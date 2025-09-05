Αθηνά Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα: Η φωτογραφία από την συνάντησή τους με τον Τζόρτζιο Αρμάνι και το συγκινητικό αντίο

Βαρύ πένθος επικρατεί στον χώρο της μόδας μετά την είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου. Ο σπουδαίος Ιταλός σχεδιαστής, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη διεθνή σκηνή της μόδας, προκάλεσε συγκίνηση με την απώλειά του σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση, πολλοί έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν με αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα. Ανάμεσά τους και η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από τη συνάντησή της με τον Τζόρτζιο Αρμάνι και τον αγαπημένο της Μπρούνο Τσερέλα, γράφοντας: «Rest in peace Giorgio Armani».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπρούνο Τσερέλα κατάγεται από την Ιταλία, όπως και ο κορυφαίος σχεδιαστής.