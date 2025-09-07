US Open: Η Αρίνα Σαμπαλένκα παρέμεινε στον θρόνο της – Κέρδισε στον τελικό 2-0 την Αμάντα Ανισίμοβα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί είναι η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο. Με ψυχραιμία και εμπειρία, κέρδισε την Αμάντα Ανισίμοβα με 6-3, 7-6 (3) στον τελικό του US Open, κατακτώντας τον τέταρτο Grand Slam τίτλο της καριέρας της.

Η Λευκορωσίδα έγινε η πρώτη τενίστρια που υπερασπίζεται το τρόπαιο στη Νέα Υόρκη, μετά τη Σερένα Γουίλιαμς πριν από 11 χρόνια, ενώ πήρε και το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ σε Grand Slam, ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η 27χρονη Σαμπαλένκα, μετά τα συνεχόμενα τρόπαια στο Australian Open το 2023 και το 2024, αλλά και το περσινό US Open, κατάφερε να κάνει το ίδιο και φέτος, επικρατώντας της 24χρονης Ανισίμοβα, η οποία έπαιξε για δεύτερη φορά σε τελικό Grand Slam, χωρίς όμως να καταφέρει να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που δημιούργησε με την πορεία της στο τουρνουά. Ο τελικός διήρκεσε 94 λεπτά και ήταν γεμάτος εναλλαγές, με τη Σαμπαλένκα να δείχνει χαρακτήρα και να φτάνει στην 100ή νίκη της σε Grand Slam.

Το ματς ξεκίνησε με την Ανισίμοβα να χάνει τρία μπρέικ πόιντ στο πρώτο γκέιμ και να χάνει το σερβίς της αμέσως μετά, θυμίζοντας το βαρύ 6-0, 6-0 από τη Σβιόντεκ στον τελικό του Wimbledon. Παρά την αρχική αδυναμία, ανέβασε ρυθμούς, πήρε τον έλεγχο και προηγήθηκε 2-3, όμως η Σαμπαλένκα έδειξε την κλάση της, διατήρησε την ψυχραιμία της και με τέσσερα συνεχόμενα γκέιμ έκλεισε το πρώτο σετ στο 6-3.

Στο δεύτερο σετ η Νο.1 στον κόσμο έσπασε νωρίς το σερβίς της αντιπάλου (2-1) και έδειχνε να οδεύει με σιγουριά προς τον τίτλο. Η Ανισίμοβα, όμως, απάντησε δυνατά, έσπασε τη Σαμπαλένκα στο 3-2 και ισορρόπησε το σετ. Η Λευκορωσίδα πήρε εκ νέου προβάδισμα στο 5-3, αλλά η Αμερικανίδα δεν το έβαλε κάτω. Κατάφερε να ισοφαρίσει στο 5-5, εκμεταλλευόμενη ένα χαμένο smash της αντιπάλου της. Η ένταση κορυφώθηκε στο Arthur Ashe, το κοινό πίεζε την παγκόσμια πρωταθλήτρια, αλλά εκείνη άντεξε.

Το σετ οδηγήθηκε σε τάι μπρέικ, όπου η Σαμπαλένκα έδειξε την απόλυτη κυριαρχία της, φτάνοντας στο 6-1. Αν και έχασε δύο championship point, τελείωσε τον αγώνα στο τρίτο, υποχρεώνοντας την Ανισίμοβα στη δεύτερη ήττα της σε τελικό Grand Slam. Η νεαρή τενίστρια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μετά τη λήξη.

Η Σαμπαλένκα, εκτός από τον τίτλο, πήρε και τη ρεβάνς για την ήττα της στον ημιτελικό του Wimbledon, αποδεικνύοντας ότι δίκαια βρίσκεται στην κορυφή. Ο τελικός αποτέλεσε ακόμη μια επιβεβαίωση της σταθερότητάς της, με την ίδια να γράφει ιστορία στο αμερικανικό τουρνουά και να ενισχύει τη θέση της ως απόλυτη κυρίαρχος στο γυναικείο τένις.

Το πρόγραμμα του US Open ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής (21.00) με τον τελικό των ανδρών, όπου θα αναμετρηθούν οι Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ για τον τίτλο.