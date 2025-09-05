Ανακαλύφθηκε πορτρέτο που ίσως αποκαλύπτει τον ερωτικό σύντροφο του Σαίξπηρ – Η μυστική παθιασμένη σχέση με τον κόμη του Σαουθάμπτον

Enikos Newsroom

διεθνή

Ανακαλύφθηκε πορτρέτο που ίσως αποκαλύπτει τον ερωτικό σύντροφο του Σαίξπηρ – Η μυστική παθιασμένη σχέση με τον κόμη του Σαουθάμπτον

Μια νέα ανακάλυψη στην ιστορία της τέχνης και της λογοτεχνίας ρίχνει φως στη ζωή του Βρετανού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Ουίλιαμ Σαίξπηρ, αποκαλύπτοντας ένα πορτρέτο που θα μπορούσε να απεικονίζει τον ερωτικό του σύντροφο, ενισχύοντας τις μακροχρόνιες συζητήσεις για τη σεξουαλικότητά του.

Μοναδική ανακάλυψη ρίχνει φως σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια για τον Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Η μικρογραφία, ζωγραφισμένη στην πίσω πλευρά ενός τραπουλόχαρτου, πιθανόν αποτελεί ένα προσωπικό έργο του ποιητή προς τον ερωτικό του σύντροφο, τον Henry Wriothesley, τρίτο κόμη του Σάουθαμπτον.

Η Δρ Ελίζαμπεθ Γκόλντρινγκ, ιστορικός τέχνης και επίτιμη λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Γουόρικ, εξήγησε ότι το έργο του 16ου αιώνα ήταν πιθανότατα ένα «σύμβολο αγάπης με μεγάλη συναισθηματική σημασία για τον ιδιοκτήτη».

Η σεξουαλική ταυτότητα του Σαίξπηρ έχει τεθεί υπό συζήτηση για δεκαετίες, με ισχυρά στοιχεία να υποδηλώνουν ότι ίσως ήταν αμφιφυλόφιλος (bisexual).

Ο ίδιος έγραφε ανοιχτά πως έτρεφε συναισθήματα και επιθυμία και για τα δύο φύλα, γεγονός που καθιστά πιθανό να ένιωθε έλξη τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. Οι μελετητές συμφωνούν γενικά ότι ο Σαίξπηρ είχε πολύπλοκα συναισθήματα και σχέσεις με άνδρες και γυναίκες, αλλά δεν αυτοπροσδιοριζόταν με σύγχρονες ετικέτες όπως «ομοφυλόφιλος» ή «αμφιφυλόφιλος».

Η μικρογραφία πορτρέτου απεικονίζει μια ανδρόγυνη μορφή και η Τσιβιλιόβα σημείωσε ότι ο κόμης του Σάουθαμπτον ήταν πιθανό να δώρισε το έργο στον Σαίξπηρ, ο οποίος το επέστρεψε περίπου την εποχή που παντρεύτηκε την Ελίζαμπεθ Βέρνον το 1598.

Στην πίσω πλευρά της τράπουλας διακρίνεται μια κόκκινη καρδιά και ένα μεγάλο μαύρο βέλος – ένα μοτίβο που εμφανίζεται και στο προσωπικό οικόσημο του ποιητή.

Το έργο, δημιουργία του αγαπημένου ζωγράφου της βασίλισσας Ελισάβετ Α’, Νίκολας Χίλιαρντ, που ήταν κυρίως γνωστός για μικρογραφίες πορτρέτων του, χρονολογείται στη δεκαετία του 1590, ίδια περίοδος με τα δύο ερωτικά ποιήματα του Σαίξπηρ, «Venus and Adonis» (Αφροδίτη και Άδωνις, 1593) και «The Rape of Lucrece» (Ο βιασμός της Λουκρητίας, 1594), και τα δύο αφιερωμένα στον κόμη.

Σχολιάζοντας τη μικρογραφία, η Δρ Γκόλντρινγκ είπε στην εφημερίδα The Telegraph: «Οι μικρογραφίες είναι πολύ προσωπικές, ιδιωτικές, συχνά φοριούνται κοντά στην καρδιά και ανταλλάσσονταν συχνά ως σύμβολα αγάπης».

Η συγκεκριμένη προσωπογραφία φέρεται να επιβεβαιώνει μια διαδεδομένη πεποίθηση των ιστορικών ότι ο Σαίξπηρ είχε σχέση με τον λόρδο Wriothesley, ο οποίος θεωρείται ο «Fair Youth» (όμορφος νέος) σε πολλά από τα σονέτα του.

Ωστόσο, η σχέση φαίνεται ότι έληξε με τον γάμο του Wriothesley και η μικρογραφία επέστρεψε σε εκείνον, κάτι που η Δρ Γκόλντρινγκ σημείωσε ως ασυνήθιστο για σύμβολα αγάπης. «Μια δελεαστική ερμηνεία μπορεί να είναι ότι ο Σαίξπηρ ήταν ο αρχικός παραλήπτης της μικρογραφίας αλλά την επέστρεψε στον κόμη κάποια στιγμή – ίσως γύρω στο γάμο του Wriothesley το 1598», σχολίασε.

Η ανάλυση της μικρογραφίας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Δρ Έμμα Ράδερφορντ, με την οποία η Γκόλντρινγκ είχε εργαστεί προηγουμένως για την αυθεντικοποίηση άλλων μικρογραφιών του Χίλιαρντ. Συμβουλευτικό ρόλο είχε επίσης ο καθηγητής σερ Τζόναθαν Μπέιτ, πρώην πρύτανης της Οξφόρδης και ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους μελετητές του Σαίξπηρ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι ορθοπεδικός – Αυτό είναι το Νο1 πράγμα που δεν θα έκανα ποτέ αν είχα πόνο στο ισχίο»

Η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για πολλαπλούν μυέλωμα

ΔΕΘ: Τρεις «εκπλήξεις» αναμένονται στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνεται σήμερα το «μπαράζ» πληρωμών – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Τα 4 ζώδια που θα απελευθερωθούν από συναισθηματικά βάρη στην Ολική Έκλειψη Σελήνης στις 7 Σεπτεμβρίου

«Νέα μαζική διαρροή δεδομένων»: Πάνω 250 εκατομμύρια προσωπικές ταυτότητες διέρρευσαν στο διαδίκτυο – Τι συνέβη
περισσότερα
10:10 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Η επανεμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο – Το φλερτ με τα αφεντικά των αμερικανικών κολοσσών της τεχνολογίας

Η εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ Λευκό Οίκο αποτελεί είδηση καθώς η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ κατά την δ...
09:47 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Πούτιν: Όποιοι ξένοι στρατιώτες βρεθούν στην Ουκρανία, θα είναι νόμιμοι στόχοι για επιθέσεις

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσε ξανά επί τάπητος τη θέση του σχετικά με τη στρατιωτική...
09:26 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Βατικανό: Γιατί ο Πάπας Λέων ανέβηκε σε μοτοσικλέτα – Δείτε βίντεο

Γνωστός για το χιούμορ και την απλότητα του ο Πάπας Λέων ανέβηκε σε μοτοσικλέτα για φιλανθρωπι...
08:56 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Ομολόγησε ότι έπνιξε τον 4χρονο γιο της σε λίμνη – Πίστευε πως «της μιλούσε ο Θεός» και ότι «έπρεπε να την καταπιεί ένα ψάρι»

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στο Οχάιο, στις ΗΠΑ, αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψη μιας μητ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος