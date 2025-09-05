Βίντεο: Αυτοκίνητο έγινε… πύραυλος – Πέρασε πάνω από εθνική οδό με ιλιγγιώδη ταχύτητα

Ένα πρωτοφανές περιστατικό κατέγραψε κάμερα σε αυτοκίνητο που κινούνταν σε εθνική οδό στο Λονγκ Άιλαντ των ΗΠΑ.

Ένα αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη ταχύτητα… απογειώνεται και περνάει πάνω από τις τέσσερις λωρίδες της εθνικής οδού. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 70χρονος οδηγός του αυτοκινήτου υπέστη σπασμούς εξαιτίας κάποιου ιατρικού προβλήματος με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

EYES WIDE OPEN. Driver had a medical emergency-is doing ok considering. Note @TheOfficialCCR playing in the witness vehicle. Music soothes the soul. Incident occurred in #BayShore #LongIsland #NewYork pic.twitter.com/DqGaktUQU3 — FirefighterCloseCall (@TheSecretList) September 5, 2025

Τελικά το αυτοκίνητο προσγειώθηκε στην άλλη πλευρά της εθνικής οδού χωρίς να προκαλέσει κάποιο δυστύχημα. Οι αμερικανικές αρχές, ανέφεραν ότι ο ηλικιωμένος οδηγός μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο και αναμένεται να ανακάμψει πλήρως.