οποία συζητούσε όλη η Ελλάδα τότε, 6 τάφοι που απασχολούσαν για μέρες τα σωστικά συνεργεία που έκαναν μάταιες προσπάθειες να βρουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμμια.

Η περίπτωση Ρικομέξ που μετατράπηκε σε μια μακροχρόνια δικαστική υπόθεση με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν αποζημιώσεις από τον κατασκευαστή του κτιρίου έχει μείνει σε όλους μας ως η πιο μεγάλη ουλή από εκείνο το σεισμό.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρι με διατροφικές διαταραχές έχασε στο σύνολο 150 κιλά και ζει μια νέα ζωή – Η μέθοδος που χρησιμοποίησε

Πρήξιμο στο πρόσωπο: Γιατί συμβαίνει; Ποια τρόφιμα το προκαλούν;

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ATM έως τις 12 Σεπτεμβρίου

Κατάργηση προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

«Legend dairy»: Άντρας ανεβαίνει κορυφή στο Κολοράντο με παγωτά και ξηρό πάγο για να κεράσει άλλους πεζοπόρους

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 4 διαφορές στις εικόνες με ένα σαλόνι σε 19 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:26 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Εκτός λειτουργίας όλη η γραμμή του Μετρό

Για τεχνικούς λόγους, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο...
09:19 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Μετρό Αθήνας: Τέλη του 2029 ολοκληρώνεται η γραμμή 4, επεκτείνεται προς Ίλιον η γραμμή 2 – Η πορεία των έργων

Η γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας αναμένεται να ολοκληρωθεί και να δοθεί σε χρήση περίπου στα τέ...
09:03 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Τι φέρνει στα σχολεία η νέα σχολική χρονιά – Όλα όσα αλλάζουν

Η νέα σχολική χρονιά, που αρχίζει επίσημα την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, φέρνει αρκετές αλλαγ...
08:32 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Επεισόδια μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη στην Αθήνα – 23 συλλήψεις

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Συντάγματος, μετά την ολοκλήρωση της ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος