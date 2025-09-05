Βίντεο: Αυτοκίνητο έγινε… πύραυλος – Πέρασε πάνω από εθνική οδό με ιλιγγιώδη ταχύτητα

Ένα πρωτοφανές περιστατικό κατέγραψε κάμερα σε αυτοκίνητο που κινούνταν σε εθνική οδό στο Λονγκ Άιλαντ των ΗΠΑ.

Ένα αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη ταχύτητα… απογειώνεται και περνάει πάνω από τις τέσσερις λωρίδες της εθνικής οδού. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 70χρονος οδηγός του αυτοκινήτου υπέστη σπασμούς εξαιτίας κάποιου ιατρικού προβλήματος με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Τελικά το αυτοκίνητο προσγειώθηκε στην άλλη πλευρά της εθνικής οδού χωρίς να προκαλέσει κάποιο δυστύχημα. Οι αμερικανικές αρχές, ανέφεραν ότι ο ηλικιωμένος οδηγός μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο και αναμένεται να ανακάμψει πλήρως.

