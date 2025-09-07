Σύνταγμα: Επεισόδια μετά το τέλος της συγκέντρωσης για τα Τέμπη – Ένταση και στα Εξάρχεια, 29 προσαγωγές και 5 συλλήψεις

Σύνταγμα: Επεισόδια μετά το τέλος της συγκέντρωσης για τα Τέμπη – Ένταση και στα Εξάρχεια, 29 προσαγωγές και 5 συλλήψεις
Ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Συντάγματος, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η Αστυνομία προχώρησε σε 29 προσαγωγές, από τις οποίες πέντε μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν περίπου 20 άτομα πέταξαν μολότοφ στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, προκαλώντας αναστάτωση στους συγκεντρωμένους. Οι αστυνομικές δυνάμεις αντέδρασαν κάνοντας χρήση χημικών, με τα επεισόδια να εκτονώνονται λίγο αργότερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι εντάσεις συνεχίστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Στις 23:10, ομάδα ατόμων πέταξε φωτοβολίδα σε διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Τσαμαδού, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Είκοσι λεπτά αργότερα, στις 23:30, άγνωστοι έστησαν οδοφράγματα και άναψαν φωτιά στη συμβολή των οδών Αραχώβης και Θεμιστοκλέους στα Εξάρχεια, η οποία σβήστηκε γρήγορα.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, νέα επίθεση σημειώθηκε στην οδό Στουρνάρη και Σπύρου Πάτση, όπου άγνωστοι πέταξαν αντικείμενα σε διμοιρία των ΜΑΤ, και πάλι χωρίς τραυματισμούς.

