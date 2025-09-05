Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Λισαβόνα: Ποια ήταν τα θύματα του εκτροχιασμού του τελεφερίκ «Gloria»

Enikos Newsroom

διεθνή

Φωτογραφίες: Reuters, Daily Mail

Η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας θρηνεί μετά την τραγωδία που σημειώθηκε στο ιστορικό τελεφερίκ της Λισαβόνας, Gloria, όταν το όχημα εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε κτίριο, σκοτώνοντας -σύμφωνα με το Reuters- 16 ανθρώπους και τραυματίζοντας 22 ακόμα.

Πορτογαλία: Πώς λειτουργεί το ιστορικό τελεφερίκ «Γκλόρια» – Γιατί είναι διάσημο στους τουρίστες

Πέντε από τα θύματα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, αναφέρει η Daily Mail. Είναι οι Πορτογάλοι Sandra Coelho, Alda Matias και Ana Lopes, εργαζόμενες στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Santa Casa da Misericórdia, Pedro Trinidade, δάσκαλος και μέλος της Ομοσπονδίας Βόλεϊ της Πορτογαλίας, και ο 40χρονος André Marques, χειριστής του οχήματος, τον οποίο η δημοτική εταιρεία μεταφορών Carris περιέγραψε ως «αφοσιωμένο, ευγενικό και χαρούμενο επαγγελματία, πάντα πρόθυμο να συνεισφέρει στο κοινό καλό».

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: Sandra Coelho, Alda Matias και Ana Lopes

Ο επικεφαλής της Carris, Pedro Bogas, πρόσθεσε: «Ο χειριστής μας βρισκόταν στους ελέγχους μέχρι την τελευταία στιγμή. Και αυτό μας αγγίζει όλους βαθιά. Όλοι εδώ είναι πολύ αφοσιωμένοι και επαγγελματίες».

Λισαβόνα: «Όλοι θα πεθάνουμε» – Η μαρτυρία άνδρα που είδε το τελεφερίκ να κατευθύνεται κατά πάνω του
André Marques

Η γενική εισαγγελία της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι έχουν ταυτοποιηθεί οκτώ από τα θύματα: 5 Πορτογάλοι, 2 Νοτιοκορεάτες και 1 Ελβετός.

Pedro Trinidade

Ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας, Luís Neves, εκτίμησε ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» τα θύματα να περιλαμβάνουν επίσης δύο Καναδούς, έναν Αμερικανό, έναν Γερμανό και έναν Ουκρανό, ενώ τρεις νεκροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Μαρτυρίες από επιβάτες περιγράφουν στιγμές πανικού πριν το εκτροχιασμό. «Είπα στη γυναίκα μου: “Εδώ θα πεθάνουμε όλοι”», δήλωσε ο 75χρονος Abel Esteves. Πρόσθεσε ότι το όχημα «πήρε τρομερή ταχύτητα, έκανε μια μικρή στροφή και χτύπησε το κτίριο σε με δυνατή πρόσκρουση».

Η Teresa d’Avó περιέγραψε στην πορτογαλική τηλεόραση SIC ότι το τρένο «χτύπησε ένα κτίριο με βίαιο τρόπο και κατέρρευσε σαν χαρτόκουτο», και ήταν βέβαιη ότι υπήρχε άνθρωπος στο πεζοδρόμιο τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ο Pedro Bogas διευκρίνισε ότι ο χειριστής του Gloria βρέθηκε νεκρός στο σημείο.

Έρευνες για την αιτία του δυστυχήματος

Ο Álvaro Santos Almeida, εκτελεστικός διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας της Πορτογαλίας, ανέφερε ότι τραυματίστηκαν Ισπανοί, Ισραηλινοί, Πορτογάλοι, Βραζιλιάνοι, Ιταλοί και Γάλλοι, με πέντε να παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση.

Ο πρόεδρος της χώρας, Marcelo Montenegro, δήλωσε πως «Αυτή η τραγωδία ξεπερνά τα σύνορά μας». Η Πέμπτη κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους.

Οι αρχές απέφυγαν να σχολιάσουν αν η αιτία ήταν κάποια βλάβη στα φρένα ή σπασμένο καλώδιο. Ο δήμαρχος της Λισαβόνας σημείωσε ότι «η πόλη χρειάζεται απαντήσεις» και ότι οι συζητήσεις για τις πιθανές αιτίες είναι «απλή εικασία».

Το τελεφερίκ, που βρίσκεται σε λειτουργία από το 1914, είχε περάσει πλήρη συντήρηση πέρυσι και καθημερινή οπτική επιθεώρηση 30 λεπτών, ενώ η τελευταία επιθεώρηση έγινε μόλις εννέα ώρες πριν από το ατύχημα, όπως ανέφερε ο Pedro de Brito Bogas.

Το όχημα συντηρούνταν από έξι τεχνικούς υπό την επίβλεψη τριών μηχανικών. Το Πυροσβεστικό Σώμα της Λισαβόνας είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η τραγωδία προκλήθηκε από καλώδιο που λύθηκε στη δομή του τελεφερίκ, ενώ η Carris τόνισε ότι «δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο καλώδιο».

