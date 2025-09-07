Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο – Μια νεκρή και τουλάχιστον 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και μία έγκυος

Σοβαρή επίθεση με ρωσικά drones σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κίεβο, αφήνοντας πίσω της μία νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα και τουλάχιστον οκτώ τραυματίες, ανάμεσά τους και μία έγκυος. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πυρκαγιές σε πολυκατοικίες στα δυτικά και ανατολικά προάστια του Κιέβου, με τις τοπικές αρχές να δίνουν αγώνα για την κατάσβεσή τους.

Ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε πως στη συνοικία Νταρνίτσκι ένα τετραώροφο κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες από την πτώση συντριμμιών ρωσικών drones που καταρρίφθηκαν. Όπως είπε, «η έγκυος και άλλοι δύο τραυματίες χρειάστηκε να διακομιστούν άμεσα στο νοσοκομείο». Στη συνοικία Σβιατοσίνσκι, συντρίμμια προκάλεσαν φωτιές σε μία 16ώροφη και δύο 9ώροφες πολυκατοικίες, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν επί ώρες για να περιορίσουν τις φλόγες.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters που βρίσκονταν στην πόλη μετέδωσαν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις, οι οποίες, όπως εκτιμούν, οφείλονταν σε καταρρίψεις από την αντιαεροπορική άμυνα. Ο στρατιωτικός διοικητής του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι πλήττει «εσκεμμένα και συνειδητά πολιτικούς στόχους». Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία σήμανε συναγερμός για νέες αεροπορικές επιδρομές.

Την ίδια ώρα, δεκάδες εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη Κρεμεντσούκ, με τμήματα της πόλης να μένουν χωρίς ρεύμα, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Μαλέτσκι. Η Πολωνία επιβεβαίωσε ότι απογειώθηκαν εσπευσμένα πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου της.

Παράλληλα, η ρωσική διοίκηση στην κατεχόμενη περιφέρεια Ζαπορίζια κατήγγειλε ότι ουκρανικά drones χτύπησαν την οροφή εκπαιδευτικού κέντρου στον πυρηνικό σταθμό της πόλης. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, η επίθεση σημειώθηκε περίπου 300 μέτρα από έναν αντιδραστήρα, χωρίς να προκληθούν σοβαρές ζημιές ή να αυξηθούν τα επίπεδα ραδιενέργειας. Το κέντρο αυτό θεωρείται «μοναδικό», καθώς διαθέτει τον μόνο προσομοιωτή πλήρους μεγέθους πυρηνικού αντιδραστήρα και αίθουσας χειρισμού, που είναι «πολύ σημαντικός για την εκπαίδευση του προσωπικού». Το εργοστάσιο, το μεγαλύτερο της Ευρώπης με έξι αντιδραστήρες, παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο από την αρχή του πολέμου και λειτουργεί σε χαμηλή ισχύ μόνο για την ψύξη των αντιδραστήρων.

Δεν υπήρξαν προβλήματα από την επίθεση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά. Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται εδώ και μήνες για κινήσεις που, όπως προειδοποιούν διεθνείς οργανισμοί, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πυρηνικό δυστύχημα στη Ζαπορίζια.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, οι αρχές στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας ανέφεραν ότι ουκρανική επιδρομή με drones προκάλεσε φωτιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε «γρήγορα», όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, χωρίς να υπάρξουν απώλειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters