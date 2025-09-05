ΗΠΑ: Προκλητική ενέργεια η υπέρπτηση δύο αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού

Enikos Newsroom

διεθνή

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας καταδίκασε χθες Πέμπτη την υπέρπτηση δύο στρατιωτικών αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην Καραϊβική θάλασσα, χαρακτηρίζοντάς την «ιδιαίτερα προκλητική ενέργεια».

Σε ανακοίνωση μέσω X, το Πεντάγωνο τόνισε: «Απευθύνουμε σθεναρή σύσταση στο καρτέλ που κυβερνά τη Βενεζουέλα να μην κάνει περαιτέρω προσπάθειες να παρακωλύσει, να αποτρέψει ή να επέμβει σε επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών και της τρομοκρατίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων». Η ανακοίνωση δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για αμερικανικό πλήγμα σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Βενεζουέλας, που –σύμφωνα με τον ίδιο– είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 «ναρκωτρομοκρατών» που επέβαιναν σε ταχύπλοο με «πολλά» ναρκωτικά. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για «εξωδικαστικές δολοφονίες».

06:31 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Αργεντινή: Ήττα για τον Μιλέι – Το κοινοβούλιο αναιρεί το προεδρικό βέτο και αυξάνει τα επιδόματα αναπηρίας

Το κοινοβούλιο της Αργεντινής ακύρωσε χθες, Πέμπτη, για πρώτη φορά το βέτο του προέδρου Χαβιέρ...
06:08 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Δεν υπάρχουν ακόμα σχέδια για συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ, αλλά μπορούν να οργανωθούν γρήγορα

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο Interfax τις πρώτες π...
05:20 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα σεισμική δόνηση 5,4 βαθμοί στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 Ρίχτερ καταγράφηκε την Παρασκευή στη νοτιοανατολική περιοχή τ...
05:12 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

RIA: Η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό καύσιμο στον σταθμό Ζαπορίζια

Ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, δήλω...
