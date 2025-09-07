Λισαβόνα: Τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία με το τελεφερίκ – Τι αναφέρει σχετική έκθεση

Η Πορτογαλία πενθεί για την τραγωδία που σημειώθηκε την Τετάρτη (3/9) στη Λισαβόνα, όταν το εμβληματικό κίτρινο τελεφερίκ Glória εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε κτίριο, αφήνοντας πίσω του 16 νεκρούς και περίπου 20 τραυματίες. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι έσπασε το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια, λίγες μόλις ώρες μετά από προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση.

Σύμφωνα με το πορτογαλικό γραφείο διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων (GPIAAF), «μετά την εξέταση των συντριμμάτων στο σημείο του ατυχήματος, διαπιστώθηκε αμέσως ότι το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια είχε σπάσει». Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ο χειριστής προσπάθησε να ενεργοποιήσει τα φρένα έκτακτης ανάγκης, όμως δεν μπόρεσε να αποτρέψει την εκτροχιασμό του οχήματος.

Η έκθεση αναφέρει πως το καλώδιο είχε ελεγχθεί οπτικά το πρωί της ίδιας ημέρας, ωστόσο το σημείο που έσπασε «δεν ήταν ορατό χωρίς αποσυναρμολόγηση». Ο υπόλοιπος μηχανισμός θεωρήθηκε λειτουργικός. Παρά την παρέμβαση του φρενάρη, ο οποίος ενεργοποίησε τόσο τα πνευματικά όσο και ένα χειροκίνητο φρένο, δεν είναι σαφές αν λειτούργησε το αυτόματο σύστημα πέδησης. Το βαγόνι κινούνταν με ταχύτητα περίπου 60 χιλιομέτρων την ώρα όταν χτύπησε στο κτίριο.

Η τραγωδία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους: πέντε Πορτογάλους, τρεις Βρετανούς, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδούς, έναν Αμερικανό, έναν Ουκρανό, έναν Ελβετό και έναν Γάλλο. Έξι τραυματίες παραμένουν στην εντατική, ενώ τρεις έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι δεν έχει εξακριβωθεί πόσοι από τους τραυματίες ήταν επιβάτες του βαγονιού – που μπορεί να μεταφέρει έως και 40 άτομα – και πόσοι βρίσκονταν στον δρόμο τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Το τελεφερίκ, ηλικίας 140 ετών, αποτελεί σημαντικό μέσο μεταφοράς για τους κατοίκους και τουρίστες της Λισαβόνας, μεταφέροντας καθημερινά πλήθος επιβατών στις απότομες ανηφόρες της πόλης. Η επτάσέλιδη έκθεση του GPIAAF σημειώνει ότι είχε λειτουργήσει μόνο 337 ημέρες από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των 600 ημερών του συγκεκριμένου κύκλου χρήσης.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν έχουν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα για τα αίτια του δυστυχήματος. Η πλήρης προκαταρκτική έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί εντός 45 ημερών.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, χαρακτήρισε το γεγονός «μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του πρόσφατου παρελθόντος μας», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.