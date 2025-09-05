Πεζοπόροι κατανάλωσαν «μαγικά μανιτάρια» και χάθηκαν στο δάσος – Οι διασώστες τους βρήκαν σε κατάσταση «εξουθενωτικής μέθης»

Μια πεζοπορία, στα βουνά του Κατσκιλ της Νέας Υόρκης, κατέληξε σε επιχείρηση διάσωσης, όταν τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν σε σοβαρό κίνδυνο έπειτα από κατανάλωση «μαγικών μανιταριών».

Σύμφωνα με το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (DEC), οι τέσσερις πεζοπόροι έστειλαν μήνυμα μέσω δορυφορικού ζητώντας βοήθεια, καθώς παραδέχθηκαν ότι είχαν καταναλώσει ψυχεδελικά μανιτάρια και εξήγησαν ότι ένας εξ αυτών βρισκόταν σε κατάσταση «σοβαρής, εξουθενωτικής μέθης».

Οι δασοφύλακες αφιέρωσαν το βράδυ τους για να τους εντοπίσουν στην προστατευόμενη δασική περιοχή Slide Mountain Wilderness, μια διαδρομή με υψόμετρο που φτάνει τα 790 μέτρα, απότομους γκρεμούς και επικίνδυνες κατηφόρες, όπως διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο Τζέιμς ΜακΚάρτνεϊ, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Ύστερα από σχεδόν δύο ώρες, οι δασοφύλακες, με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Pine Hill, κατάφεραν να κατεβάσουν με ασφάλεια τους πεζοπόρους από το μονοπάτι.

Ένας από αυτούς χρειάστηκε τη στήριξη δύο διασωστών για να καταφέρει να περπατήσει πίσω μέσα από το δάσος.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, διαπιστώθηκε ότι οι πεζοπόροι είχαν χάσει και τα κλειδιά του αυτοκινήτου τους, με αποτέλεσμα οι δασοφύλακες να τους μεταφέρουν μέχρι τον ξενώνα που είχαν νοικιάσει.

Τα μανιτάρια ψιλοκυβίνης, γνωστά και ως magic mushrooms, μπορούν να προκαλέσουν παραισθήσεις που αλλοιώνουν τις αισθήσεις και επηρεάζουν ακόμη και τη βασική αντίληψη των χρωμάτων και των σχημάτων, σημειώνει η New York Post.