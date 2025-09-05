Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Είμαι 32 ετών και έχω δεχθεί σχόλια του τύπου: “καλύτερα να πάρουμε μία πιτσιρίκα για τον ρόλο”»

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη μίλησε στο περιοδικό Vita για την προσωπική της ζωή εκτός θεάτρου και τηλεόρασης, αλλά και για το ζήτημα του ηλικιακού ρατσισμού που –όπως λέει– κυριαρχεί στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η γνωστή ηθοποιός, που φέτος θα συμμετάσχει στη νέα σειρά του Mega, «Οι Αθώοι» περιέγραψε πώς προσπαθεί να κρατά ισορροπίες στην καθημερινότητά της, ενώ δεν έκρυψε τον προβληματισμό της για την αντιμετώπιση που δέχονται οι γυναίκες ανάλογα με την ηλικία τους.

Αναφερόμενη στη ζωή της μακριά από το στούντιο και τη σκηνή, η ηθοποιός τόνισε: «Επιδιώκω να έχω χρόνο για τον εαυτό μου γιατί τα τελευταία χρόνια έχω δουλέψει πολύ. Γι’ αυτό, είμαι ευγνώμων που πλέον μπορώ να ρυθμίζω τη δουλειά μου στο θέατρο και στην τηλεόραση προκειμένου να μου μένει λίγος προσωπικός χρόνος. Είναι μια πολυτέλεια να έχω ένα Σαββατοκύριακο ελεύθερο ώστε να μπορώ να αφιερώνω χρόνο στους φίλους μου, στο σύντροφό μου και σε μένα. Στόχος μου είναι να βρίσκω αυτή την ισορροπία».

Στη συνέχεια στάθηκε στο θέμα του ηλικιακού ρατσισμού, υπογραμμίζοντας ότι αφορά κυρίως τις γυναίκες: «Ναι, ειδικά στις γυναίκες. Κι εγώ που είμαι 32 χρονών και θεωρώ ότι είμαι μια νέα γυναίκα έχω δεχθεί σχόλια τύπου “καλύτερα να πάρουμε μια πιτσιρίκα για το ρόλο”. Κι αν αυτό συμβαίνει σε μένα και σε συνομήλικές μου, φαντάζομαι πώς σκέφτονται για τις μεγαλύτερες γυναίκες. Ναι, υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, και στο επάγγελμά μας ακόμα περισσότερο γιατί επικρατεί η ανάγκη για τελειότητα. Τι θα πει όμως “τελειότητα”;».

