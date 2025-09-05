ΗΠΑ: Προκλητική ενέργεια η υπέρπτηση δύο αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας καταδίκασε χθες Πέμπτη την υπέρπτηση δύο στρατιωτικών αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην Καραϊβική θάλασσα, χαρακτηρίζοντάς την «ιδιαίτερα προκλητική ενέργεια».

Σε ανακοίνωση μέσω X, το Πεντάγωνο τόνισε: «Απευθύνουμε σθεναρή σύσταση στο καρτέλ που κυβερνά τη Βενεζουέλα να μην κάνει περαιτέρω προσπάθειες να παρακωλύσει, να αποτρέψει ή να επέμβει σε επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών και της τρομοκρατίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων». Η ανακοίνωση δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για αμερικανικό πλήγμα σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Βενεζουέλας, που –σύμφωνα με τον ίδιο– είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 «ναρκωτρομοκρατών» που επέβαιναν σε ταχύπλοο με «πολλά» ναρκωτικά. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για «εξωδικαστικές δολοφονίες».